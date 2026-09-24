DSI สั่งฟ้อง “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” รวม 34 ราย คดีหลอกลงทุน Forex

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:34 น.

DSI สั่งฟ้อง “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” รวม 34 ราย คดีหลอกลงทุน Forex ทั้งคู่มั่นใจ ส่งหลักฐานหมดแล้ว ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

จากกรณีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานถึงปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ปราบเครือข่ายลงทุน Forex โดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่านายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือ ป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม รัฐภูมิ นักแสดงชื่อดัง ถูกออกหมายเรียกตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้สรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวม 34 ราย ต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ แบ่งเป็น นิติบุคคล 10 ราย และบุคคลธรรมดา 24 ราย ในข้อหากระทำความผิดฐาน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน

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โดยจากการตรวจสอบว่าใน 34 ชื่อนั้นมีทั้ง ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ป้อม ภาวุธ รวมอยู่ด้วย โดย นายรัฐภูมิ ระบุว่า ตนมั่นใจ ไม่กังวลอะไรเลย” ที่ผ่านมาได้ส่งพยานหลักฐานไปแล้วทั้งหมด ก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ

ขณะที่นายภาวุธระบุว่า สำหรับเรื่องเส้นทางการเงิน 28 ล้านบาท ที่เชื่อมโยงกับตนตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้น ตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้อยู่แล้ว และทุกอย่างอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้ว ตนยังยืนในความบริสุทธิ์ใจกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ส่งให้พนักงานสอบสวน ตนไม่ใช่ผู้ให้การบริการฟอเร็กซ์ หรือไปหลอกลวงประชาชน หรือไปฉ้อโกงประชาชนใด ๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ตนส่งให้พนักงานสอบสวนสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด แม้ว่าตนได้ชี้แจงเอกสารจำนวนมาก แต่ก็ยังถูกพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องนั้น ก็ไม่เป็นไร เดินตามกระบวนการยุติธรรม และวันนี้ตนก็มาในฐานะคนธรรมดา ไม่ได้ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครอง พร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้อง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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