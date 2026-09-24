ประโยคแรก “เนเน่ รอยัล” หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:37 น.
เผยคำพูดแรก "เนเน่ รอยัล" หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT

ประโยคแรก “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปี หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT สุดตื้นตันขอบคุณแฟนคลับ

หลังจาก “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ “น้องแพรว-รัตติกานต์ อำลอย” ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) หลังขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเช้าวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย

ก่อนการประกาศผลอย่างเป็นทางการ เนเน่ รอยัล ขึ้นโชว์ด้วยเพลงร็อกระดับตำนาน “Seven Nation Army” ของวง The White Stripes ในรอบสุดท้าย จนทำให้คณะกรรมการต่างชื่นชม และสร้างเสียงฮือฮาทั้งในหมู่ผู้ชมที่อยู่ในสตูดิโอและผู้ชมทั่วโลกที่ติดตามอยู่

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หลังทราบผลว่าตัวเองคว้าแชมป์รายการได้สำเร็จ เนเน่ รอยัล ดีใจสุดขีดถึงกับทรุดตัวลงนอนกับพื้น พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกในขณะนั้นว่า “I’m very happy. I’m very emotional right now. I just want to say thank you to all of you guys for supporting and love me.” (ฉันมีความสุขมากค่ะ ตอนนี้รู้สึกตื้นตันใจมากจริงๆ อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันนะคะ)

เผยคำพูดแรก &quot;เนเน่ รอยัล&quot; หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT
YT/ America’s Got Talent

สำหรับรางวัลที่ได้รับ เนเน่ รอยัล จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33 ล้านบาท โดยสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

1. เงินรางวัลแบบรายปี ผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลเต็มจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จะแบ่งจ่ายเท่ากันทุกปี ปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 830,000 บาท เป็นระยะเวลา 40 ปี โดยยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติ

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2. เงินรางวัลแบบครั้งเดียว ผู้ชนะสามารถเลือกรับเป็นเงินก้อนได้ โดยรายการจะคำนวณจ่ายเงินตามมูลค่าปัจจุบัน แต่จะถูกหักลดทอนลง คงเหลืออยู่ประมาณ 300,000-430,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9.9-14.2 ล้านบาท ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติ

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นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้ว สิ่งที่เป็นโบนัสสำคัญสำหรับร็อกสตาร์สาววัย 16 ปีอย่างเนเน่ รอยัล คือโอกาสในการขึ้นแสดงผลงานบนเวทีใหญ่ ซึ่งถือเป็นเวทีแจ้งเกิดที่จะช่วยสร้างชื่อเสียงและต่อยอดเส้นทางดนตรีในระดับโลกต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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