ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69 ฟุตบอล กรีฑา แบดมินตัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 05:00 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69

ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 26 ก.ย. 69 ไฮไลต์ฟุตบอลไทยพบจีน 13.00 น. สดทางไทยรัฐทีวีและ AIS PLAY ร่วมลุ้นกรีฑา ยกน้ำหนัก แบดมินตัน มวยสากล ตลอดทั้งวัน

การแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 มีโปรแกรมสำคัญของทัพไทยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำ ไฮไลต์อยู่ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทย พบ จีน รอบก่อนรองชนะเลิศ เวลา 13.00 น. รวมถึง บิว ภูริพล บุญสอน ที่ลงวิ่ง 200 เมตร และสองจอมพลังไทย ธีระวัตร รัตน์เพชร กับ วีรพล วิชุมา ที่มีคิวขึ้นเวทีลุ้นเหรียญ

ฟุตบอลชายไทยผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A หลังพ่ายญี่ปุ่น 0-3 ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ทำให้ต้องพบจีน แชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY

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โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 กันยายน 2569

หมายเหตุ เวลาทั้งหมดเป็นเวลาประเทศไทย

  • 05.30 น. กรีฑา มาราธอนชาย รอบชิงชนะเลิศ
  • 05.50 น. กรีฑา มาราธอนหญิง รอบชิงชนะเลิศ
  • 09.00 น. สเกตบอร์ด สตรีทหญิง รอบคัดเลือก
  • 07.05 น. กรีฑา โปรแกรมลู่และลานช่วงเช้า
  • 07.30 น. และ 14.00 น. แบดมินตัน ประเภทบุคคล รอบ 32 คน และรอบ 16 คน
  • 07.30 น. ฟันดาบ เริ่มโปรแกรมช่วงเช้า
  • 08.00 น. แคนูสปรินต์ รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
  • 08.00 น. กระโดดน้ำ เริ่มโปรแกรมวันแรก
  • 09.00 น. ระบำใต้น้ำ โปรแกรมช่วงเช้า
  • 09.30 น. กรีฑา วิ่ง 200 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 บิว ภูริพล บุญสอน
  • 11.30 น. ยกน้ำหนัก ชาย 70 กก. กลุ่ม A ธีระวัตร รัตน์เพชร
  • 13.00 น. ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีม จีน พบ ไทย
  • 15.00 น. ยกน้ำหนัก ชาย 75 กก. กลุ่ม A วีรพล วิชุมา
  • 15.00 น. ระบำใต้น้ำ โปรแกรมช่วงบ่าย
  • 16.05 น. กรีฑา เริ่มโปรแกรมช่วงเย็น
  • 16.15 น. มวยสากล ชาย 55 กก. รอบ 16 คน กรังปรี โบขุนทด พบ ซามานดาร์ โอลิมอฟ จากอุซเบกิสถาน
  • 17.30 น. ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีม ญี่ปุ่น พบ เกาหลีเหนือ
  • 18.24 น. กรีฑา 200 เมตรชาย รอบรองชนะเลิศ ภูริพล บุญสอน (หากผ่านรอบแรก)

ตารางของสนามกรีฑาระบุว่า วันที่ 26 กันยายนมีทั้งมาราธอน โปรแกรมลู่และลานช่วงเช้า และการแข่งขันช่วงเย็น ส่วนแบดมินตันประเภทบุคคล สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ระบุว่าวันที่ 26 กันยายน แข่งขันรอบ 32 คน และรอบ 16 คน แบ่งเป็นสองช่วง เริ่มเวลา 07.30 น. และ 14.00 น.

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สำหรับ “บิว” ภูริพล บุญสอน มีคิววิ่ง 200 เมตรชาย รอบแรก ฮีต 1 เวลา 09.30 น. หากผ่านเข้ารอบ จะกลับมาลงสนามในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ฮีต เวลา 18.24 น. 18.32 น. และ 18.40 น. ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่ 27 กันยายน

กรีฑาไทยยังมีคิวลงวิ่ง 200 เมตรอีกหลายคน โดย ธวัชชัย หิมะอาจ อยู่ในฮีต 5 ของชาย รอบแรก เวลา 10.02 น. ส่วนหญิง รอบแรก มี จิรภัทร ขนอนทา ฮีต 1 เวลา 17.55 น. และ สุกัญดา เพชรรักษา ฮีต 2 เวลา 18.03 น.

ยกน้ำหนักไทยมีลุ้นสองรุ่นในวันเดียว เริ่มจาก ธีระวัตร รัตน์เพชร รุ่น 70 กิโลกรัมชาย กลุ่ม A เวลา 11.30 น. ต่อด้วย วีรพล วิชุมา รุ่น 75 กิโลกรัมชาย กลุ่ม A เวลา 15.00 น.

ด้านมวยสากล “กรังปรี” โบขุนทด รุ่น 55 กิโลกรัมชาย จะพบ ซามานดาร์ โอลิมอฟ จากอุซเบกิสถาน ในรอบ 16 คน เวลา 16.15 น. หลังนักชกไทยวัย 18 ปีชนะ ดานิยาร์ โรซเมตอฟ จากเติร์กเมนิสถาน 5-0 เสียงในรอบแรก

ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 26 ก.ย. 69 ดูช่องไหน

ผังถ่ายทอดสดในประเทศไทยช่วงเช้าเริ่มเวลา 07.50 น. ทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY ครอบคลุมมวยสากล ขณะที่แบดมินตันประเภทบุคคลวันนี้ถ่ายทอดสดทาง ONE31 และ AIS PLAY ทั้งรอบเช้า 07.30 น. และรอบบ่าย 14.00 น. ก่อนฟุตบอลชาย จีน พบ ไทย เวลา 13.00 น. ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยืนยันถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ AIS PLAY

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ช่วงบ่ายเริ่มถ่ายทอดเวลา 14.50 น. ทาง 9 MCOT HD ช่อง 30 และ AIS PLAY มีโปรแกรมยกน้ำหนักชาย 75 กิโลกรัม กลุ่ม A และมวยสากล ส่วนช่วงเย็นตั้งแต่ 17.30 น. ถ่ายทอดสดกรีฑาทาง T Sports 7 และ AIS PLAY

โปรแกรมการแข่งขันและผังถ่ายทอดสดอาจเปลี่ยนแปลงตามผลการแข่งขันในรอบก่อนหน้า โดยเฉพาะแบดมินตัน แคนู กระโดดน้ำ ฟันดาบ และกีฬาที่ต้องผ่านรอบคัดเลือก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 26 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 26 ก.ย. 2569 05:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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