ด่วน! ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” คดียิง “สจ.โต้ง” ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:19 น.

ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” และพวกอีก 4 คน คดียิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตที่บ้านพัก ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์

จากกรณีเหตุยิงกันภายในบ้านพักของ นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร ในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ สจ.โต้ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต นายสุนทร หรือโกทร พร้อมพวก 4 คน พร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 801,400 บาท ให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิต

โฆษณา

ก่อนหน้านี้อัยการฝ่ายคดีอาญา5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธนศรัณย์กรณ์ เตชะธนัตถ์โชติ ที่1 นายศักดิ์สิทธิ์ หรือ ตูน ชินวงษ์ ที่ 2 นายธนภัทร หรือ แนว ส่งแสง ที่ 3 นายอภิสิทธิ์ หรือ บาส สดชื่น ที่ 4 นายสิทธิชัย หรือ จิ้ม หรือ จิ้น ศรีภักดี ที่ 5 นายภัทรนนท์ หรือ อ๊อฟ บุญชู ที่ 6 นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร อดีตนายก อบจ. ปราจีนบุรี และอดีต รมช.สาธารณสุขที่ 7 และ น.ส.มินช์ญารัศน์ หรือ เมย์ พชระมารกุล ที่ 8 ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-8 ตามลำดับในความผิด ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ พ.ร.บ.อาวุธปืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:17 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:19 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Sinon Loresca อินฟลูเอนเซอร์ฟิลิปปินส์ ชมเนเน่และลิซ่า

เซเลปคนดัง ชื่นชม เนเน่-ลิซ่า สร้างชื่อเวทีโลก เก่งแต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตน

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569

ประวัติ เนเน่ รอยัล ย้อน เส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เผยคำพูดแรก &quot;เนเน่ รอยัล&quot; หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT

ประโยคแรก “เนเน่ รอยัล” หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง &quot;ลิซ่า&quot; ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
Sinon Loresca อินฟลูเอนเซอร์ฟิลิปปินส์ ชมเนเน่และลิซ่า บันเทิง

เซเลปคนดัง ชื่นชม เนเน่-ลิซ่า สร้างชื่อเวทีโลก เก่งแต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตน

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ เนเน่ รอยัล ย้อน เส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026

31 นาที ที่แล้ว
เผยคำพูดแรก &quot;เนเน่ รอยัล&quot; หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT บันเทิง

ประโยคแรก “เนเน่ รอยัล” หลังสร้างประวัติศาสตร์ คนไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แสดงความยินดีหลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT สะท้อนศักยภาพเยาวชนไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสัญญา AGT หลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่ บันเทิง

เปิดสัญญา AGT หลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมล บี ชื่นชม เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT 2026 บันเทิง

Mel B ยินดี “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT2026 ภูมิใจโกลเด้นบัซเซอร์คนเก่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ “จีโน โพลเกอร์” รองแชมป์ AGT 2026 คู่ชิงคนสุดท้ายของ “เนเน่ รอยัล” บันเทิง

เปิดประวัติ “จีโน โพลเกอร์” รองแชมป์ AGT 2026 คู่ชิงคนสุดท้ายของ “เนเน่ รอยัล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกออสเตรเลีย เผย AI เจาะฐานข้อมูลของเว็บรัฐบาล ผิดหวังกับการทำงาน OpenAI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nene LINKIN PARK คลิป ข่าว

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKIN PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026 บันเทิง

เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต่ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ข่าวต่างประเทศ

ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พบคนไทยที่นิวยอร์ก บอกขอให้สบายใจได้ ไม่ต้องกังวล แนวโน้มประเทศที่ดีขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย เศรษฐกิจ

โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ อย่าด้อยค่าหน่วยงานทำหน้าที่ ข่าว

เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วอนอย่าด้อยค่าหน่วยงาน ไม่มีใครลอกใคร ยันแค่เตือนภัยล่วงหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศศินชวนดู “โชว์ใหญ่ธรรมชาติ” 23-27 ก.ย. ตอบชัดปมน้ำท่วมใหญ่ ซ้ำรอยปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ LINKIN PARK ข่าว

“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 67,800 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอลิลลี่” ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ