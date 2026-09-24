ด่วน! ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” คดียิง “สจ.โต้ง” ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต
ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” และพวกอีก 4 คน คดียิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตที่บ้านพัก ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์
จากกรณีเหตุยิงกันภายในบ้านพักของ นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร ในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ สจ.โต้ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต นายสุนทร หรือโกทร พร้อมพวก 4 คน พร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 801,400 บาท ให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้อัยการฝ่ายคดีอาญา5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธนศรัณย์กรณ์ เตชะธนัตถ์โชติ ที่1 นายศักดิ์สิทธิ์ หรือ ตูน ชินวงษ์ ที่ 2 นายธนภัทร หรือ แนว ส่งแสง ที่ 3 นายอภิสิทธิ์ หรือ บาส สดชื่น ที่ 4 นายสิทธิชัย หรือ จิ้ม หรือ จิ้น ศรีภักดี ที่ 5 นายภัทรนนท์ หรือ อ๊อฟ บุญชู ที่ 6 นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร อดีตนายก อบจ. ปราจีนบุรี และอดีต รมช.สาธารณสุขที่ 7 และ น.ส.มินช์ญารัศน์ หรือ เมย์ พชระมารกุล ที่ 8 ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-8 ตามลำดับในความผิด ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ พ.ร.บ.อาวุธปืน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน
- กองปราบ สั่งฟ้อง “โกทร” และพวกรวม 8 ราย คดียิง “สจ.โต้ง” ดับ
- อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง โกทร-7 สมุน จ้างวานฆ่า “ส.จ.โต้ง” พ่วงคดีซ่องโจร