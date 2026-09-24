เปิดผลชันสูตร ดาราสาว ตายกะทันหัน พบพิษยาหลายชนิด
เปิดผลชันสูตร “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” นักแสดงสาวชาวอเมริกัน เสียชีวิตจากพิษของยาหลายชนิดรวมถึงเฟนทานิล เจ้าหน้าที่ชี้เป็นอุบัติเหตุ
สำนักงานชันสูตรศพเคาน์ตีกรีนวิลล์ รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลชันสูตรและผลตรวจพิษวิทยาของ เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ (Hayden Panettiere) นักแสดงและนักร้องสาวชาวอเมริกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น หลังเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ในวัย 36 ปี
ผลตรวจระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตคือพิษของยาหลายชนิดรวมกัน โดยตรวจพบสารเฟนทานิล (fentanyl), 4-ANPP, อัลปราโซแลม (alprazolam), เมโทคาร์บามอล (methocarbamol) และควีเทียพีน (quetiapine) ในร่างกาย ส่วนลักษณะการเสียชีวิตถูกระบุว่าเป็น “อุบัติเหตุ”
ทั้งนี้ สาร 4-ANPP เป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเฟนทานิลผิดกฎหมาย การตรวจพบสารดังกล่าวจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเฟนทานิลที่พบในร่างกายของเธอน่าจะไม่ได้มาจากยาที่แพทย์สั่ง
ขณะที่ อัลปราโซแลมเป็นยาคลายกังวล เมโทคาร์บามอลเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ และควีเทียพีนเป็นยารักษาอาการทางจิตเวช โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยปริมาณของสารแต่ละชนิดที่ตรวจพบ
สำนักงานชันสูตรศพยังระบุด้วยว่า ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บใด ๆ ที่จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลชันสูตรเบื้องต้นที่เคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุหัวใจล้มเหลวที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองกรีนวิลล์ และพบพาเน็ตเทียร์อยู่ในภาวะไม่ตอบสนอง แม้จะมีการกู้ชีพขั้นสูงแล้วแต่ไม่เป็นผล เธอเสียชีวิตในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังการแจ้งเหตุ
ด้าน เลสลีย์ โวเกล ผู้เป็นมารดา ออกแถลงการณ์ระบุว่า ลูกสาวของเธอเปิดเผยเรื่องการติดสารเสพติดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และการเข้ารับการบำบัดหลายครั้งก็สะท้อนความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ดี พร้อมยืนยันว่าพาเน็ตเทียร์จะไม่มีวันเลือกใช้เฟนทานิล เพราะเธอเคยเตือนคนอื่นถึงอันตรายของสารชนิดนี้มาแล้ว
พาเน็ตเทียร์เคยเล่าถึงปัญหาการติดสารเสพติดและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำของตัวเอง และเพิ่งเข้ารับการบำบัดอีกครั้งก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์
สำหรับผลงานที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จัก คือบท แคลร์ เบนเนต ในซีรีส์ Heroes ทางช่อง NBC และบท จูเลียต บาร์นส์ ในซีรีส์ Nashville ซึ่งทำให้เธอได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีผลงานพากย์เสียงตัวละคร ไคริ ในเกม Kingdom Hearts
ขณะนี้ตำรวจเมืองกรีนวิลล์และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ยังคงสืบสวนคดีการเสียชีวิตของเธอต่อไป
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