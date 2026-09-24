เปิดผลชันสูตร ดาราสาว ตายกะทันหัน พบพิษยาหลายชนิด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:03 น.

เปิดผลชันสูตร “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” นักแสดงสาวชาวอเมริกัน เสียชีวิตจากพิษของยาหลายชนิดรวมถึงเฟนทานิล เจ้าหน้าที่ชี้เป็นอุบัติเหตุ

สำนักงานชันสูตรศพเคาน์ตีกรีนวิลล์ รัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลชันสูตรและผลตรวจพิษวิทยาของ เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ (Hayden Panettiere) นักแสดงและนักร้องสาวชาวอเมริกัน เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น หลังเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม ในวัย 36 ปี

ผลตรวจระบุว่า สาเหตุการเสียชีวิตคือพิษของยาหลายชนิดรวมกัน โดยตรวจพบสารเฟนทานิล (fentanyl), 4-ANPP, อัลปราโซแลม (alprazolam), เมโทคาร์บามอล (methocarbamol) และควีเทียพีน (quetiapine) ในร่างกาย ส่วนลักษณะการเสียชีวิตถูกระบุว่าเป็น “อุบัติเหตุ”

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ทั้งนี้ สาร 4-ANPP เป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเฟนทานิลผิดกฎหมาย การตรวจพบสารดังกล่าวจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเฟนทานิลที่พบในร่างกายของเธอน่าจะไม่ได้มาจากยาที่แพทย์สั่ง

ขณะที่ อัลปราโซแลมเป็นยาคลายกังวล เมโทคาร์บามอลเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ และควีเทียพีนเป็นยารักษาอาการทางจิตเวช โดยเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยปริมาณของสารแต่ละชนิดที่ตรวจพบ

สำนักงานชันสูตรศพยังระบุด้วยว่า ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บใด ๆ ที่จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับผลชันสูตรเบื้องต้นที่เคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุหัวใจล้มเหลวที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองกรีนวิลล์ และพบพาเน็ตเทียร์อยู่ในภาวะไม่ตอบสนอง แม้จะมีการกู้ชีพขั้นสูงแล้วแต่ไม่เป็นผล เธอเสียชีวิตในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังการแจ้งเหตุ

ด้าน เลสลีย์ โวเกล ผู้เป็นมารดา ออกแถลงการณ์ระบุว่า ลูกสาวของเธอเปิดเผยเรื่องการติดสารเสพติดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และการเข้ารับการบำบัดหลายครั้งก็สะท้อนความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ดี พร้อมยืนยันว่าพาเน็ตเทียร์จะไม่มีวันเลือกใช้เฟนทานิล เพราะเธอเคยเตือนคนอื่นถึงอันตรายของสารชนิดนี้มาแล้ว

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พาเน็ตเทียร์เคยเล่าถึงปัญหาการติดสารเสพติดและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำของตัวเอง และเพิ่งเข้ารับการบำบัดอีกครั้งก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่สัปดาห์

สำหรับผลงานที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จัก คือบท แคลร์ เบนเนต ในซีรีส์ Heroes ทางช่อง NBC และบท จูเลียต บาร์นส์ ในซีรีส์ Nashville ซึ่งทำให้เธอได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีผลงานพากย์เสียงตัวละคร ไคริ ในเกม Kingdom Hearts

ขณะนี้ตำรวจเมืองกรีนวิลล์และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ยังคงสืบสวนคดีการเสียชีวิตของเธอต่อไป

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ที่มา: NBC News, CBS News

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 13:02 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 13:03 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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