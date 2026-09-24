“อนุทิน” แสดงความยินดีหลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT สะท้อนศักยภาพเยาวชนไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:06 น.

“อนุทิน” แสดงความยินดีหลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT สะท้อนศักยภาพเยาวชนไทย ถือเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะฝัน

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” ศิลปินเยาวชนไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลก America’s Got Talent Season 21 พร้อมชื่นชมความสามารถ ความมุ่งมั่น และความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขัน จนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทย

ความสำเร็จของ “เนเน่” สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์ รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้าง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝัน กล้าพัฒนาตนเอง และใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติ

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สำหรับการแข่งขันรอบ Final “เนเน่”ได้แสดงพลังเสียงและความสามารถด้านดนตรีในเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes พร้อมกับผู้เข้าแข่งขันอีก 9 คน/ทีม เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 69 ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ณ Pasadena Civic Auditorium เมืองพาซาดีนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 23 ก.ย.ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ

ตลอดการแข่งขัน America’s Got Talent Season 21 “เนเน่” สร้างความประทับใจตั้งแต่รอบ Audition ด้วยการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง “Zombie” ของ The Cranberries จนได้รับ 4 Yes จากคณะกรรมการ ก่อนสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับ Golden Buzzer จาก Mel B จากการแสดงเพลง “Black Hole Sun” ของ Soundgarden ในรอบ Live Quarterfinals ส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบ Final โดยตรง

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับเนเน่ รวมถึงครอบครัว ผู้สนับสนุน และทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ พร้อมขอบคุณที่ได้นำความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็น และมีส่วนสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยผ่านดนตรีและการแสดง

“ความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลก หากได้รับโอกาส มีความมุ่งมั่น และไม่หยุดพัฒนาตนเอง รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ของไทยสามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคต” นายกรัฐมนตรี กล่าว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:06 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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