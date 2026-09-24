ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ
ฮือฮา! Meta เปิดตัว “Ray-Ban Gen 3” Meta Glasses รุ่นใหม่ ชูฟีเจอร์ AI ส่วนตัว ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของบริษัท Meta ประกาศเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะเจเนอเรชันใหม่ในงาน Meta Connect 2026 ภายใต้วิสัยทัศน์สุดยอดปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล หรือ Personal Superintelligence โดยแว่นตารุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยระบบผู้ช่วย AI ชื่อ Muse การเปิดตัวครั้งนี้มีแว่นตารุ่นใหม่รวม 3 รุ่น ได้แก่
Meta Ray-Ban Gen 3, แว่นตา Meta VR และแว่นตา Meta Audio พร้อมอัปเดตข้อมูลแว่นตา Meta Ray-Ban Display ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้
ซักเคอร์เบิร์ก นำเสนอว่า แว่นตาอัจฉริยะคืออนาคตของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยระบุว่าปัจจุบันประชากรโลกสวมแว่นตาอยู่แล้วถึง 2 พันล้านคน ทำให้แว่นตามีโอกาสกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าอุปกรณ์สวมใส่ AI ประเภทอื่น เนื่องจากรูปแบบของแว่นตาช่วยให้ระบบ AI อย่าง Muse สามารถมองเห็นภาพ ได้ยินเสียง และพูดคุยโต้ตอบกับผู้สวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พร้อมแสดงข้อมูลบนลานสายตาของผู้ใช้ได้โดยตรง
สำหรับแว่นตารุ่นเรือธง Ray-Ban Meta Gen 3 ได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์และปรับเปลี่ยนดีไซน์ครั้งสำคัญ โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้
- ไมโครโฟน 6 ตัว เพื่อรับเสียงพูดและลดเสียงรบกวนจากลม
- ปลายขาแว่นสามารถปรับระดับได้
- ระบบเสียง Dolby Atmos และระบบเสียงตามตำแหน่ง (Spatial Audio) แบบใหม่
- เพิ่มดีไซน์ใหม่ รวมถึงแว่นตาทรงนักบินของ Ray-Ban
จุดสนใจหลักของการเปิดตัวครั้งนี้อยู่ที่เรื่องแฟชั่น โดยลูกค้าจะได้เลือกซื้อแว่นตาดีไซน์ที่แตกต่างกันมากกว่า 100 แบบในเร็วๆ นี้ บริษัทเตรียมวางจำหน่ายแว่นตาดีไซน์ใหม่ เช่น ทรงนักบินของ Ray-Ban รุ่น Zena รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันรูปลักษณ์คลาสสิก รวมถึงกรอบแว่นทรงแคตอายและสีงาช้างในคอลเลกชันไคลี เจนเนอร์
นอกจากนี้ บริษัท Meta ยังได้ร่วมมือกับลิซ่า ศิลปินชื่อดังระดับโลก ออกแบบแว่นตาดีไซน์ใหม่หลายรุ่น พร้อมจี้ประดับสำหรับใช้ตกแต่งกรอบแว่น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อแว่นตารุ่นใหม่ได้แล้ววันนี้ผ่านร้านค้าออนไลน์ของ Meta และ Ray-Ban ในราคา 449 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรอบแว่นรุ่นลิซ่า วางจำหน่ายในราคา 399 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แว่นตารุ่นเริ่มต้นสไตล์ Adventurer ราคา 249 ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะประกาศข้อมูลการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภายหลัง
ที่มา: Mashable
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