ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:18 น.
ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง "ลิซ่า" ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

ฮือฮา! Meta เปิดตัว “Ray-Ban Gen 3” Meta Glasses รุ่นใหม่ ชูฟีเจอร์ AI ส่วนตัว ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของบริษัท Meta ประกาศเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะเจเนอเรชันใหม่ในงาน Meta Connect 2026 ภายใต้วิสัยทัศน์สุดยอดปัญญาประดิษฐ์ส่วนบุคคล หรือ Personal Superintelligence โดยแว่นตารุ่นใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยระบบผู้ช่วย AI ชื่อ Muse การเปิดตัวครั้งนี้มีแว่นตารุ่นใหม่รวม 3 รุ่น ได้แก่

Meta Ray-Ban Gen 3, แว่นตา Meta VR และแว่นตา Meta Audio พร้อมอัปเดตข้อมูลแว่นตา Meta Ray-Ban Display ที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้

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ซักเคอร์เบิร์ก นำเสนอว่า แว่นตาอัจฉริยะคืออนาคตของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยระบุว่าปัจจุบันประชากรโลกสวมแว่นตาอยู่แล้วถึง 2 พันล้านคน ทำให้แว่นตามีโอกาสกลายเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าอุปกรณ์สวมใส่ AI ประเภทอื่น เนื่องจากรูปแบบของแว่นตาช่วยให้ระบบ AI อย่าง Muse สามารถมองเห็นภาพ ได้ยินเสียง และพูดคุยโต้ตอบกับผู้สวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน พร้อมแสดงข้อมูลบนลานสายตาของผู้ใช้ได้โดยตรง

ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง &quot;ลิซ่า&quot; ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของ Meta กล่าวระหว่างงานประชุม Meta Connect เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2026 ที่เมืองเมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย (ภาพโดย AP/Jeff Chiu)

สำหรับแว่นตารุ่นเรือธง Ray-Ban Meta Gen 3 ได้รับการอัปเกรดฟีเจอร์และปรับเปลี่ยนดีไซน์ครั้งสำคัญ โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

  • ไมโครโฟน 6 ตัว เพื่อรับเสียงพูดและลดเสียงรบกวนจากลม
  • ปลายขาแว่นสามารถปรับระดับได้
  • ระบบเสียง Dolby Atmos และระบบเสียงตามตำแหน่ง (Spatial Audio) แบบใหม่
  • เพิ่มดีไซน์ใหม่ รวมถึงแว่นตาทรงนักบินของ Ray-Ban
ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง "ลิซ่า" ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ
แว่นตาของ Meta ถูกนำมาจัดแสดงในงานประชุมนักพัฒนา Meta Connect เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2026 ที่เมืองเมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย (ภาพโดย AP/Jeff Chiu)

จุดสนใจหลักของการเปิดตัวครั้งนี้อยู่ที่เรื่องแฟชั่น โดยลูกค้าจะได้เลือกซื้อแว่นตาดีไซน์ที่แตกต่างกันมากกว่า 100 แบบในเร็วๆ นี้ บริษัทเตรียมวางจำหน่ายแว่นตาดีไซน์ใหม่ เช่น ทรงนักบินของ Ray-Ban รุ่น Zena รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันรูปลักษณ์คลาสสิก รวมถึงกรอบแว่นทรงแคตอายและสีงาช้างในคอลเลกชันไคลี เจนเนอร์

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นอกจากนี้ บริษัท Meta ยังได้ร่วมมือกับลิซ่า ศิลปินชื่อดังระดับโลก ออกแบบแว่นตาดีไซน์ใหม่หลายรุ่น พร้อมจี้ประดับสำหรับใช้ตกแต่งกรอบแว่น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อแว่นตารุ่นใหม่ได้แล้ววันนี้ผ่านร้านค้าออนไลน์ของ Meta และ Ray-Ban ในราคา 449 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรอบแว่นรุ่นลิซ่า วางจำหน่ายในราคา 399 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แว่นตารุ่นเริ่มต้นสไตล์ Adventurer ราคา 249 ดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะประกาศข้อมูลการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภายหลัง

ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง &quot;ลิซ่า&quot; ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ
แว่นตา Meta Capri รุ่น Lisa Edition จัดแสดงอยู่ที่งานประชุมนักพัฒนา Meta Connect เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2026 ในเมืองเมนโลพาร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย (ภาพโดย AP/Jeff Chiu)

ที่มา: Mashable

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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