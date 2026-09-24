ประวัติ เนเน่ รอยัล ย้อน เส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:57 น.

รู้จัก ประวัติ เนเน่ รอยัล เปิดเส้นทางดนตรี จากเด็กภูเก็ตร้องเพลงเปิดหมวกท้ายตลาดนัดกลางคืน สู่คนไทยคนแรก ผู้คว้าแชมป์ AGT2026

เรามาทำความรู้จัก เนเน่ รอยัล คนไทยคนแรกที่บินไปคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 ได้สำเร็จด้วยเพียง 16 ปี คนนี้กันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ

เนเน่ รอยัล เธอมีชื่อจริงว่า รัตติกานต์ อำลอย หรือ น้องแพรว เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 ปัจจุบันอายุ 16 ปี เนเน่ เป็นคนภูเก็ตตั้งแต่กำเนิด โดยคุณแม่เป็นชาวจ.นครศรีธรรมราช ส่วนคุณพ่อเป็นชาวจ.ตรัง

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สำหรับเส้นทางดนตรีของ เนเน่ รอยัล นั้น ทาง คุณพ่อณรงค์ เล่าว่า น้องเริ่มฝึกเล่นกีต้าร์มาตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ก่อนขึ้น ป.1 เทศบาลนครภูเก็ตมีจัดสอนซัมเมอร์ เปิดให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ไปเรียน ช่วงเช้า วันละ 3 ชม. บังเอิญเขามีการรับสมัคร วันนั้นไปสมัคร น้องตื่นสาย ไปถึงเขาต่อคิวยาวกันหมดแล้ว เขารับวิชาละ 30 คน พอครบ 30 คนก็ตัดออก น้องอยากไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ แต่บังเอิญมันเต็ม และทุกวิชาเต็มหมดเลย เหลือแค่ดนตรีสากล และก็เหลือแค่ กีต้าร์โปร่ง อย่างเดียวด้วย

พอน้องเข้าไปสมัครเรียน ก่อนสมัครเขาบอกยังเหลือ ถ้าจะเรียนต้องซื้อกีต้าร์เองนะ ตอนแรกก็คิดว่าถ้าเรียนเขาจะมีกีต้าร์แจก แต่ไม่มี ต้องซื้อกีต้าร์เอง แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องไปซื้อที่ไหน เพราะตัวพ่อเองก็ไม่รู้จักเลยว่ากีต้าร์โปร่งคืออะไร ในภูเก็ตก็ไม่มีร้านให้ซื้อ ก็ลองสอบถามเพื่อน ๆ เขาบอกว่าให้ลองไปดูบิ๊กซี มันไม่มีขาย แต่ดันไปเจอร้านขายเครื่องเขียน เขาวางไว้หลาย ๆ ตัว ก็เลือกตัวที่ถูกที่สุด ราคา 1,900 กว่าบาท แล้วก็ซื้อมา กีต้าร์ราคาแบบนั้น คอเอียงบ้าง สายสูงต่ำไม่เท่ากันบ้าง ก็ซื้อมาโดยวางไว้เฉย ๆ แบบนั้น พอถึงวันเรียนน้อง ก็ถึงจะแกะกล่องให้เขาถือไปเรียนวันแรก

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จากนั้น เนเน่ รอยัล ใช้เวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ก็สามารถเล่นกีต้าร์โปร่งตัวแรกเป็นเพลงได้ โดยเพลงแรกที่เล่นเป็นคือ เพลงซอมบี้ (Zombie ของ The Cranberries) ซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่แอบแฝงเอาไว้ในตัวเธอ และเพิ่งถูกงัดออกมาจากการเริ่มเรียนซัมเมอร์ที่ทางเทศบาลจัดตั้งขึ้น ต่อมาก็อัปสเต็ปขึ้นเรื่อย ๆ จากกีต้าร์โปร่ง เปลี่ยนมาเป็น กีต้าร์ไฟฟ้า ซึ่ง เนเน่ เผยว่า มันเล่นง่ายกว่าเดิมเข้าไปอีก

คุณพ่อ เผยว่า ลงทุนซื้อกีต้าร์ไฟฟ้าตัวแรกให้ลูกสาวในราคา 2,000 บาท ซึ่งได้มาจากร้านขายของมือสองของญี่ปุ่น เมื่อฝึกฝีมือจนชำนาญ เนเน่ รอยัล ก็เริ่มไปเปิดหมวกเล่นดนตรีและร้องเพลงที่ตลาดนาคา อาทิตย์ละ 2 วัน จากนั้นก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาล้อมวงดูกันไม่ขาดสาย สร้างรายได้ และชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

รู้จัก เนเน่ รอยัล เปิดเส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026-1

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ด้วยความสามารถของเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อ เนเน่ รอยัล เธอสามารถกวาดรางวัลได้มากมายมาการันตีความสามารถและทักษะทางด้านดนตรีสากล อาทิ

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  • ร่วมโชว์ความสามารถในรายการ Super 10
  • คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 14 (ปี 2566)
  • คว้ารางวัล Outstanding Player จากเวที King Power Band Competition (ปี 2568)
  • ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินตัวแทนของแบรนด์เครื่องดนตรีระดับโลกอย่าง Enya Music

เมื่อความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บวกกับความฝันที่ยิ่งใหญ่ของทั้งตัว คุณพ่อ และ น้องเนเน่ เอง จึงเกิดเป็นการสมัครเข้าไปประกวดรอบออดิชั่นบนเวทีระดับโลกอย่าง America’s Got Talent

จุดเริ่มต้นมาจากการที่ น้องเนเน่ ชอบดูรายการ AGT เป็นอย่างมาก แต่ก็รู้ว่ามันยากมาก ๆ ที่จะได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้น แต่หลังจากที่ เนเน่ คว้ารางวัล นักดนตรียอดเยี่ยม พ่อก็เลยคิดว่ามันต้องไปแล้ว ก็ปรึกษากับลูกสาว จากนั้นพ่อก็ทำคลิปน้องร้องเพลงกับเล่นกีต้าร์ ซึ่งในคลิปจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่า แบบนี้ต้องไป America’s Got Talent แล้วก็เลยหนักขึ้นมาอีก ก็เลยลุย

ส่วนเรื่องการเดินทางไปประกวด และการสมัครออดิชั่น นั้น เริ่มจากมีผู้ชายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา มานั่งดูน้องเปิดหมวกที่ตลาดนัด เขาก็เอ่ยปากขอช่วยเหลือให้น้องได้ทำตามความฝัน น้องก็เล่าให้เขาฟังว่า ฝันอยากไปรายการ America’s Got Talent จากนั้นฝรั่งคนนี้ก็กลับประเทศไป เขาติดต่อกลับมาให้น้องทำคลิปส่งไปให้เขา และเขาจะลองส่งสมัครให้ แต่ส่งไป 4-5 ครั้งก็ยังเงียบ ทั้งพ่อและน้องจึงหยุดส่ง

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แต่จู่ ๆ ทางโน้นก็ติดต่อมาว่าขอคลิปส่งให้เขาดูอีกครั้ง พอส่งไปใหม่เขา เขาก็เงียบอีก ไม่นานผู้ชายคนนั้นก็บินกลับมาหาที่ภูเก็ต พาขึ้นรถและบอกว่า America’s Got Talent ติดต่อให้ไปออดิชั่นที่อเมริกา และเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินไปออดิชั่นด้วย

เมื่อถึงวันออดิชั่น เนเน่ รอยัล ใช้เพลง Zombie ของ The Cranberries เป็นเพลงสำหรับใช้ประกวดรอบออดิชั่น ซึ่งเธอก็ทำออกมาได้อย่างสุดความสามารถ ได้รับคำชมจากกรรมทั้ง 4 คน รวมถึงคนดูในสตูดิโอด้วย จากนั้นคลิปวันออดิชั่นก็ถูกโพสต์ลง และกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากความสามารถที่เกิดอายุของเธอคนนี้

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รู้จัก เนเน่ รอยัล เปิดเส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026-2
ภาพจาก : FB Nene Royal

 

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:57 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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