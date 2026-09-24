อดีตหมอทิ้งอาชีพ 20 ปี ผันตัวทำสิ่งนี้ หนีความเครียด ไม่สนคนค้าน เหนื่อยแต่สุขใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 20:31 น.
หมอชาวจีนทิ้งอาชีพแพทย์หันเปิดร้านขายซาลาเปา

อดีตแพทย์หญิงชาวจีนวัย 48 ปี ทิ้งวิชาชีพ 20 ปี หันเปิดร้านซาลาเปาหนีความเครียด แม้ทำงานหนักแต่มีความสุขมาก ไม่แคร์ครอบครัวมองอาชีพไม่มั่นใจ

โซเชียลแห่แชร์เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของ ตงหมิน หญิงชาวจีนวัย 48 ปี ตัดสินใจลาออกจากอาชีพแพทย์ที่ทำมานานกว่า 20 ปี หันมาเปิดร้านขายซาลาเปาในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย เมื่อปี 2023 เพราะต้องการรักษาสุขภาพจิตและหนีจากความเครียดสะสม ปัจจุบันกิจการร้านซาลาเปาของเธอเติบโตอย่างรวดเร็วในวงการธุรกิจอาหารที่มีการแข่งขันสูงจนสามารถเปิดสาขาที่ 2 ได้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

อดีตแพทย์หญิงรายนี้จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ในปี 1999 เริ่มต้นทำงานเป็นสูตินรีแพทย์ในเมืองเซินเจิ้น ก่อนจะย้ายกลับมาอู่ฮั่นเพื่อช่วยแม่ดูแลคลินิกส่วนตัว เมื่อแม่เกษียณอายุ เธอจึงปิดคลินิกและย้ายกลับบ้านเกิดที่เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย เพื่อรับตำแหน่งแพทย์และผู้แทนทางกฎหมายของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก

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ตงหมินให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า ตอนเป็นแพทย์มีความเครียดทางจิตใจอย่างหนัก นอกจากจะต้องรักษาคนไข้แล้ว ยังต้องทุ่มเทเวลาจัดการงานที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ เช่น การรับมือกับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบ่อยครั้ง รวมถึงต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดหากเกิดข้อพิพาทกับคนไข้ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลและคนไข้ในจีนมักมีความตึงเครียดสูง

ตงหมิน ลาออกจากงานแพทย์

ในเวลาต่อมาเพื่อนที่มีร้านซาลาเปาแนะนำเรื่องธุรกิจค้าขาย เธอสนใจอยากเปิดร้านบ้าง ช่วงแรกเธอเป็นเพียงผู้ลงทุน แต่เมื่อเชฟลาออกกะทันหัน เธอจึงลงมือเรียนรู้วิธีการทำซาลาเปาด้วยตัวเองจนชำนาญ และค้นพบความสุขในกระบวนการทำอาหาร

ปัจจุบันอดีตคุณหมอทำงานวันละกว่า 10 ชั่วโมง แต่เธอกลับไม่รู้สึกกดดันเหมือนตอนเป็นแพทย์เลย พร้อมระบุว่าตอนเป็นแพทย์คิดเรื่องลาออกบ่อยมาก แต่ตอนนี้แม้จะยุ่งและเหนื่อยก็มีความสุขจนหยุดไม่ได้ เธอตั้งใจจะทำร้านซาลาเปาไปจนกว่าจะขยับตัวไม่ไหว

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ตงหมิน ลาออกจากการเป็นหมอ 20 ปี หันขายซาลาเปา-5

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ช่วงแรกครอบครัวคัดค้านการตัดสินใจครั้งนี้ มองว่าแพทย์เป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการยอมรับในสังคม แต่ตงหมินยืนยันว่าอายุใกล้จะ 50 ปีแล้วและผ่านประสบการณ์มามากมาย จึงไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร ขอแค่ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่รักและทำเพื่อตัวเองก็พอ เมื่อเวลาผ่านไปแม่และพี่ชายก็เริ่มเข้าใจและหันมาสนับสนุน บางครั้งยังมาช่วยงานที่ร้านด้วย

ตงหมิน ลาออกจากการเป็นหมอ 20 ปี หันขายซาลาเปา-5

เรื่องราวของตงหมินเป็นส่วนหนึ่งของกระแสใหม่ในจีน ที่บุคลากรทางการแพทย์ตัดสินใจทิ้งอาชีพเพื่อไปทำงานอื่น ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 แพทย์ที่มีประสบการณ์ 13 ปีในห้องปฏิบัติการทางคลินิกของโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ลาออกมาเปิดร้านขายขนมริมทาง เผยว่ารายได้จากการขายขนมสูงกว่าเงินเดือนแพทย์ที่เคยได้รับไม่ถึง 10,000 หยวนต่อเดือน (ราว 50,000 บาท)

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ขณะที่บัญชีโซเชียลมีเดีย Xing Lin Yuan Community ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับแพทย์ในจีน แสดงความเห็นถึงประเด็นนี้ว่า แพทย์ต้องเจอทั้งความเหนื่อยล้าทางร่างกาย และยังมีภาวะหมดไฟทางจิตใจร่วมด้วย นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างของทั้งอุตสาหกรรม บุคลากรต้องเผชิญกับงานที่ไม่เกี่ยวกับการรักษา ความเสี่ยงจากการถูกคนไข้ร้องเรียน ขณะที่รายได้ก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาเรียนและความทุ่มเทที่เสียไป

ข้อมูลจาก : scmp

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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