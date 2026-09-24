กระทรวงวัฒนธรรม-ต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” ชนะ AGT
กระทรวงวัฒนธรรม-ต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” ชนะ AGT และเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะบนเวทีประกวดดังกล่าว
จากกรณีที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี จากจ.ภูเก็ต หอบพลังเสียงร้องและกีตาร์คู่ใจโชว์ความสามารถสู่สายตาชาวโลกบนเวทีระดับโลก คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 มาครอบครองได้สำเร็จอย่างไม่มีอะไรค้านสายตาเลยจริงๆ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง ครอบครัว รวมถึงคนไทยทุกคน และคนทั้งโลกเลยทีเดียวนั้น
ล่าสุด กระทรวงต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่ รอยัล (Nene Royal) คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent Season 21”
เช่นเดียวกันกับ กระทรวงวัฒนธรรมที่ โพสต์ข้อความว่า “กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย ศิลปินและนักดนตรีเยาวชนไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 ซึ่งนับเป็น “คนไทยคนแรก” ที่คว้าชัยบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent 2026 ได้สำเร็จ”
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