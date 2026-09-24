กระทรวงวัฒนธรรม-ต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” ชนะ AGT

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:58 น.

กระทรวงวัฒนธรรม-ต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดี “เนเน่ รอยัล” ชนะ AGT และเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะบนเวทีประกวดดังกล่าว

จากกรณีที่ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปี จากจ.ภูเก็ต หอบพลังเสียงร้องและกีตาร์คู่ใจโชว์ความสามารถสู่สายตาชาวโลกบนเวทีระดับโลก คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 มาครอบครองได้สำเร็จอย่างไม่มีอะไรค้านสายตาเลยจริงๆ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเอง ครอบครัว รวมถึงคนไทยทุกคน และคนทั้งโลกเลยทีเดียวนั้น

ล่าสุด กระทรวงต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่ รอยัล (Nene Royal) คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent Season 21”

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เช่นเดียวกันกับ กระทรวงวัฒนธรรมที่ โพสต์ข้อความว่า “กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย ศิลปินและนักดนตรีเยาวชนไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 ซึ่งนับเป็น “คนไทยคนแรก” ที่คว้าชัยบนเวทีระดับโลก America’s Got Talent 2026 ได้สำเร็จ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:58 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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