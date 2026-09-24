เปิดสัญญา AGT หลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่
เช็กเงื่อนไข อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ หลัง เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ซีซัน 21 เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์มี 2 วิธีรับ ส่วนข้ออ้างเรื่องค่ายเพลง ผู้จัดการ และการห้ามรับงาน ยังไม่มีสัญญาซีซันล่าสุดเปิดเผยต่อสาธารณะ
เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต คว้าแชมป์ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ 2026 ซีซัน 21 หลังเอาชนะ จีโน โพลเกอร์ ในการประกาศผลเช้าวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย พร้อมรางวัลที่รายการประกาศมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์รับอย่างไร ถูกหักภาษีเท่าไร
เงิน 1 ล้านดอลลาร์ไม่ได้หมายความว่าแชมป์จะได้รับเช็คมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ทันที เงื่อนไขที่ปรากฏท้ายรายการระบุว่า เงินรางวัลจ่ายในรูปแบบเงินรายปีเป็นเวลา 40 ปี หรือผู้ชนะสามารถเลือกรับมูลค่าเงินสดปัจจุบันของเงินรายปีแทน
หากเนเน่เลือกแบบแรก เงิน 1 ล้านดอลลาร์จะเท่ากับ 25,000 ดอลลาร์ต่อปี นาน 40 ปี ก่อนภาษี ส่วนการเลือกรับเงินก้อนจะไม่ได้ 1 ล้านดอลลาร์เต็ม เพราะรายการจะคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายตลอด 40 ปี
ตัวเลขเงินก้อนประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ ที่มีการเผยแพร่ในสื่อหลายแห่งจึงไม่ใช่จำนวนที่เอจีทีรับรองตายตัว รายการระบุเพียงว่าแชมป์สามารถเลือกรับ “มูลค่าเงินสดปัจจุบัน” เท่านั้น
ขณะที่ฟอร์บส์เคยประเมินเมื่อปี 2011 ว่าเงินก้อนอาจอยู่ใกล้ 300,000 ดอลลาร์ แต่ตัวเลขปัจจุบันอาจแตกต่างออกไปตามวิธีคำนวณและภาวะอัตราดอกเบี้ย
เรื่องภาษีก็ไม่ควรนำ 30% มาหักแล้วสรุปว่าเป็นเงินสุทธิของเนเน่ทันที กรมสรรพากรสหรัฐฯ ระบุว่า รายได้จากแหล่งในสหรัฐฯ ที่จ่ายให้บุคคลต่างชาติโดยทั่วไปอาจถูกหักภาษีในอัตรา 30% และรางวัลจากการแข่งขันที่ผู้จ่ายอยู่ในสหรัฐฯ จัดเป็นรายได้จากแหล่งในสหรัฐฯ แต่จำนวนภาษีสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับสถานะทางภาษี ประเภทของรายได้ และสิทธิ์ตามสนธิสัญญาภาษี
สัญญาที่ผูกมัดศิลปินมากแค่ไหน
เอกสารออดิชันอย่างเป็นทางการของ เอจีที ซีซัน 21 ระบุว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าแข่งขันต้องลงนามเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วม หนังสือสละสิทธิ์ และข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ หากผ่านถึงระดับที่ผู้ผลิตกำหนด อาจต้องลงนามสัญญาสำหรับการขึ้นเวทีถ่ายทอดสดเพิ่มเติมด้วย
กรณีของเนเน่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเพราะเธออายุ 16 ปี เอกสารซีซัน 21 ระบุว่า ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามในเอกสารที่รายการร้องขอ ผู้ปกครองยังต้องอยู่กับผู้เข้าแข่งขันระหว่างเข้าร่วมรายการด้วย
สิทธิ์ด้านภาพและเสียงของรายการก็กว้างพอสมควร ผู้สมัครยังเป็นเจ้าของวิดีโอออดิชันของตัวเอง แต่ต้องมอบสิทธิ์ให้ผู้ผลิตใช้ ทำซ้ำ ตัดต่อ ดัดแปลง แจกจ่าย และนำวิดีโอไปใช้เพื่อรายการ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลกโดยไม่มีกำหนดเวลา สิทธิ์นี้ยังครอบคลุมชื่อ เสียง ภาพลักษณ์ และข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับรายการ
สิ่งสำคัญคือ เอกสารสาธารณะของซีซัน 21 ไม่ได้ระบุว่าเอจีทีจะกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวของผู้ชนะโดยอัตโนมัติ และไม่ได้ระบุว่าแชมป์ต้องเซ็นสัญญาบันทึกเสียงกับค่ายที่รายการเลือก
เว็บไซต์ออดิชันอย่างเป็นทางการของ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ ระบุเพียงว่า ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ ส่วนผู้เข้าแข่งขันบางคนสามารถนำชื่อเสียงจากรายการไปต่อยอดจนได้รับสัญญาบันทึกเสียง งานโทรทัศน์ บรอดเวย์ หรือการแสดงในลาสเวกัสภายหลัง
ส่วนข้อมูลที่ระบุว่า ผู้ผลิตมีสิทธิ์เลือกเป็นผู้จัดการส่วนตัว ผู้ชนะห้ามไปเซ็นกับค่ายอื่น หรือการออกเพลงและรับงานทุกชนิดหลังรายการต้องขออนุญาตก่อน ยังตรวจสอบยืนยันกับ สัญญาผู้เข้าแข่งขันซีซัน 21 ฉบับเต็มไม่ได้ เพราะเอกสารนั้นไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
มีสัญญาผู้เข้าแข่งขันเอจีทีฉบับเก่าความยาว 45 หน้าเผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่ารายการเคยกำหนดเงื่อนไขค่อนข้างละเอียด ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมทำงานให้รายการตามช่วงเวลาที่กำหนด ห้ามนำการเข้าร่วมรายการไปประชาสัมพันธ์หรือสร้างรายได้เองโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเป็นความลับ
ข้อตกลงรักษาความลับในเอกสารเก่ายังระบุถึงการเรียกค่าเสียหายที่กำหนดไว้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์ ในกรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขบางประเภท รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดสิทธิ์และริบรางวัล
เอกสารฉบับเดียวกันระบุว่า เงินรางวัลอาจจ่ายเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบัน หรือจ่ายเป็นเงินรายปี และผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีที่เกิดขึ้น
สำหรับเงินรางวัลของเนเน่ สิ่งที่ยืนยันได้คือ เธอคว้ารางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ต้องเลือกระหว่างรับเงินรายปีตลอด 40 ปี หรือรับเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบัน ส่วนจำนวนหลังหักภาษีจริงยังไม่สามารถระบุได้จนกว่าจะทราบวิธีรับเงินและสถานะทางภาษีของเธอ
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