เปิดสัญญา AGT หลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:06 น.
เปิดสัญญา AGT หลัง "เนเน่ รอยัล" คว้าแชมป์ ผูกมัดแค่ไหน เงิน 1 ล้านดอลลาร์ได้จริงหรือไม่
AGT 2026

เช็กเงื่อนไข อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ หลัง เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ซีซัน 21 เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์มี 2 วิธีรับ ส่วนข้ออ้างเรื่องค่ายเพลง ผู้จัดการ และการห้ามรับงาน ยังไม่มีสัญญาซีซันล่าสุดเปิดเผยต่อสาธารณะ

เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต คว้าแชมป์ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ 2026 ซีซัน 21 หลังเอาชนะ จีโน โพลเกอร์ ในการประกาศผลเช้าวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย พร้อมรางวัลที่รายการประกาศมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์รับอย่างไร ถูกหักภาษีเท่าไร

เงิน 1 ล้านดอลลาร์ไม่ได้หมายความว่าแชมป์จะได้รับเช็คมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ทันที เงื่อนไขที่ปรากฏท้ายรายการระบุว่า เงินรางวัลจ่ายในรูปแบบเงินรายปีเป็นเวลา 40 ปี หรือผู้ชนะสามารถเลือกรับมูลค่าเงินสดปัจจุบันของเงินรายปีแทน

โฆษณา

หากเนเน่เลือกแบบแรก เงิน 1 ล้านดอลลาร์จะเท่ากับ 25,000 ดอลลาร์ต่อปี นาน 40 ปี ก่อนภาษี ส่วนการเลือกรับเงินก้อนจะไม่ได้ 1 ล้านดอลลาร์เต็ม เพราะรายการจะคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายตลอด 40 ปี

ตัวเลขเงินก้อนประมาณ 250,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ ที่มีการเผยแพร่ในสื่อหลายแห่งจึงไม่ใช่จำนวนที่เอจีทีรับรองตายตัว รายการระบุเพียงว่าแชมป์สามารถเลือกรับ “มูลค่าเงินสดปัจจุบัน” เท่านั้น

ขณะที่ฟอร์บส์เคยประเมินเมื่อปี 2011 ว่าเงินก้อนอาจอยู่ใกล้ 300,000 ดอลลาร์ แต่ตัวเลขปัจจุบันอาจแตกต่างออกไปตามวิธีคำนวณและภาวะอัตราดอกเบี้ย

เรื่องภาษีก็ไม่ควรนำ 30% มาหักแล้วสรุปว่าเป็นเงินสุทธิของเนเน่ทันที กรมสรรพากรสหรัฐฯ ระบุว่า รายได้จากแหล่งในสหรัฐฯ ที่จ่ายให้บุคคลต่างชาติโดยทั่วไปอาจถูกหักภาษีในอัตรา 30% และรางวัลจากการแข่งขันที่ผู้จ่ายอยู่ในสหรัฐฯ จัดเป็นรายได้จากแหล่งในสหรัฐฯ แต่จำนวนภาษีสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับสถานะทางภาษี ประเภทของรายได้ และสิทธิ์ตามสนธิสัญญาภาษี

สัญญาที่ผูกมัดศิลปินมากแค่ไหน

เอกสารออดิชันอย่างเป็นทางการของ เอจีที ซีซัน 21 ระบุว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าแข่งขันต้องลงนามเอกสารเพิ่มเติม เช่น หนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วม หนังสือสละสิทธิ์ และข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ หากผ่านถึงระดับที่ผู้ผลิตกำหนด อาจต้องลงนามสัญญาสำหรับการขึ้นเวทีถ่ายทอดสดเพิ่มเติมด้วย

โฆษณา

กรณีของเนเน่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเพราะเธออายุ 16 ปี เอกสารซีซัน 21 ระบุว่า ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามในเอกสารที่รายการร้องขอ ผู้ปกครองยังต้องอยู่กับผู้เข้าแข่งขันระหว่างเข้าร่วมรายการด้วย

สิทธิ์ด้านภาพและเสียงของรายการก็กว้างพอสมควร ผู้สมัครยังเป็นเจ้าของวิดีโอออดิชันของตัวเอง แต่ต้องมอบสิทธิ์ให้ผู้ผลิตใช้ ทำซ้ำ ตัดต่อ ดัดแปลง แจกจ่าย และนำวิดีโอไปใช้เพื่อรายการ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ได้ทั่วโลกโดยไม่มีกำหนดเวลา สิทธิ์นี้ยังครอบคลุมชื่อ เสียง ภาพลักษณ์ และข้อมูลประวัติที่เกี่ยวข้องกับรายการ

สิ่งสำคัญคือ เอกสารสาธารณะของซีซัน 21 ไม่ได้ระบุว่าเอจีทีจะกลายเป็นผู้จัดการส่วนตัวของผู้ชนะโดยอัตโนมัติ และไม่ได้ระบุว่าแชมป์ต้องเซ็นสัญญาบันทึกเสียงกับค่ายที่รายการเลือก

โฆษณา

เว็บไซต์ออดิชันอย่างเป็นทางการของ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ ระบุเพียงว่า ผู้ชนะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ ส่วนผู้เข้าแข่งขันบางคนสามารถนำชื่อเสียงจากรายการไปต่อยอดจนได้รับสัญญาบันทึกเสียง งานโทรทัศน์ บรอดเวย์ หรือการแสดงในลาสเวกัสภายหลัง

ส่วนข้อมูลที่ระบุว่า ผู้ผลิตมีสิทธิ์เลือกเป็นผู้จัดการส่วนตัว ผู้ชนะห้ามไปเซ็นกับค่ายอื่น หรือการออกเพลงและรับงานทุกชนิดหลังรายการต้องขออนุญาตก่อน ยังตรวจสอบยืนยันกับ สัญญาผู้เข้าแข่งขันซีซัน 21 ฉบับเต็มไม่ได้ เพราะเอกสารนั้นไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

โฆษณา

มีสัญญาผู้เข้าแข่งขันเอจีทีฉบับเก่าความยาว 45 หน้าเผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่ารายการเคยกำหนดเงื่อนไขค่อนข้างละเอียด ผู้เข้าแข่งขันต้องพร้อมทำงานให้รายการตามช่วงเวลาที่กำหนด ห้ามนำการเข้าร่วมรายการไปประชาสัมพันธ์หรือสร้างรายได้เองโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเป็นความลับ

ข้อตกลงรักษาความลับในเอกสารเก่ายังระบุถึงการเรียกค่าเสียหายที่กำหนดไว้สูงสุด 5 ล้านดอลลาร์ ในกรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขบางประเภท รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดสิทธิ์และริบรางวัล

เอกสารฉบับเดียวกันระบุว่า เงินรางวัลอาจจ่ายเป็นเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบัน หรือจ่ายเป็นเงินรายปี และผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีที่เกิดขึ้น

สำหรับเงินรางวัลของเนเน่ สิ่งที่ยืนยันได้คือ เธอคว้ารางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ต้องเลือกระหว่างรับเงินรายปีตลอด 40 ปี หรือรับเงินก้อนตามมูลค่าปัจจุบัน ส่วนจำนวนหลังหักภาษีจริงยังไม่สามารถระบุได้จนกว่าจะทราบวิธีรับเงินและสถานะทางภาษีของเธอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 11:06 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

DSI สั่งฟ้อง “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” รวม 34 ราย คดีหลอกลงทุน Forex

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569

ด่วน! ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” คดียิง “สจ.โต้ง” ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง &quot;ลิซ่า&quot; ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569

“อนุทิน” แสดงความยินดีหลัง “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT สะท้อนศักยภาพเยาวชนไทย

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
Sinon Loresca อินฟลูเอนเซอร์ฟิลิปปินส์ ชมเนเน่และลิซ่า บันเทิง

เซเลปคนดัง ชื่นชม เนเน่-ลิซ่า สร้างชื่อเวทีโลก เก่งแต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตน

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ เนเน่ รอยัล ย้อน เส้นทางดนตรี จากเด็กร้องเพลงเปิดหมวก สู่แชมป์ AGT2026

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI สั่งฟ้อง “ป้อม ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ” รวม 34 ราย คดีหลอกลงทุน Forex

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาประหาร “โกทร” คดียิง “สจ.โต้ง” ก่อนลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง &quot;ลิซ่า&quot; ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! Meta เปิดตัว Meta Glasses ดึง “ลิซ่า” ร่วมออกแบบคอลเลกชันพิเศษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้ เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ “จีโน โพลเกอร์” รองแชมป์ AGT 2026 คู่ชิงคนสุดท้ายของ “เนเน่ รอยัล” บันเทิง

เปิดประวัติ “จีโน โพลเกอร์” รองแชมป์ AGT 2026 คู่ชิงคนสุดท้ายของ “เนเน่ รอยัล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกออสเตรเลีย เผย AI เจาะฐานข้อมูลของเว็บรัฐบาล ผิดหวังกับการทำงาน OpenAI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nene LINKIN PARK คลิป ข่าว

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKIN PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026 บันเทิง

เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต่ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ข่าวต่างประเทศ

ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พบคนไทยที่นิวยอร์ก บอกขอให้สบายใจได้ ไม่ต้องกังวล แนวโน้มประเทศที่ดีขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย เศรษฐกิจ

โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ อย่าด้อยค่าหน่วยงานทำหน้าที่ ข่าว

เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วอนอย่าด้อยค่าหน่วยงาน ไม่มีใครลอกใคร ยันแค่เตือนภัยล่วงหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศศินชวนดู “โชว์ใหญ่ธรรมชาติ” 23-27 ก.ย. ตอบชัดปมน้ำท่วมใหญ่ ซ้ำรอยปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ LINKIN PARK ข่าว

“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 67,800 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอลิลลี่” ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปMel B ยินดี “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT2026 ภูมิใจโกลเด้นบัซเซอร์คนเก่ง