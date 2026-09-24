เปิดประวัติ “จีโน โพลเกอร์” รองแชมป์ AGT 2026 คู่ชิงคนสุดท้ายของ “เนเน่ รอยัล”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:34 น.
เปิดประวัติ “จีโน โพลเกอร์” รองแชมป์ AGT 2026 คู่ชิงคนสุดท้ายของ “เนเน่ รอยัล”
America's Got Talent

รู้จัก จีโน โพลเกอร์ นักมายากลวัย 22 ปี เริ่มเล่นกลจากไพ่ของคุณตาตอนอายุ 5 ขวบ ก่อนฝึกงานกับอดีตแชมป์ แมต ฟรังโก และฝ่าคะแนนโหวตของผู้ชมจนจบการแข่งขันในอันดับ 2

จีโน โพลเกอร์ (Geno Ploeger) นักมายากลชาวอเมริกันวัย 22 ปี คว้ารองแชมป์ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ 2026 ซีซัน 21 หลังผ่านเข้ามาเป็นสองคนสุดท้ายกับ เนเน่ รอยัล หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย ก่อนพิธีกรประกาศให้ศิลปินสาววัย 16 ปีจากภูเก็ตเป็นผู้ชนะในเช้าวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย

จีโนเกิดและเติบโตที่เมืองฮาร์ตแลนด์ รัฐวิสคอนซิน ก่อนย้ายมาอยู่รัฐแอริโซนา ปัจจุบันเรียนปีสุดท้ายที่ มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา โดยเรียนสองสาขาคือการละครและการตลาด เขาวางแผนนำความรู้ด้านการแสดงมาพัฒนามายากลให้เป็นอาชีพเต็มตัว

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รู้จัก จีโน โพลเกอร์ นักมายากลวัย 22 ปี
America’s Got Talent

เส้นทางนักมายากลของจีโนเริ่มตอนอายุ 5 ขวบ เมื่อคุณตาแสดงกลไพ่ให้ดู หลังจากนั้นเขาฝึกมายากลอย่างต่อเนื่อง และเริ่มเรียนอย่างจริงจังจากร้านมายากลในวิสคอนซิน เขาให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดตั้งแต่เด็กคือมายากลไพ่แบบใช้ความคล่องมือ

ปี 2014 จีโนได้ดู แมต ฟรังโก (Mat Franco) คว้าแชมป์อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ ซีซัน 9 ฟรังโกเป็นนักมายากลคนแรกที่ชนะรายการ และใช้การเล่าเรื่องผสมกับมายากล จีโนจึงเริ่มมองเห็นว่าความชอบในวัยเด็กสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ เขาเริ่มสร้างโชว์ของตัวเองและรับงานตามบ้าน ร้านอาหาร และงานต่าง ๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองไม่ได้จบแค่การเป็นแฟนรายการ หลายปีต่อมา จีโนได้ฝึกงานกับแมต ฟรังโกประมาณ 2 ปี และช่วยดูแลงานด้านโซเชียลมีเดียเบื้องหลัง ฟรังโกยังเป็นทั้งครูและเพื่อนของเขา หลังจีโนออดิชันเอจีทีในปี 2026 ฟรังโกโทรมาชื่นชมการแสดงด้วยตัวเอง

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จีโนเคยพยายามสมัครเอจีทีมาก่อน เขาส่งวิดีโอออดิชันตั้งแต่เรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา แต่ไม่ผ่านเข้าสู่รายการ เขากลับมาสมัครอีกครั้งในปี 2026 หลังใช้เวลาฝึกและพัฒนาการแสดงเพิ่มขึ้นหลายปี

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รู้จัก จีโน โพลเกอร์ นักมายากลวัย 22 ปี รองแชมป์ agt 2026
America’s Got Talent

รอบออดิชันครั้งนี้ จีโนใช้ไพ่เล่าเรื่องเส้นทางชีวิตของตัวเอง พร้อมแสดงมายากลแบบสไลต์ออฟแฮนด์ หรือการใช้ความคล่องมือ เขาได้รับเสียง “เยส” จากกรรมการครบทั้ง 4 คน และเสียงปรบมือยืนจากผู้ชม ไซมอน โคเวลล์ ชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในมายากลที่ดีที่สุดที่เขาเคยเห็น

จีโนกับเนเน่อยู่ในการแข่งขันรอบควอเตอร์ไฟนอลสัปดาห์เดียวกัน เนเน่ร้องเพลง แบล็ก โฮล ซัน (Black Hole Sun) ของวงซาวนด์การ์เดน และได้ไลฟ์ โกลเดนบัซเซอร์จาก เมล บี ส่งตรงเข้าสู่รอบชิง ส่วนจีโนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยคะแนนโหวตของผู้ชม

รอบรองชนะเลิศ จีโนใช้มายากลไพ่และการทำนายเป็นแกนหลักของโชว์ เขาทายไพ่ที่ ฮาวี แมนเดล เลือก ทายหน้าหนังสือที่ โซเฟีย เวอร์การา เปิด และทำให้คำว่า “Future” ปรากฏบนเสื้อของเพื่อนที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ชม เมล บี ยกให้เขาเป็นโชว์ที่เธอชอบที่สุดของคืนนั้น ก่อนคะแนนโหวตจะส่งจีโนเข้าสู่รอบไฟนอล

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รู้จัก จีโน โพลเกอร์ นักมายากลวัย 22 ปี รองแชมป์ agt 2026 2569
America’s Got Talent

จีโนเลือกคำว่า “Legacy” หรือ “สิ่งที่ทิ้งไว้เป็นมรดก” เป็นแนวคิดของการแสดงรอบชิง เขาทำให้ภาพของโซเฟีย เวอร์การา ฮาวี แมนเดล และเมล บี ปรากฏขึ้นจากสำรับไพ่ ก่อนนำภาพมารวมกัน จากนั้นให้ เคเอสไอ เลือกไพ่ซึ่งเชื่อมเข้ากับชิ้นส่วนปริศนาที่เตรียมไว้บนเวที

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รูปแบบการแสดงสอดคล้องกับแนวทางที่จีโนใช้มาตลอดการแข่งขัน เขาเคยอธิบายว่าโชว์แต่ละรอบเป็นเหมือนหนึ่งบทในชีวิต รอบออดิชันเล่าจุดเริ่มต้น รอบต่อมาเล่าเรื่องครอบครัวและตัวตน ส่วนรอบสุดท้ายพูดถึงสิ่งที่เขาอยากสร้างต่อจากนี้

แม้ไม่ได้คว้าแชมป์ จีโนเดินทางจากผู้สมัครที่เคยไม่ผ่านวิดีโอออดิชันในปีแรกของมหาวิทยาลัย มาถึงสองคนสุดท้ายของเอจีที ซีซัน 21 เป้าหมายต่อไปที่เขาเคยบอกกับมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาคือการเป็นนักแสดงมืออาชีพ และหวังมีโอกาสขึ้นโชว์ในลาสเวกัสหลังเรียนจบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:34 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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