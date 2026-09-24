ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:41 น.
ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้

ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปลดล็อกเงื่อนไขเก่า ประกาศผล 30 ก.ย. 2569 รับสิทธิพร้อมกัน 1 ต.ค. นี้

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) เสนอ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2569 เพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนของประชาชนในปัจจุบัน และมิให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือหลุดออกจากระบบ จากการหารือร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่

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กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่นับรวมผู้เรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท และผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้

กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัท ไม่นับรวมกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจชุมชน

กรณีผู้มีบัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมกันทั้งหมดทุกบัญชี ไม่เกิน 5,000 บาท

กรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ โดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 5,000 บาท

เกณฑ์รถ ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี และรถยนต์ รถพ่วง และรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า 20 ปี เว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสม และรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดชนิด แบบ รุ่น รถมูลค่าสูง รถสะสม เพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาตามโครงการฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ลงวันที่ 4 กันยายน 2569

2. มอบหมายหน่วยงานของรัฐนำข้อเสนอแนะการบูรณาการข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปดำเนินการเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากโครงการฯ ปี 2569 อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม

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สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐควรพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขภาระหนี้สิน และสินเชื่อที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาส่งเสริมการให้ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการเข้าสู่ตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
รวมทั้ง หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติควรตรวจสอบกรณีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า การทบทวนเกณฑ์ครั้งนี้ยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และเหมาะสม จะช่วยให้การตรวจสอบคุณสมบัติมีประสิทธิภาพ ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และทำให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันการบูรณาการข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐจะส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

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ทั้งนี้ โครงการฯ ปี 2569 จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2569 และผู้ผ่านคุณสมบติทุกรายเริ่มรับสิทธิพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตน (e-KYC) ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 และที่ธนาคารกรุงไทย ถึงวันที่ 12 มกราคม 2570

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ครม.ไฟเขียว ปรับทบทวนเกณฑ์ 5 กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผล 30 ก.ย.นี้
FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:41 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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