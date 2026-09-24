หนุ่มหึงโหด ฆ่าอินฟลูฯ สาว คาห้องพัก ก่อนยัดร่างใส่กระเป๋าเดินทาง-ฝังอำพรางในป่า
แฟนหนุ่มหึงโหด ลงมือฆ่าอินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์สาววัย 32 ปี คาห้องพัก ก่อนยัดร่างใส่กระเป๋าเดินทาง-ขุดหลุมฝังอำพรางในป่า
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรีย กับกรณีการเสียชีวิตของ สเตฟานี พีเปอร์ (Stefanie Pieper) อินฟลูเอนเซอร์สาวสายบิวตี้ วัย 32 ปี ถูกพบเป็นศพถูกฝังไว้ในป่าแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนประเทศสโลวีเนีย หลังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
ภายหลังการสืบสวนกระทั่งได้ตัวผู้ก่อเหตุ คือ แพทริค เอ็ม (Patrick M) อดีตแฟนหนุ่มวัย 31 ปี ถูกกล่าวหาว่าลงมือรัดคอและใช้มีดแทง สเตฟานี ภายในอพาร์ตเมนต์ของเธอ ก่อนจะนำร่างยัดใส่กระเป๋าเดินทางและนำไปฝังอำพรางคดี
ผลการผ่าพิสูจน์ศพพบร่องรอยบาดแผลบริเวณใบหน้า ซึ่งพนักงานสอบสวนและอัยการเปิดเผยว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เธออาจยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ถูกยัดใส่กระเป๋า และพยายามดิ้นรนหาทางออกก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
รายงานจากสื่อ Bild ระบุว่า ก่อนหน้านี้ แพทริค เอ็ม อดีตแฟนหนุ่มของ สเตฟานี พีเปอร์ เคยสารภาพว่า เป็นคนฆ่าอินฟลูฯ สาว เพราะความหึงหวงหลังเลิกรากัน แต่ปัจจุบัน แพทริค กลับคำให้การโดยยอมรับเพียงแค่เป็นคนฝังร่างเธอในป่าเท่านั้น นอกจากนี้พี่ชายและพ่อเลี้ยงของเขายังถูกกล่าวหาว่าช่วยเคลื่อนย้ายศพแต่ไม่ถูกตั้งข้อหา
สำหรับ สเตฟานี พีเปอร์ (Stefanie Pieper) มีรายงานเพิ่มเติมว่า เธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายหลังงานปาร์ตี้คริสต์มาส จากนั้นเธอได้มีการส่งข้อความเตือนเพื่อนเรื่องบุคคลน่าสงสัย ก่อนจะไม่มาตามนัดถ่ายแบบ กระทั่งนำไปสู่การระดมค้นหาและจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา
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อ้างอิงจาก : nypost