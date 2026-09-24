นายกออสเตรเลีย เผย AI เจาะฐานข้อมูลของเว็บรัฐบาล ผิดหวังกับการทำงาน OpenAI

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:32 น.

นายกออสเตรเลีย เผย AI เจาะฐานข้อมูลของเว็บรัฐบาล ผิดหวังกับการทำงาน OpenAI ยืนยันว่าทางผู้ช่วยพัฒนา AI ไม่ได้ข้อมูลละเอียดอ่อนไป

เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายแอนโธนี่ อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียออกมาแถลงว่า ผู้ช่วยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ OpenAI ได้เจาะระบบของเว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการยอมรับว่า AI สามารถเจาะเว็บไซต์รัฐบาลได้จริง

โดยทาง OpenAI ชี้แจงว่า ผู้ช่วยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ได้ค้นหาสถิติเกี่ยวกับการแพทย์และได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลียในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามทาง OpenAI ไม่ทราบถึงเรื่องนี้จนกระทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้รีบติดต่อรัฐบาลออสเตรเลียในที่สุด

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นายอัลบานีส ระบุว่าข้อมูลที่ AI ได้รับไปนั้นไม่ใช่ข้อมูลละเอียดอ่อน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวถือเหตุน่ากังวล และการปฏิบัติการของ OpenAI เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งตนได้คุยกับนายแซม อัลท์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แล้ว และตนได้แสดงความไม่พอใจที่ทางบริษัทใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าจะทราบว่าพวกเขาได้ข้อมูลลับจากรัฐบาลไป

ขณะที่ทาง OpenAI ออกแถลงว่า พวกเขาพบการแฮ็คข้อมูล หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่ากิจกรรมของโมเดลที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ระหว่างการตรวจสอบนี้ เราพบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย พร้อมยืนยันว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ และจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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