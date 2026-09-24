นายกออสเตรเลีย เผย AI เจาะฐานข้อมูลของเว็บรัฐบาล ผิดหวังกับการทำงาน OpenAI
นายกออสเตรเลีย เผย AI เจาะฐานข้อมูลของเว็บรัฐบาล ผิดหวังกับการทำงาน OpenAI ยืนยันว่าทางผู้ช่วยพัฒนา AI ไม่ได้ข้อมูลละเอียดอ่อนไป
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่านายแอนโธนี่ อัลบานีส นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียออกมาแถลงว่า ผู้ช่วยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ OpenAI ได้เจาะระบบของเว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการยอมรับว่า AI สามารถเจาะเว็บไซต์รัฐบาลได้จริง
โดยทาง OpenAI ชี้แจงว่า ผู้ช่วยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ได้ค้นหาสถิติเกี่ยวกับการแพทย์และได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลออสเตรเลียในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตามทาง OpenAI ไม่ทราบถึงเรื่องนี้จนกระทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และได้รีบติดต่อรัฐบาลออสเตรเลียในที่สุด
นายอัลบานีส ระบุว่าข้อมูลที่ AI ได้รับไปนั้นไม่ใช่ข้อมูลละเอียดอ่อน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวถือเหตุน่ากังวล และการปฏิบัติการของ OpenAI เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งตนได้คุยกับนายแซม อัลท์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แล้ว และตนได้แสดงความไม่พอใจที่ทางบริษัทใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าจะทราบว่าพวกเขาได้ข้อมูลลับจากรัฐบาลไป
ขณะที่ทาง OpenAI ออกแถลงว่า พวกเขาพบการแฮ็คข้อมูล หลังจากที่ตรวจสอบแล้วพบว่ากิจกรรมของโมเดลที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ระหว่างการตรวจสอบนี้ เราพบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย พร้อมยืนยันว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ และจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก
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