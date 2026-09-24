ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม
ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม ก่อนจบซีซั่นด้วยการคว้าแชมป์
จากที่เฟซบุ๊ก America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปกการแสดงร่วมระหว่างผู้เข้ารอบชิง 10 คนที่จะร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินรับเชิญที่จะร่วมรายการในวันประกาศผลรอบชิงในวันนี้
โดย เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์จากไทย ได้ชูป้ายว่าจะร่วมแสดงกับ LINKIN PARK วงร็อกระดับตำนานเจ้าของเพลงดังมากมาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เนเน่ เคยโพสต์ข้อความว่าอยากร่วมแสดงกับ LINKIN PARK ซักครั้งนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปวินาทีประวัติศาสตร์ เนเน่ ขึ้นแสดงกับวงร็อคระดับตำนาน พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “ค่ำคืนนี้เดือดและกระหึ่มยิ่งกว่าเดิม เนเน่ รอยัล ขึ้นไปร็อคพร้อมกับ LINKIN PARK”
โดย เนเน่ รอยัล ได้ร่วมขึ้นแสดงกับ LINKIN PARK กับบทเพลง The Emptiness Machine ซึ่งหลังแสดงเสร็จคนในฮอลล์ก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างดังลั่น ซึ่ง ไมค์ ชิโนดะ นักร้องและผู้ก่อตั้งวง ยังได้เอ่ยปากชมด้วยว่า “สุดยอดมาก” ขณะที่ เอมิลี่ อาร์มสตรอง นักร้องนำหญิงยังระบุด้วยว่า “ขอให้เนเน่โชคดี พวกเราเชียร์เธออยู่”
หรือชมคลิป ที่นี่
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