ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:12 น.
Nene LINKIN PARK คลิป

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม ก่อนจบซีซั่นด้วยการคว้าแชมป์

จากที่เฟซบุ๊ก America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปกการแสดงร่วมระหว่างผู้เข้ารอบชิง 10 คนที่จะร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินรับเชิญที่จะร่วมรายการในวันประกาศผลรอบชิงในวันนี้

โดย เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์จากไทย ได้ชูป้ายว่าจะร่วมแสดงกับ LINKIN PARK วงร็อกระดับตำนานเจ้าของเพลงดังมากมาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เนเน่ เคยโพสต์ข้อความว่าอยากร่วมแสดงกับ LINKIN PARK ซักครั้งนั้น

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ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปวินาทีประวัติศาสตร์ เนเน่ ขึ้นแสดงกับวงร็อคระดับตำนาน พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “ค่ำคืนนี้เดือดและกระหึ่มยิ่งกว่าเดิม เนเน่ รอยัล ขึ้นไปร็อคพร้อมกับ LINKIN PARK”

โดย เนเน่ รอยัล ได้ร่วมขึ้นแสดงกับ LINKIN PARK กับบทเพลง The Emptiness Machine ซึ่งหลังแสดงเสร็จคนในฮอลล์ก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างดังลั่น ซึ่ง ไมค์ ชิโนดะ นักร้องและผู้ก่อตั้งวง ยังได้เอ่ยปากชมด้วยว่า “สุดยอดมาก” ขณะที่ เอมิลี่ อาร์มสตรอง นักร้องนำหญิงยังระบุด้วยว่า “ขอให้เนเน่โชคดี พวกเราเชียร์เธออยู่”

หรือชมคลิป ที่นี่

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:12 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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