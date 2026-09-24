เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026
เจาะประวัติ The Emptiness Machine ซิงเกิลเปิดยุคใหม่ Linkin Park หลังชวน เนเน่ รอยัล ร่วมร้องบนเวที America’s Got Talent 2026 ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศผลแชมป์
“เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต คว้าแชมป์ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ (America’s Got Talent) 2026 ซีซัน 21 เช้าวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย หลังผลโหวตจากผู้ชมส่งให้เธอเป็นผู้ชนะ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศผล เนเน่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับ ลิงคิน พาร์ก (Linkin Park) และร้องเพลง The Emptiness Machine หนึ่งในเพลงสำคัญของวงยุคใหม่ กลายเป็นการปิดเส้นทางเอจีทีของเธอด้วยการร้องเพลงร่วมกับศิลปินระดับโลก ก่อนจะได้รับการประกาศชื่อเป็นแชมป์ในเวลาต่อมา
ย้อนกลับไปหนึ่งวันก่อนหน้า เนเน่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้วยเพลง Seven Nation Army ของ เดอะ ไวต์ สไตรป์ส เธอร้องพร้อมเล่นกีตาร์ไฟฟ้า ก่อนรับเสียงปรบมือจากผู้ชมและกรรมการในสตูดิโอ
ก่อนขึ้นเวทีรอบชิง รายการยังจัดเซอร์ไพรส์ให้เนเน่พบ เดอะ วอร์นิง (The Warning) วงร็อกสามพี่น้องจากเม็กซิโกที่เธอชื่นชอบ ทั้งสี่คนร่วมแจมเพลง Kerosene ในห้องซ้อม ก่อนเอจีทีเผยแพร่คลิปฉบับเต็มในเช้าวันประกาศผล
จาก Seven Nation Army ในรอบแข่งขัน เนเน่จึงเดินเข้าสู่คืนตัดสินด้วย The Emptiness Machine ร่วมกับลิงคิน พาร์ก ก่อนจบค่ำคืนด้วยตำแหน่งแชมป์เอจีที 2026
The Emptiness Machine ออกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2024 เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม From Zero และเป็นเพลงที่ใช้เปิดตัวการกลับมาของลิงคิน พาร์ก หลังวงไม่ได้ออกผลงานใหม่ในรูปแบบนี้มาหลายปี
เพลงนี้ยังเป็นผลงานแรกที่แฟนเพลงได้ยิน เอมิลี อาร์มสตรอง ร้องร่วมกับ ไมค์ ชิโนดะ ในฐานะนักร้องของลิงคิน พาร์ก พร้อมการเข้ามาของ โคลิน บริตเทน มือกลองคนใหม่ การเปิดตัวเกิดขึ้นพร้อมการแสดงสดของวงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2024 ซึ่งเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกในรอบ 7 ปี
การกลับมาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังลิงคิน พาร์กหยุดกิจกรรมหลักไปหลังการเสียชีวิตของ เชสเตอร์ เบนนิงตัน ในปี 2017 ต่อมาไมค์ ชิโนดะ, แบรด เดลสัน, ฟีนิกซ์ และโจ ฮาห์น กลับมาทำเพลงร่วมกัน ก่อนพบเอมิลี อาร์มสตรองและโคลิน บริตเทน กระบวนการทดลองเล่นดนตรีด้วยกันค่อย ๆ พัฒนาเป็นอัลบั้ม From Zero
ไมค์ ชิโนดะอธิบายว่า The Emptiness Machine ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของการทำอัลบั้ม ตัวเพลงเกือบเสร็จก่อนเอมิลีเข้ามาร่วมงาน เมื่อวงตัดสินใจใช้เพลงนี้เป็นซิงเกิลเปิดตัว พวกเขาจึงจัดโครงสร้างใหม่ให้ไมค์ร้องช่วงแรก แล้วเปิดทางให้เสียงของเอมิลีเข้ามาในช่วงถัดไป เปรียบเหมือนการทักทายคนฟังก่อนแนะนำสมาชิกใหม่ของวง
ความหมายของเพลงพูดถึงการยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับ แต่กลับพบว่าสิ่งที่ไล่ตามไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกข้างใน ไมค์อธิบายแนวคิดของเพลงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับบางสิ่งซึ่งค่อย ๆ ดูดพลังชีวิตออกไป โดยตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังตีความว่า “สิ่งนั้น” คือคน ความสัมพันธ์ กลุ่ม หรือระบบใดก็ได้
หนึ่งในท่อนที่สรุปใจความของเพลงได้ชัดคือ “I only wanted to be part of something” หรือ “ฉันแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง”
หลังเปิดตัว The Emptiness Machine กลายเป็นเพลงหลักของยุค From Zero อย่างรวดเร็ว เพลงขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Rock & Alternative Airplay และ Hot Hard Rock Songs ของบิลบอร์ด พร้อมกลายเป็นหนึ่งในเพลงใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของลิงคิน พาร์กหลังกลับมารวมตัว
สำหรับเนเน่ เส้นทางบนเวทีเอจีทีเริ่มจาก Zombie ของ เดอะ แครนเบอร์รีส์ ในรอบออดิชัน ต่อด้วย Hysteria ของ มิวส์ ในรอบ Judges’ Callbacks และ Black Hole Sun ของ ซาวนด์การ์เดน ในรอบควอเตอร์ไฟนอล ซึ่งทำให้ เมล บี กด Live Golden Buzzer ส่งเธอเข้ารอบชิงชนะเลิศทันที
จากนั้นเธอเลือก Seven Nation Army เป็นเพลงแข่งขันรอบสุดท้าย ก่อนกลับขึ้นเวทีในคืนประกาศผลเพื่อร้อง The Emptiness Machine กับลิงคิน พาร์ก และปิดการแข่งขันด้วยตำแหน่ง แชมป์อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ 2026
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