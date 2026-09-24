เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:13 น.
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ "เนเน่ รอยัล" ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

เจาะประวัติ The Emptiness Machine ซิงเกิลเปิดยุคใหม่ Linkin Park หลังชวน เนเน่ รอยัล ร่วมร้องบนเวที America’s Got Talent 2026 ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศผลแชมป์

“เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต คว้าแชมป์ อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ (America’s Got Talent) 2026 ซีซัน 21 เช้าวันที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย หลังผลโหวตจากผู้ชมส่งให้เธอเป็นผู้ชนะ พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศผล เนเน่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับ ลิงคิน พาร์ก (Linkin Park) และร้องเพลง The Emptiness Machine หนึ่งในเพลงสำคัญของวงยุคใหม่ กลายเป็นการปิดเส้นทางเอจีทีของเธอด้วยการร้องเพลงร่วมกับศิลปินระดับโลก ก่อนจะได้รับการประกาศชื่อเป็นแชมป์ในเวลาต่อมา

โฆษณา

ย้อนกลับไปหนึ่งวันก่อนหน้า เนเน่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศด้วยเพลง Seven Nation Army ของ เดอะ ไวต์ สไตรป์ส เธอร้องพร้อมเล่นกีตาร์ไฟฟ้า ก่อนรับเสียงปรบมือจากผู้ชมและกรรมการในสตูดิโอ

ก่อนขึ้นเวทีรอบชิง รายการยังจัดเซอร์ไพรส์ให้เนเน่พบ เดอะ วอร์นิง (The Warning) วงร็อกสามพี่น้องจากเม็กซิโกที่เธอชื่นชอบ ทั้งสี่คนร่วมแจมเพลง Kerosene ในห้องซ้อม ก่อนเอจีทีเผยแพร่คลิปฉบับเต็มในเช้าวันประกาศผล

จาก Seven Nation Army ในรอบแข่งขัน เนเน่จึงเดินเข้าสู่คืนตัดสินด้วย The Emptiness Machine ร่วมกับลิงคิน พาร์ก ก่อนจบค่ำคืนด้วยตำแหน่งแชมป์เอจีที 2026

The Emptiness Machine ออกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2024 เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม From Zero และเป็นเพลงที่ใช้เปิดตัวการกลับมาของลิงคิน พาร์ก หลังวงไม่ได้ออกผลงานใหม่ในรูปแบบนี้มาหลายปี

เพลงนี้ยังเป็นผลงานแรกที่แฟนเพลงได้ยิน เอมิลี อาร์มสตรอง ร้องร่วมกับ ไมค์ ชิโนดะ ในฐานะนักร้องของลิงคิน พาร์ก พร้อมการเข้ามาของ โคลิน บริตเทน มือกลองคนใหม่ การเปิดตัวเกิดขึ้นพร้อมการแสดงสดของวงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2024 ซึ่งเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกในรอบ 7 ปี

ภาพประวัติศาสตร์ เนเน่ ร่วมแสดงสด linking park
Nene Royal

การกลับมาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังลิงคิน พาร์กหยุดกิจกรรมหลักไปหลังการเสียชีวิตของ เชสเตอร์ เบนนิงตัน ในปี 2017 ต่อมาไมค์ ชิโนดะ, แบรด เดลสัน, ฟีนิกซ์ และโจ ฮาห์น กลับมาทำเพลงร่วมกัน ก่อนพบเอมิลี อาร์มสตรองและโคลิน บริตเทน กระบวนการทดลองเล่นดนตรีด้วยกันค่อย ๆ พัฒนาเป็นอัลบั้ม From Zero

โฆษณา

ไมค์ ชิโนดะอธิบายว่า The Emptiness Machine ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของการทำอัลบั้ม ตัวเพลงเกือบเสร็จก่อนเอมิลีเข้ามาร่วมงาน เมื่อวงตัดสินใจใช้เพลงนี้เป็นซิงเกิลเปิดตัว พวกเขาจึงจัดโครงสร้างใหม่ให้ไมค์ร้องช่วงแรก แล้วเปิดทางให้เสียงของเอมิลีเข้ามาในช่วงถัดไป เปรียบเหมือนการทักทายคนฟังก่อนแนะนำสมาชิกใหม่ของวง

ความหมายของเพลงพูดถึงการยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับ แต่กลับพบว่าสิ่งที่ไล่ตามไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกข้างใน ไมค์อธิบายแนวคิดของเพลงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกับบางสิ่งซึ่งค่อย ๆ ดูดพลังชีวิตออกไป โดยตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังตีความว่า “สิ่งนั้น” คือคน ความสัมพันธ์ กลุ่ม หรือระบบใดก็ได้

หนึ่งในท่อนที่สรุปใจความของเพลงได้ชัดคือ “I only wanted to be part of something” หรือ “ฉันแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง”

หลังเปิดตัว The Emptiness Machine กลายเป็นเพลงหลักของยุค From Zero อย่างรวดเร็ว เพลงขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Rock & Alternative Airplay และ Hot Hard Rock Songs ของบิลบอร์ด พร้อมกลายเป็นหนึ่งในเพลงใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของลิงคิน พาร์กหลังกลับมารวมตัว

สำหรับเนเน่ เส้นทางบนเวทีเอจีทีเริ่มจาก Zombie ของ เดอะ แครนเบอร์รีส์ ในรอบออดิชัน ต่อด้วย Hysteria ของ มิวส์ ในรอบ Judges’ Callbacks และ Black Hole Sun ของ ซาวนด์การ์เดน ในรอบควอเตอร์ไฟนอล ซึ่งทำให้ เมล บี กด Live Golden Buzzer ส่งเธอเข้ารอบชิงชนะเลิศทันที

จากนั้นเธอเลือก Seven Nation Army เป็นเพลงแข่งขันรอบสุดท้าย ก่อนกลับขึ้นเวทีในคืนประกาศผลเพื่อร้อง The Emptiness Machine กับลิงคิน พาร์ก และปิดการแข่งขันด้วยตำแหน่ง แชมป์อเมริกาส์ ก็อต ทาเลนต์ 2026

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:13 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nene LINKIN PARK คลิป

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569

จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ไต่ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว 9 ราย

ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน

31 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

33 นาที ที่แล้ว
ไต่ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ข่าวต่างประเทศ

ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ

35 นาที ที่แล้ว
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026 ข่าว

คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” พบคนไทยที่นิวยอร์ก บอกขอให้สบายใจได้ ไม่ต้องกังวล แนวโน้มประเทศที่ดีขึ้น

46 นาที ที่แล้ว
โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย เศรษฐกิจ

โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย

58 นาที ที่แล้ว
เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ อย่าด้อยค่าหน่วยงานทำหน้าที่ ข่าว

เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วอนอย่าด้อยค่าหน่วยงาน ไม่มีใครลอกใคร ยันแค่เตือนภัยล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศศินชวนดู “โชว์ใหญ่ธรรมชาติ” 23-27 ก.ย. ตอบชัดปมน้ำท่วมใหญ่ ซ้ำรอยปี 54

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ LINKIN PARK ข่าว

“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 67,800 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอลิลลี่” ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางสถิติ ปี 68 คนไทยเที่ยวเมืองนอกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มากถึง 13 ล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแสดงร่วมกับ LINKIN PARK วงร็อคระดับตำนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนหลายพื้นที่อาจเจอฝนตกหนัก 24-27 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถ่ายทอดสดผล AGT 2026 ลุ้น เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! เด็กหญิงในอุดรธานีอายุ 9 ปี ตั้งใจท้อง หวังมัดใจแฟนหนุ่มอายุ 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69 โปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;คาริน คิตาโอกะ&quot; ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาริน คิตาโอกะ” ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์ ข่าวต่างประเทศ

สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการลาเรียนต่อ ยังรับเงินเดือนได้จริงไหม? เปิดกฎหมายสูงสุด 4 ปี ยืดได้ถึง 6 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงอินเดียพลัดตกหม้อซุปเดือดเสียชีวิต ขณะเตรียมงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท