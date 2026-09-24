Mel B ยินดี “เนเน่ รอยัล” คว้าแชมป์ AGT2026 ภูมิใจโกลเด้นบัซเซอร์คนเก่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:51 น.
เมล บี ชื่นชม เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT 2026

Mel B (เมล บี) ภูมิใจ “เนเน่ รอยัล” สาวไทยวัย 16 ปี คว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 ชื่นชมทำได้ดีสมศักดิ์ศรีโกลเด้นบัซเซอร์

สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศสำหรับ “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) ร็อกสตาร์สาวชาวภูเก็ตวัย 16 ปี โชว์ลีลาโซโล่กีตาร์สุดเดือดบนเวทีระดับโลก คว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) จารึกชื่อเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะเลิศเวทีนี้

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมล บี (Mel B) หรือ เมลานี จานีน บราวน์ (Melanie Janine Brown) หนึ่งในกรรมการตัดสิน ผู้มอบโอกาสสำคัญด้วยการกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์ (Golden Buzzer) ให้กับสาวเนเน่ หลังจากเธอขึ้นแสดงเพลง “Black Hole Sun” ของวง Soundgarden

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ในวันนั้น โฮวี แมนเดล (Howie Mandel) ถึงกับออกปากชมว่า แม้แนวเพลงร็อกจะไม่ใช่สไตล์ที่เขาฟังเป็นปกติ แต่ทั้งเสียงร้องและการเล่นกีตาร์ของเนเน่ทำให้เขาปฏิเสธความสามารถนี้ไม่ลง ขณะที่เมล บี สรุปสั้น ๆ ว่าจะไม่กดได้อย่างไร ก่อนจะตัดสินใจกดปุ่มทองส่งเนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที

Mel B ถึง เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026
ภาพจาก Instagram : officialmelb

ล่าสุด เมล บี ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว officialmelb ร่วมฉลองความสำเร็จ โดยระบุข้อความว่า

“ช่างเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม! ซีซัน 21 สนุกมาก! ทำได้ดีมาก Nene Royal โกลเด้นบัซเซอร์ของฉัน! รักเพื่อนกรรมการอย่าง โซเฟีย เวอร์การ่า (Sofia Vergara) และ ฮาวี แมนเดล (Howie Mandel) มาก ๆ… คิดถึงคุณนะ ไซมอน โคเวลล์ (Simon Cowell)… และรัก เทอร์รี ครูวส์ (Terry Crews) พิธีกรของเรา รวมถึงกรรมการรับเชิญทุกคน ทั้ง ไฮดี คลูม (Heidi Klum), เคเอสไอ (KSI) และ คีแนน ทอมป์สัน (Kenan Thompson)! ขอขอบคุณครอบครัวที่แสนวิเศษอย่าง NBC Entertainment, Fremantle US และ America’s Got Talent (AGT) สำหรับการทำงานหนักทั้งหมด มันเป็นซีซันที่วิเศษมากจริง ๆ”

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ขณะเดียวกัน บัญชีอินสตาแกรมทางการของรายการ America’s Got Talent เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์นี้สั้น ๆ ว่า “What a fun season!!!” (เป็นซีซันที่สนุกมากจริง ๆ) ร่วมฉลองความสำเร็จและปิดฉากการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างสวยงาม

เนเน่ รอยัล ผู้ชนะในรายการ AGT2026

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:51 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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