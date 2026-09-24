จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน
จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวกรวม ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน คดีดังเมื่อช่วงธันวาคม 67 สจ.จอย ร่วมฟังคำตัดสินด้วย
จากกรณีเหตุยิงกันภายในบ้านพักของ นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร ในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ สจ.โต้ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่า นายชัยเมศร์ หลังจากที่อัยการฝ่ายคดีอาญา5 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธนศรัณย์กรณ์ เตชะธนัตถ์โชติ ที่1 นายศักดิ์สิทธิ์ หรือ ตูน ชินวงษ์ ที่ 2 นายธนภัทร หรือ แนว ส่งแสง ที่ 3 นายอภิสิทธิ์ หรือ บาส สดชื่น ที่ 4 นายสิทธิชัย หรือ จิ้ม หรือ จิ้น ศรีภักดี ที่ 5 นายภัทรนนท์ หรือ อ๊อฟ บุญชู ที่ 6 นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร อดีตนายก อบจ. ปราจีนบุรี และอดีต รมช.สาธารณสุขที่ 7 และ น.ส.มินช์ญารัศน์ หรือ เมย์ พชระมารกุล ที่ 8 ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-8 ตามลำดับในความผิด ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นฯ พ.ร.บ.อาวุธปืน
โดยอัยการโจทก์ฟ้องระบุความผิดสรุปว่า คืนวันที่ 11 ธันวาคม 2567 นายสุนทร ได้สั่งให้จำเลยอื่นใช้อาวุธปืนยิง นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ สจ.โต้ง ปราจีนบุรี 22 นัดเสียชีวิตภายในบ้าน ถ.วัดโรมันอุทิศ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ของ นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือโกทร อดีตนายก อบจ.ปราจีนบุรี และอดีต รมช.สาธารณสุข เบิกตัวพวกจำเลยที่ให้การปฏิเสธจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษา
ทั้งนี้ก่อนฟังพิพากษา น.ส.ณภาภัช อัญชสาณิชมน หรือ สจ.จอย ภรรยาของ สจ.โต้ง ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วย
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