“อนุทิน” พบคนไทยที่นิวยอร์ก บอกขอให้สบายใจได้ ไม่ต้องกังวล แนวโน้มประเทศที่ดีขึ้น
อนุทิน พบคนไทยที่นิวยอร์ก บอกขอให้สบายใจได้ ไม่ต้องกังวล แนวโน้มประเทศที่ดีขึ้น เดินหน้าแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานาน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภริยาและคณะ เดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนาราม พูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
ในการนี้ พระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าสักการะพระแก้วมรกต ณ อุโบสถวัดพุทธไทยถาวรวนาราม จากนั้น นายกรัฐมนตรีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายกับคนไทย โดยบอกว่า ดีใจ วันนี้ กลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ 40 ปีที่แล้ว พบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ตนเองต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ เพื่อรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งตนเองเมื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่ 81 พบปะผู้นำหลายประเทศและภาคเอกชน นักธุรกิจ ยืดอกยืนเคียงข้างผู้นำประเทศ แต่พอมาอยู่กับชุมชนไทยในนครนิวยอร์กวันนี้ ต้องอ่อนน้อม ถ่อมตน เพราะเหมือนมาพบญาติผู้ใหญ่ หลายท่านเคยดูแล ให้ความเมตตาตนเอง ในสมัยตอนเป็นนักเรียน เรียนหนังสือในนิวยอร์ก ช่วงเวลานั้นทำให้เรียนรู้การต่อสู้ชีวิตดิ้นรนของคนไทยในนิวยอร์ก จนสามารถประสบความสำเร็จได้ในวันนี้
นายกรัฐมนตรียังบอกคนไทยในต่างประเทศให้สบายใจได้เลยว่า สถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้า รัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ หลายแห่ง ซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ช่วยสร้างงาน สร้างโอกาสให้คนไทย และนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชน
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวกับพี่น้องคนไทยในนิวยอร์กว่า ไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับประเทศไทย ปัจจุบันนี้ มีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานาน ทั้งการปราบปรามการทุจริต การจัดการสแกมเมอร์ ยาเสพติด รวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้ว และยังอยู่ในขั้นตอนเจรจา ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
นายกรัฐมนตรียังกล่าวปิดท้ายถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยว่า การเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่ 81 ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจ ท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ การกีดกันทางการค้า แต่ไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุย ร่วมมือ เข้ามาลงทุนได้ ก็ขอให้ ใจให้กำลังใจต่อไปก็จะทำหน้าที่ดีที่สุด
โอกาสนี้ ตัวแทนชุมชนไทยในนครนิวยอร์กที่มาร่วมพบปะได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข พร้อมแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ และกล่าวอวยพรให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับชุมชนไทยอย่างอบอุ่น
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