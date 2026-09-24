คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:16 น.
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 หลังร่วมโชว์กับวงร็อคระดับตำนาน LINKIN PARK

จากที่เฟซบุ๊ก America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปกการแสดงร่วมระหว่างผู้เข้ารอบชิง 10 คนที่จะร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินรับเชิญที่จะร่วมรายการในวันประกาศผลรอบชิงในวันนี้ โดย เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์จากประเทศไทย ได้ร่วมแสดงกับ LINKIN PARK วงร็อกระดับตำนานเจ้าของเพลงดังมากมาย

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงจากทั้ง 10 ทีมแล้ว ก็ถึงเวลาประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งเนเน่ถูกประกาศชื่อเป็นคนที่ 4 และในเวลาต่อมาทางรายการก็เริ่มทำการประกาศผล 3 ทีมสุดท้าย และ 2 คนสุดท้ายต่อเนื่อง โดย เนเน่ ได้กลายเป็นผู้เข้ารอบ 2 คนสุดท้าย ไปอย่างง่ายดาย เรียกได้ว่าแม่ไทยใจชื้นแล้ว เพราะ เนเน่ รอยัล เข้าใกล้รางวัลชนะเลิศบนเวที America’s Got Talent 2026 ขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว

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คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026-3
ภาพจาก : FB America’s Got Talent
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026-2
ภาพจาก : FB America’s Got Talent
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026-1
ภาพจาก : Yotube America’s Got Talent

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 09:45 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 10:16 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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