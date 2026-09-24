คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ America’s Got Talent 2026 หลังร่วมโชว์กับวงร็อคระดับตำนาน LINKIN PARK
จากที่เฟซบุ๊ก America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปกการแสดงร่วมระหว่างผู้เข้ารอบชิง 10 คนที่จะร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินรับเชิญที่จะร่วมรายการในวันประกาศผลรอบชิงในวันนี้ โดย เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์จากประเทศไทย ได้ร่วมแสดงกับ LINKIN PARK วงร็อกระดับตำนานเจ้าของเพลงดังมากมาย
หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงจากทั้ง 10 ทีมแล้ว ก็ถึงเวลาประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งเนเน่ถูกประกาศชื่อเป็นคนที่ 4 และในเวลาต่อมาทางรายการก็เริ่มทำการประกาศผล 3 ทีมสุดท้าย และ 2 คนสุดท้ายต่อเนื่อง โดย เนเน่ ได้กลายเป็นผู้เข้ารอบ 2 คนสุดท้าย ไปอย่างง่ายดาย เรียกได้ว่าแม่ไทยใจชื้นแล้ว เพราะ เนเน่ รอยัล เข้าใกล้รางวัลชนะเลิศบนเวที America’s Got Talent 2026 ขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เนเน่ รอยัล” สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแสดงร่วมกับ LINKIN PARK วงร็อคระดับตำนาน
- ถ่ายทอดสดผล AGT 2026 ลุ้น เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์
- “ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK