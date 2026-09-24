ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ
วิกฤติหนัก! ไต้ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น ดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลัน บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 500 หลังคาเรือน ดับแล้ว 9 ราย สูญหาย 4 คน
ภูมิภาคคันโตของประเทศญี่ปุ่นเผชิญพายุไต้ฝุ่นตู้เจวียนพัดถล่มในช่วงวันหยุดยาวซิลเวอร์วีก (Silver Week) ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม และดินถล่ม ล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นยืนยันยอดผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย และยังมีผู้สูญหายอีก 4 คน
เช้าวันพุธที่ 23 กันยายน 2569 เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 2 ราย ทำให้จังหวัดจิบะมียอดผู้เสียชีวิต 6 ราย ส่วนจังหวัดคานางาวะมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
ส่วนพื้นที่จังหวัดจิบะ ผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย 60 ปีจากเมืองอินไซ เจ้าหน้าที่พบร่างบริเวณใกล้รถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมและนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังมีชายวัย 60 ปี และ 70 ปี สูญหายจากเหตุดินถล่มในเมืองคาโมงาวะ
ขณะที่จังหวัดคานางาวะ เจ้าหน้าที่พบศพหญิงวัย 30 ปีจากเมืองมิอูระในอะพาร์ตเมนต์หลังดินโคลนไหลทะลักเข้าทับ ขณะเดียวกันมีหญิงวัย 70 ปีจากเมืองโยโกซูกะ และหญิงวัย 20 ปีจากเมืองมิอูระ สูญหายจากเหตุดินถล่มทับบ้านพัก นอกจากยอดความสูญเสียในคันโต กระทรวงคมนาคมรายงานว่าช่วงสุดสัปดาห์มีฝนตกหนักในจังหวัดมิยาซากิ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่ม 1 ราย
สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ภูมิภาคคันโตตั้งแต่วันจันทร์ สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนราว 500 หลังในจังหวัดจิบะ คานางาวะ และอิบารากิ กระทรวงคมนาคมยังรับแจ้งเหตุน้ำมันรั่วไหลที่โรงกลั่นของบริษัท Eneos Holdings ในเมืองโยโกฮามาเมื่อวันจันทร์
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า ตู้เจวียนเป็นพายุลูกที่ 25 ของปี ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์มาสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออก บางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมทะลุ 800 มิลลิเมตรในเวลา 48 ชั่วโมง ล่าสุดพายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ออกห่างจากชายฝั่งแปซิฟิกของญี่ปุ่นไปแล้วเมื่อคืนวันอังคาร
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