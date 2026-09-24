“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK
“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK ขณะที่ เอมิลี่ บอกขอให้โชคดี ส่งแรงเชียร์ให้
จากที่เฟซบุ๊ก America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปกการแสดงร่วมระหว่างผู้เข้ารอบชิง 10 คนที่จะร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินรับเชิญที่จะร่วมรายการในวันประกาศผลรอบชิงในวันนี้
โดย เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์จากไทย ได้ชูป้ายว่าจะร่วมแสดงกับ LINKIN PARK วงร็อกระดับตำนานเจ้าของเพลงดังมากมาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เนเน่ เคยโพสต์ข้อความว่าอยากร่วมแสดงกับ LINKIN PARK ซักครั้งตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เนเน่ รอยัล ได้ร่วมขึ้นแสดงกับ LINKIN PARK กับบทเพลง The Emptiness Machine ซึ่งหลังแสดงเสร็จคนในฮอลล์ก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างดังลั่น ซึ่ง ไมค์ ชิโนดะ นักร้องและผู้ก่อตั้งวง ยังได้เอ่ยปากชมด้วยว่า “สุดยอดมาก” ขณะที่ เอมิลี่ อาร์มสตรอง นักร้องนำหญิงยังระบุด้วยว่า “ขอให้เนเน่โชคดี พวกเราเชียร์เธออยู่”
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