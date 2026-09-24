ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 25 ก.ย. 69 เช็กเวลาแข่ง-ถ่ายทอดสด ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 05:01 น.
ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 25 ก.ย. 69 เช็กเวลาแข่ง-ถ่ายทอดสด ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญ

โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 เช็กตารางถ่ายทอดสดตามเวลาประเทศไทย ขี่ม้า เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา และยกน้ำหนักไทยลงล่าเหรียญ

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น มีโปรแกรมสำคัญของทัพไทยตั้งแต่ช่วงเช้า ขี่ม้าศิลปะการบังคับม้าประเภททีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เวลา 07.30 น. ขณะที่ สุรัสวดี ยอดสาร ลงยกน้ำหนักหญิงรุ่น 57 กิโลกรัม กลุ่มเอ เวลา 11.30 น. และ ธนพร แซ่เตีย ลงรุ่น 61 กิโลกรัม กลุ่มเอ เวลา 15.00 น.

สำหรับกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไทยมีนักกีฬาลงแข่งขัน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมทีมชาติไทย แข่งขันประเภททีมรอบชิงชนะเลิศและประเภทบุคคลรอบคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2569

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โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 25 กันยายน 2569

07.30 น. ขี่ม้า ศิลปะการบังคับม้า ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ และเทเบิลเทนนิส

11.30 น. ยกน้ำหนักหญิง รุ่น 57 กก. กลุ่ม A (สุรัสวดี ยอดสาร)

11.50 น. เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย รอบชิงชนะเลิศ / ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ / กรีฑา

11.50 น. แบดมินตัน ประเภทบุคคล รอบแรกและรอบสอง

12.00 น. ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย อุซเบกิสถาน พบ ซาอุดีอาระเบีย

  • ถ่ายทอดสด: ตรวจสอบช่องการแข่งขันทาง AIS PLAY

15.00 น. ยกน้ำหนักหญิง รุ่น 61 กก. กลุ่ม A (ธนพร แซ่เตีย)

  • ถ่ายทอดสด: AIS PLAY / 9 MCOT HD (ผังทีวีระบุเริ่มถ่ายทอดเวลา 15.40 น.)

16.08 น. ยิมนาสติกศิลป์ชาย บาร์เดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ

16.30 น. กรีฑา เดคาทลอน กระโดดสูงชาย

17.30 น. ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย เกาหลีใต้ พบ เวียดนาม

หมายเหตุ การแข่งขันทั้งหมดอ้างอิงเวลาท้องถิ่นประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 25 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 25 ก.ย. 2569 05:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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