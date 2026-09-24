ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 25 ก.ย. 69 เช็กเวลาแข่ง-ถ่ายทอดสด ทีมชาติไทยลุ้นเหรียญ
โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 เช็กตารางถ่ายทอดสดตามเวลาประเทศไทย ขี่ม้า เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา และยกน้ำหนักไทยลงล่าเหรียญ
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น มีโปรแกรมสำคัญของทัพไทยตั้งแต่ช่วงเช้า ขี่ม้าศิลปะการบังคับม้าประเภททีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เวลา 07.30 น. ขณะที่ สุรัสวดี ยอดสาร ลงยกน้ำหนักหญิงรุ่น 57 กิโลกรัม กลุ่มเอ เวลา 11.30 น. และ ธนพร แซ่เตีย ลงรุ่น 61 กิโลกรัม กลุ่มเอ เวลา 15.00 น.
สำหรับกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไทยมีนักกีฬาลงแข่งขัน โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมทีมชาติไทย แข่งขันประเภททีมรอบชิงชนะเลิศและประเภทบุคคลรอบคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2569
โปรแกรมเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 25 กันยายน 2569
07.30 น. ขี่ม้า ศิลปะการบังคับม้า ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ และเทเบิลเทนนิส
11.30 น. ยกน้ำหนักหญิง รุ่น 57 กก. กลุ่ม A (สุรัสวดี ยอดสาร)
- ถ่ายทอดสด: AIS PLAY
11.50 น. เซปักตะกร้อ ทีมชุดชาย รอบชิงชนะเลิศ / ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ / กรีฑา
- ถ่ายทอดสด: T Sports 7 / AIS PLAY
11.50 น. แบดมินตัน ประเภทบุคคล รอบแรกและรอบสอง
12.00 น. ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย อุซเบกิสถาน พบ ซาอุดีอาระเบีย
- ถ่ายทอดสด: ตรวจสอบช่องการแข่งขันทาง AIS PLAY
15.00 น. ยกน้ำหนักหญิง รุ่น 61 กก. กลุ่ม A (ธนพร แซ่เตีย)
16.08 น. ยิมนาสติกศิลป์ชาย บาร์เดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
- ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36
16.30 น. กรีฑา เดคาทลอน กระโดดสูงชาย
- ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36 / AIS PLAY
17.30 น. ฟุตบอลชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย เกาหลีใต้ พบ เวียดนาม
- ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36 / AIS PLAY
หมายเหตุ การแข่งขันทั้งหมดอ้างอิงเวลาท้องถิ่นประเทศไทย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ตารางการแข่งขัน Asian Games 2026 วันที่ 25 กันยายน – Japan Olympic Committee
- สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- AIS PLAY – Asian Games 2026
- PPTV HD 36 – โปรแกรม Asian Games 2026
- T Sports 7 ถ่ายทอดสด
- NBT 2HD ถ่ายทอดสด
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