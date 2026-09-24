โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 09:25 น.
โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย

พ่อบ้านแม่บ้านเศร้า! โลตัส มีนบุรี ประกาศข่าวช็อก เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า คนพื้นที่ใจหาย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Lotus’s มีนบุรี ประกาศข่าวสำคัญให้กับลูกค้าทุกท่านทราบว่าสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่แล้ว จำเป็นจะต้องปิดสาขานี้ชั่วคราวจขนกว่าจะได้พื้นที่ใหม่ในการจัดสร้างอีกครั้ง โดยจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 18 ต.ค. 69

“ประกาศแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

โฆษณา

โลตัสสาขามีนบุรีขอเรียนแจ้งว่า เนื่องจาก สัญญาเช่าพื้นที่ของสาขากำลังจะสิ้นสุดลง ทางสาขาจึงมีกำหนด เปิดให้บริการและจำหน่ายสินค้าเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 8.00 – 20.00 น.

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเรารู้สึกยินดีและขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน และให้โลตัสมีนบุรีได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกค้าและชุมชนมาโดยตลอด

แม้การให้บริการของสาขาแห่งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสัญญา แต่ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากโลตัสได้ที่สาขาใกล้เคียง รวมถึงช่องทางออนไลน์ของโลตัส

โลตัสสาขามีนบุรียังคงเปิดให้บริการตามปกติจนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านจากใจ สำหรับทุกความไว้วางใจและทุกความทรงจำดี ๆ ที่มีร่วมกันเสมอมา

แล้วพบกันอีกครั้งที่บ้านหลังใหม่ที่สวยกว่าเดิม “See You Again””

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค เปิดเผยข่าวการเตรียมปิดให้บริการของโลตัส มีนบุรี พร้อมระบุว่า เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินที่นี่กัน และมักไปเดินที่โลตัส สุขาภิบาล 3 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาขาดังกล่าวแทน

โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย-1
ภาพจาก : FB Lotus’s มีนบุรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Lotus’s มีนบุรี

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 09:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nene LINKIN PARK คลิป

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
Nene LINKIN PARK คลิป ข่าว

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

8 นาที ที่แล้ว
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026 บันเทิง

เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

11 นาที ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท บันเทิง

เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท

16 นาที ที่แล้ว
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน

28 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

30 นาที ที่แล้ว
ไต่ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ข่าวต่างประเทศ

ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ

33 นาที ที่แล้ว
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026 ข่าว

คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศศินชวนดู “โชว์ใหญ่ธรรมชาติ” 23-27 ก.ย. ตอบชัดปมน้ำท่วมใหญ่ ซ้ำรอยปี 54

58 นาที ที่แล้ว
เนเน่ LINKIN PARK ข่าว

“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หมอลิลลี่” ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางสถิติ ปี 68 คนไทยเที่ยวเมืองนอกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มากถึง 13 ล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแสดงร่วมกับ LINKIN PARK วงร็อคระดับตำนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนหลายพื้นที่อาจเจอฝนตกหนัก 24-27 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถ่ายทอดสดผล AGT 2026 ลุ้น เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! เด็กหญิงในอุดรธานีอายุ 9 ปี ตั้งใจท้อง หวังมัดใจแฟนหนุ่มอายุ 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69 โปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;คาริน คิตาโอกะ&quot; ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาริน คิตาโอกะ” ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์ ข่าวต่างประเทศ

สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการลาเรียนต่อ ยังรับเงินเดือนได้จริงไหม? เปิดกฎหมายสูงสุด 4 ปี ยืดได้ถึง 6 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงอินเดียพลัดตกหม้อซุปเดือดเสียชีวิต ขณะเตรียมงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 24 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 67,800 บาท