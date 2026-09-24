โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย
พ่อบ้านแม่บ้านเศร้า! โลตัส มีนบุรี ประกาศข่าวช็อก เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า คนพื้นที่ใจหาย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Lotus’s มีนบุรี ประกาศข่าวสำคัญให้กับลูกค้าทุกท่านทราบว่าสิ้นสุดสัญญาเช่าพื้นที่แล้ว จำเป็นจะต้องปิดสาขานี้ชั่วคราวจขนกว่าจะได้พื้นที่ใหม่ในการจัดสร้างอีกครั้ง โดยจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 18 ต.ค. 69
“ประกาศแจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โลตัสสาขามีนบุรีขอเรียนแจ้งว่า เนื่องจาก สัญญาเช่าพื้นที่ของสาขากำลังจะสิ้นสุดลง ทางสาขาจึงมีกำหนด เปิดให้บริการและจำหน่ายสินค้าเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 8.00 – 20.00 น.
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเรารู้สึกยินดีและขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุน และให้โลตัสมีนบุรีได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกค้าและชุมชนมาโดยตลอด
แม้การให้บริการของสาขาแห่งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสัญญา แต่ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากโลตัสได้ที่สาขาใกล้เคียง รวมถึงช่องทางออนไลน์ของโลตัส
โลตัสสาขามีนบุรียังคงเปิดให้บริการตามปกติจนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2569
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านจากใจ สำหรับทุกความไว้วางใจและทุกความทรงจำดี ๆ ที่มีร่วมกันเสมอมา
แล้วพบกันอีกครั้งที่บ้านหลังใหม่ที่สวยกว่าเดิม “See You Again””
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค เปิดเผยข่าวการเตรียมปิดให้บริการของโลตัส มีนบุรี พร้อมระบุว่า เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินที่นี่กัน และมักไปเดินที่โลตัส สุขาภิบาล 3 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาขาดังกล่าวแทน
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อ้างอิงจาก : FB Lotus’s มีนบุรี