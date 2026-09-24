ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน
รักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐฯ เปิดเผยครั้งแรกว่า ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า ฮัง เกา รักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่ามีลูกเรือถึง 8 นายบนเรือ USS Abraham Lincoln พยายามฆ่าตัวตาย ในช่วงเวลาที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติการสู้รบในตะวันออกกลางกับอิหร่าน
โดยนายเกาตอบคำถามวุฒิสมาชิกที่ตั้งคำถามถึงสภาภจิตใจของพลทหาร ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยจำนวนตัวเลขชัดเจน โดยนายเกายืนยันว่าลูกเรือที่พยายามจบชีวิตตัวเองทำไม่สำเร็จและได้รับการช่วยเหลือทัน และไม่มีผู้เสียชีวิต
นายเการะบุถึงตัวเลขจำนวนพลทหารที่พยายามจบชีวิตตัวเองว่า “ตัวเลขนี้รวมถึงลูกเรือลินคอล์นและทหารเรือจากกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน กลุ่มโจมตี และเจ้าหน้าที่กองเรือพิฆาต เรือพิฆาตคุ้มกัน และฝูงบินทั้งหมดที่ประจำการอยู่บนเรือ”
ก่อนหน้านี้ CNN เคยพยายามรายงานถึงความพยายามจบชีวิตของกำลังพล โดยสำนักข่าวด้งระบุว่า ทหารเรือพยายามกระโดดฆ่าตัวตายอย่างน้อย 2 นาย แต่ได้รับการช่วยเหลือได้ทัน ก่อนถูกนำตัวส่งกลับท่าเรือหลัก
อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่า ลูกเรือประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของจำเป็น น้ำปนเปื้อน ปัญหาเรื่องระบบประปา สุขภาพจิตที่ถดถอย และความกังวลด้านความปลอดภัยของดาดฟ้าเรือ รวมถึงปัญหาความขัดข้องของระบบไปรษณีย์ ซึ่งส่งผลให้พัสดุสิ่งของจำเป็นจำนวนมากที่ส่งมายังเรือต้องสูญหายระหว่างการขนส่งนานหลายเดือน
สำหรับเรือ USS Abraham Lincoln นั้นเคยมาเทียบท่าที่ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพล 5,000 นาย ได้พักผ่อนและเติมเสบียง หลังจากที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนานถึง 8 เดือน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- CNN กับสองสำนักข่าวดัง เตรียมรวมตัวฟ้อง “ทรัมป์” หลังแบนไม่ให้เข้าทำเนียบขาว
- USS Abraham Lincoln ถึงไทยแล้ว ทหารมะกันเตรียมพักผ่อนที่พัทยา หลังปฏิบัติภารกิจนาน 8 เดือน
- USS Abraham Lincoln โพสต์เช็คอินประเทศไทย ให้กำลังพลได้พักผ่อน-เติมเสบียง