ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 09:09 น.

รักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐฯ เปิดเผยครั้งแรกว่า ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า ฮัง เกา รักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือแห่งสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่ามีลูกเรือถึง 8 นายบนเรือ USS Abraham Lincoln พยายามฆ่าตัวตาย ในช่วงเวลาที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติการสู้รบในตะวันออกกลางกับอิหร่าน

โดยนายเกาตอบคำถามวุฒิสมาชิกที่ตั้งคำถามถึงสภาภจิตใจของพลทหาร ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยจำนวนตัวเลขชัดเจน โดยนายเกายืนยันว่าลูกเรือที่พยายามจบชีวิตตัวเองทำไม่สำเร็จและได้รับการช่วยเหลือทัน และไม่มีผู้เสียชีวิต

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นายเการะบุถึงตัวเลขจำนวนพลทหารที่พยายามจบชีวิตตัวเองว่า “ตัวเลขนี้รวมถึงลูกเรือลินคอล์นและทหารเรือจากกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน กลุ่มโจมตี และเจ้าหน้าที่กองเรือพิฆาต เรือพิฆาตคุ้มกัน และฝูงบินทั้งหมดที่ประจำการอยู่บนเรือ”

ก่อนหน้านี้ CNN เคยพยายามรายงานถึงความพยายามจบชีวิตของกำลังพล โดยสำนักข่าวด้งระบุว่า ทหารเรือพยายามกระโดดฆ่าตัวตายอย่างน้อย 2 นาย แต่ได้รับการช่วยเหลือได้ทัน ก่อนถูกนำตัวส่งกลับท่าเรือหลัก

อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่า ลูกเรือประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของจำเป็น น้ำปนเปื้อน ปัญหาเรื่องระบบประปา สุขภาพจิตที่ถดถอย และความกังวลด้านความปลอดภัยของดาดฟ้าเรือ รวมถึงปัญหาความขัดข้องของระบบไปรษณีย์ ซึ่งส่งผลให้พัสดุสิ่งของจำเป็นจำนวนมากที่ส่งมายังเรือต้องสูญหายระหว่างการขนส่งนานหลายเดือน

สำหรับเรือ USS Abraham Lincoln นั้นเคยมาเทียบท่าที่ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพล 5,000 นาย ได้พักผ่อนและเติมเสบียง หลังจากที่เรือลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนานถึง 8 เดือน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 09:09 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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