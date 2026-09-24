เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วอนอย่าด้อยค่าหน่วยงาน ไม่มีใครลอกใคร ยันแค่เตือนภัยล่วงหน้า
เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วอนอย่าด้อยค่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ไม่มีใครลอกผลงานใคร ชี้เจตนาแค่เตือนล่วงหน้าลดความสูญเสีย
จากกรณี เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ เตือนว่าอีก 120 ชั่วโมงข้างหน้าจะเกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ราบลุ่มภาคกลาง กรุงเทพมหานคร จนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน กระทั่ง กรมอุตุนิยมวิทยา ออกมาชี้แจงว่าการคาดเดาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุฯ โดยในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจากความกดอากาศต่ำกำลังแรง ร่องมรสุม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ล่าสุด เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ เคลื่อนไหวอีกครั้งขอชี้แจงว่า “ทุกคนครับ ผมเข้าใจว่าต่างคนต่างความคิด อย่าไปด้อยค่าหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เลยครับ เรื่องหาดใหญ่มันผ่านไปนานแล้ว ควรอยู่กับปัจจุบันครับ และไม่มีใครลอกผลงานใครครับ เพราะข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ ก็ใช้แบบจำลองเดียวกัน เพียงแต่การสื่อสาร การนำเสนออาจจะแตกต่างกัน #สนใจกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตดีกว่าครับ …และมันดีครับที่หลายหน่วยงานตื่นตัว มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
แต่สื่อเองก็ไม่ควรเอาโพสต์ผมมาเทียบกับหน่วยงาน “เพราะผมก็แจ้งเตือนอากาศแบบนี้ทุกวัน คนที่ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นจะรู้ว่าผมวิเคราะห์จากภาพของข้อมูลจากแบบจำลองภาพกราฟิก ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ ใครที่มีเน็ตก็สามารถดูได้ด้วยตัวเอง” การเตือนภัยล่วงหน้าก็เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อที่จะได้วางแผนในการใช้ชีวิตประจำวันได้”
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