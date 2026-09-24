สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026
สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026 พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ภายหลังจากที่ “เนเน่ รอยัล” (Nene Royal) หรือ “น้องแพรว-รัตติกานต์ อำลอย”ร็อกสตาร์สาววัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการ America’s Got Talent 2026 (AGT2026) หลังขึ้นแสดงในรอบชิงชนะเลิศเมื่อเช้าวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย
ก่อนหน้านี้ เนเน่ รอยัล เคยได้รับการกดปุ่มโกลเด้นบัซเซอร์จาก เมล บี หนึ่งในคณะกรรมการ หลังขึ้นโชว์ในรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยเพลง “Black Hole Sun” ของวง Soundgarden จนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ สร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดของวงการดนตรีในช่วงที่ผ่านมา
สำหรับคะแนนโหวตในการแข่งขัน AGT2026 มาจากการโหวตผ่านเว็บไซต์ NBC แอปพลิเคชันทางการของ America’s Got Talent แอป NBC และแพลตฟอร์ม TikTok บัญชี @agt โดยผู้มีสิทธิ์โหวตต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโกเท่านั้น สามารถโหวตได้สูงสุด 10 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนตามกติกาของรอบไลฟ์โชว์
ในวันนี้ (24 ก.ย. 2569) ได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยผลปรากฏว่า “เนเน่ รอยัล” เป็นผู้ชนะเลิศรายการ America’s Got Talent 2026 พร้อมรับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 33 ล้านบาท) และจะได้ขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ที่เมืองลาสเวกัสอีก 1 ครั้ง ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการ AGT2026 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ
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