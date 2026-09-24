“หมอลิลลี่” ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา
หมอลิลลี่ ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม ในวัย 32 ปี กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา ถ้ามีแพลนรักษาจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไป
จากกรณี “หมอลิลลี่” แพทย์หญิงวรัญญา งานทวี วัย 32 ปี เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.6 แสนคน แจ้งข่าวหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมโดยบังเอิญ เจ้าตัวโพสต์ระบายความในใจว่า “ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต อายุ 32 ปี ตรวจเจอมะเร็งเต้านม ไม่รู้จะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหน” ซึ่งชาวเน็ตได้ร่วมส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุดหมอลิลลี่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอีกครั้ง อัปเดตถึงอาการป่วยว่า “ขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยมานะคะ
เราได้เข้ารับการวินิจฉัยตั้งแต่ต้นที่รพ.จุฬาลงกรณ์และมีแพลนรักษา ต่อที่รพ.จุฬาลงกรณ์ค่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือค่ะ”
ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “เดี๋ยวถ้าเรามีแพลนการรักษาที่แน่นอน แล้ว เราจะมาเล่าประสบการณ์การตรวจเจอและรักษาให้ทุกคนนะคะ ตอนนี้ขอเวลาเราหน่อยนะคะ ช่วงนี้ เรายังอยู่ในช่วงตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปการรักษาที่แน่นอนค่ะ ขอบพระคุณทุกๆคน นะคะที่เป็นห่วง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอลิลลี่ ช็อก ตรวจเจอมะเร็งเต้านม ไร้สัญญาณเตือน ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหน
- ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน
- อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง