“หมอลิลลี่” ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 08:49 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 08:49 น.

หมอลิลลี่ ขอบคุณทุกกำลังใจ หลังพบเป็นมะเร็งเต้านม ในวัย 32 ปี กำลังหาข้อสรุปเพื่อหาทางรักษา ถ้ามีแพลนรักษาจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไป

จากกรณี “หมอลิลลี่” แพทย์หญิงวรัญญา งานทวี วัย 32 ปี เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.6 แสนคน แจ้งข่าวหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมโดยบังเอิญ เจ้าตัวโพสต์ระบายความในใจว่า “ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต อายุ 32 ปี ตรวจเจอมะเร็งเต้านม ไม่รู้จะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหน” ซึ่งชาวเน็ตได้ร่วมส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุดหมอลิลลี่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอีกครั้ง อัปเดตถึงอาการป่วยว่า “ขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยมานะคะ
เราได้เข้ารับการวินิจฉัยตั้งแต่ต้นที่รพ.จุฬาลงกรณ์และมีแพลนรักษา ต่อที่รพ.จุฬาลงกรณ์ค่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือค่ะ”

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ก่อนจะเขียนต่ออีกว่า “เดี๋ยวถ้าเรามีแพลนการรักษาที่แน่นอน แล้ว เราจะมาเล่าประสบการณ์การตรวจเจอและรักษาให้ทุกคนนะคะ ตอนนี้ขอเวลาเราหน่อยนะคะ ช่วงนี้ เรายังอยู่ในช่วงตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาข้อสรุปการรักษาที่แน่นอนค่ะ ขอบพระคุณทุกๆคน นะคะที่เป็นห่วง”

หมอลิลลี่ แพทย์หญิงวรัญญา งานทวี
ภาพจาก Facebook : ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 08:49 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 08:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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