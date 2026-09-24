“ภราดร” โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 08:36 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 08:39 น.

ภราดร โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี ชี้วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือต้องมีที่ระบายน้ำขนาดใหญ่

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์บุ๊ก ตอบโต้กรณีที่ นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ อดีต สส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน พร้อมด้วยนายปุ้ย แสงนาค และชาวบ้านในพื้นที่ ยื่นหนังสือถึงนายเจษฎา ดนตรีเสนาะ สส. ปทุมธานี พรรคประชาชน รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในกรณีการระบายน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลาง

โดยนายภราดรระบุว่า “อย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมือง

โฆษณา

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5เดือน ไม่ใช่ใช้เวลา 2ปี หรือ3ปี แต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8ปี ทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่

บางบาลบางไทรเริ่มต้นปี 2563 ถึงวันนี้ 6 ปีแล้วยังไม่เสร็จ แต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้ว และจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้
แต่ ไม่ใช่ว่าบางบาลบางไทรหรือเจ้าพระยาสองจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ แต่อย่างน้อยก็สามารถ แบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้าง

โครงการชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย มีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม คือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมาก ไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จ รัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้ว และจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2570 รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 08:36 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 08:39 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nene LINKIN PARK คลิป

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท

เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

เผยแพร่: 24 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
Nene LINKIN PARK คลิป ข่าว

ย้อนชม “เนเน่ รอยัล” ขึ้นแสดงกับ “LINKING PARK” สุดยอดขนาดนักร้องยังเอ่ยปากชม

8 นาที ที่แล้ว
เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026 บันเทิง

เปิดความหมายเพลง The Emptiness Machine ที่ “เนเน่ รอยัล” ร้องกับ Linkin Park ก่อนคว้าแชมป์ AGT 2026

12 นาที ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท บันเทิง

เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ AGT2026 สำเร็จ เปิดเงินรางวัลผู้ชนะ ได้สูงสุดกี่บาท

16 นาที ที่แล้ว
สร้างประวัติศาสตร์! &quot;เนเน่ รอยัล&quot; ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026 บันเทิง

สร้างประวัติศาสตร์! “เนเน่ รอยัล” ร็อกสตาร์สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์ AGT2026

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับตา ศาลอาญานัดพิพากษาคดี “โกทร” และพวก ยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิตคาบ้าน

29 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เตรียมรับมือฝนถล่มหนักทั่วไทย เช็กจังหวัดเสี่ยง

31 นาที ที่แล้ว
ไต่ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ข่าวต่างประเทศ

ยอดดับพุ่ง ไต้ฝุ่นตู้เจวียนถล่มญี่ปุ่น น้ำท่วมดินถล่ม เร่งหาคนหายใต้ซาก กวาดบ้านพังยับ

33 นาที ที่แล้ว
คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026 ข่าว

คนไทยเฮ! เนเน่ รอยัล เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ลุ้นคว้าแชมป์ AGT2026

36 นาที ที่แล้ว
โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย เศรษฐกิจ

โลตัส มีนบุรี แจ้งข่าวช็อก! เปิดให้บริการถึง 18 ต.ค. 69 เป็นวันสุดท้าย คนพื้นที่ใจหาย

56 นาที ที่แล้ว
เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ อย่าด้อยค่าหน่วยงานทำหน้าที่ ข่าว

เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ วอนอย่าด้อยค่าหน่วยงาน ไม่มีใครลอกใคร ยันแค่เตือนภัยล่วงหน้า

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศศินชวนดู “โชว์ใหญ่ธรรมชาติ” 23-27 ก.ย. ตอบชัดปมน้ำท่วมใหญ่ ซ้ำรอยปี 54

58 นาที ที่แล้ว
เนเน่ LINKIN PARK ข่าว

“ไมค์ ชิโนดะ” ยังเอ่ยปากชม “เนเน่” สุดยอดมาก หลังร่วมแสดงกับ LINKIN PARK

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกเรือ USS Abraham Lincoln 8 นาย พยายามฆ่าตัวตาย ช่วงรบกับอิหร่าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 ในร้านทองพร้อมสร้อยทองรูปพรรณ ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 200 บาท ทองแท่งขาย 67,800 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแสดงร่วมกับ LINKIN PARK วงร็อคระดับตำนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนหลายพื้นที่อาจเจอฝนตกหนัก 24-27 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ถ่ายทอดสดผล AGT 2026 ลุ้น เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! เด็กหญิงในอุดรธานีอายุ 9 ปี ตั้งใจท้อง หวังมัดใจแฟนหนุ่มอายุ 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69 โปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;คาริน คิตาโอกะ&quot; ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาริน คิตาโอกะ” ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์ ข่าวต่างประเทศ

สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการลาเรียนต่อ ยังรับเงินเดือนได้จริงไหม? เปิดกฎหมายสูงสุด 4 ปี ยืดได้ถึง 6 ปี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงอินเดียพลัดตกหม้อซุปเดือดเสียชีวิต ขณะเตรียมงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ