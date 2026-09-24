“ภราดร” โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี
ภราดร โต้อย่าเอาความเดือดร้อนประชาชนมาเล่นการเมือง ชี้แก้น้ำท่วมต้องใช้เวลา 7-8 ปี ชี้วิธีแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา คือต้องมีที่ระบายน้ำขนาดใหญ่
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์บุ๊ก ตอบโต้กรณีที่ นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ อดีต สส.พระนครศรีอยุธยา พรรคประชาชน พร้อมด้วยนายปุ้ย แสงนาค และชาวบ้านในพื้นที่ ยื่นหนังสือถึงนายเจษฎา ดนตรีเสนาะ สส. ปทุมธานี พรรคประชาชน รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในกรณีการระบายน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลาง
โดยนายภราดรระบุว่า “อย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมือง
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5เดือน ไม่ใช่ใช้เวลา 2ปี หรือ3ปี แต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8ปี ทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่
บางบาลบางไทรเริ่มต้นปี 2563 ถึงวันนี้ 6 ปีแล้วยังไม่เสร็จ แต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้ว และจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้
แต่ ไม่ใช่ว่าบางบาลบางไทรหรือเจ้าพระยาสองจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จ แต่อย่างน้อยก็สามารถ แบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้าง
โครงการชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย มีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม คือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมาก ไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จ รัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้ว และจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2570 รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว”
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