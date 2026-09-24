“เนเน่ รอยัล” สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแสดงร่วมกับ LINKIN PARK วงร็อคระดับตำนาน
เนเน่ รอยัล สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแสดงร่วมกับ LINKIN PARK วงร็อคระดับตำนาน ก่อนรอฟังประกาศผลรอบชิง America’s Got Talent
เพจเฟซบุ๊ก America’s Got Talent ได้โพสต์คลิปกการแสดงร่วมระหว่างผู้เข้ารอบชิง 10 คนที่จะร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินรับเชิญที่จะร่วมรายการในวันประกาศผลรอบชิงในวันนี้
โดย เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์จากไทย ได้ชูป้ายว่าจะร่วมแสดงกับ LINKIN PARK วงร็อกระดับตำนานเจ้าของเพลงดังมากมาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ เนเน่ เคยโพสต์ข้อความว่าอยากร่วมแสดงกับ LINKIN PARK ซักครั้ง
ซึ่งทาง เนเน่ ยังโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “ความฝันจะเป็นจริงได้ ถ้าหัวใจของเราสู้” พร้อมโพสต์ภาพร่วมกับ LINKIN PARK
โดยในวันนี้นอกจากชาวไทยจะได้รับชมการแสดงร่วมของ เนเน่ กับ LINKIN PARK แล้ว วันนี้ยังเป็นวันประกาศผลรอบชิง America’s Got Talent อีกด้วย ร่วมส่งใจให้เนเน่จนไปถึงประกาศผลรอบชิง
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