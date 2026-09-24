กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนหลายพื้นที่อาจเจอฝนตกหนัก 24-27 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 08:01 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 08:01 น.

กรมอุตุ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เจอฝนตกหนัก 24-27 ก.ย. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอัปเดตพยากรณ์อากาศในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ของวันที่ 24 ก.ย. 69 โดยระบุว่า “พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (24 ก.ย. 69): ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักถนมากบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาค ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้

เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชา และจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง

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สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 27 ก.ย. 69
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย. 69 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชา และจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

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ส่วนในวันที่ 28 – 30 ก.ย. 69 บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ข้อควรระวัง: ในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24 – 27 ก.ย. 69

สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 23 – 24 ก.ย.. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และขนาด 2.1 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 08:01 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 08:01 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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