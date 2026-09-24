จำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 07:51 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 07:51 น.

ศาลพิพากษาจำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตโปรดิวเซอร์คนดัง ผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศอดีตผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในรัฐนิวยอร์กได้พิพากษาจำคุก ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน อดีตโปรดิวเซอร์และผู้ทรงอิทธิพลในฮอลลีวูด เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายหลังจากที่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ มิเรียม เฮลีย์ อดีตผู้ช่วยหญิง

นายไวน์สตีน ที่นั่งรถเข็นเข้าฟังคำตัดสินยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามเขาระบุว่าเขาขอโทษทุกคนที่รู้สึกเจ็บปวดจากการกระทำของเขา

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โดยนายไวน์สตีน ถูกจำคุกมาได้หลายปีแล้ว ซึ่งนอกจากคดีดังกล่าวเขายังต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาข่มขืนและล่วงละเมิดอีก 3 คดี โดยก่อนหน้านี้เขาเคยถูกศาลรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินว่ามีความผิด ข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศนางแบบชาวอิตาลีในห้องพักโรงแรม และถูกลงโทษจำคุก 16 ปี อย่างไรก็ตามศาลกำลังอยู่ในขั้นตอนปรับโทษใหม่

สำหรับนายไวน์สตีน เคยเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังในวงการบันเทิง โดยเขาอยู่เบื้องหลังสตูดิโอ Miramax อย่างไรก็ตามเขาถูกแฉโดยผู้หญิงมากกว่า 80 คนออกมากล่าวหาว่าเขาเคยล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จุดประกายให้เกิดกระแสสังคมระดับโลกผ่านแคมเปญ #MeToo จนนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีในที่สุด

 

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 07:51 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 07:51 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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