จำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศ
ศาลพิพากษาจำคุก “ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน” อดีตโปรดิวเซอร์คนดัง ผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูด 15 ปี คดีล่วงละเมิดทางเพศอดีตผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในรัฐนิวยอร์กได้พิพากษาจำคุก ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน อดีตโปรดิวเซอร์และผู้ทรงอิทธิพลในฮอลลีวูด เป็นระยะเวลา 15 ปี ภายหลังจากที่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศ มิเรียม เฮลีย์ อดีตผู้ช่วยหญิง
นายไวน์สตีน ที่นั่งรถเข็นเข้าฟังคำตัดสินยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามเขาระบุว่าเขาขอโทษทุกคนที่รู้สึกเจ็บปวดจากการกระทำของเขา
โดยนายไวน์สตีน ถูกจำคุกมาได้หลายปีแล้ว ซึ่งนอกจากคดีดังกล่าวเขายังต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาข่มขืนและล่วงละเมิดอีก 3 คดี โดยก่อนหน้านี้เขาเคยถูกศาลรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินว่ามีความผิด ข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศนางแบบชาวอิตาลีในห้องพักโรงแรม และถูกลงโทษจำคุก 16 ปี อย่างไรก็ตามศาลกำลังอยู่ในขั้นตอนปรับโทษใหม่
สำหรับนายไวน์สตีน เคยเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังในวงการบันเทิง โดยเขาอยู่เบื้องหลังสตูดิโอ Miramax อย่างไรก็ตามเขาถูกแฉโดยผู้หญิงมากกว่า 80 คนออกมากล่าวหาว่าเขาเคยล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จุดประกายให้เกิดกระแสสังคมระดับโลกผ่านแคมเปญ #MeToo จนนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีในที่สุด