ถ่ายทอดสดผล AGT 2026 ลุ้น เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์
เช็กเวลา ประกาศผล America’s Got Talent 2026 รอบไฟนอล เช้าวันนี้ 24 กันยายน ร่วมลุ้น “เนเน่ รอยัล” ร็อกเกอร์สาววัย 16 ปีจากภูเก็ต คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แฟนเพลงชาวไทยเตรียมลุ้นข่าวดีพร้อมกัน รายการ America’s Got Talent 2026 หรือ AGT ซีซัน 21 เตรียมประกาศผลผู้ชนะรอบชิงชนะเลิศ หลัง “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์วัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับผู้เข้าแข่งขันอีก 9 ทีม
การประกาศผลจะถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBC ประเทศสหรัฐอเมริกา คืนวันพุธที่ 23 กันยายน เวลา 21.00–23.00 น. ตามเวลาอีสเทิร์น หรือตรงกับ เช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 เวลา 08.00–10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ถ่ายทอดสดประกาศผล AGT 2026 ดูช่องไหน
ผู้ชมในสหรัฐอเมริกาสามารถรับชมการประกาศผลแบบสดได้ทางสถานี NBC รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน NBC สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่รองรับ ส่วน Peacock จะนำตอนดังกล่าวมาให้รับชมภายหลังการออกอากาศทางโทรทัศน์
สำหรับประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันการถ่ายทอดสดพร้อมสหรัฐฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์หรือแพลตฟอร์มไทย ผู้ชมที่ต้องการติดตามผลแบบเรียลไทม์สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวจากบัญชีทางการของ America’s Got Talent บน Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ด้าน TrueVisions ออกอากาศย้อนหลังรอบประกาศผลในไทยในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน ดังนี้
- เวลา 15.00 น. ทางช่อง True X-Zyte หมายเลข 340
- เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
รอบประกาศผลจะมีการแสดงพิเศษและโชว์ร่วมกับศิลปินรับเชิญ โดยมีวงร็อกระดับโลกอย่าง Linkin Park เป็นหนึ่งในรายชื่อศิลปินที่ได้รับการยืนยัน
ผล AGT 2026 ล่าสุด
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการประกาศผลผู้ชนะ America’s Got Talent ซีซัน 21 ซึ่งจะเริ่มเปิดเผยลำดับผู้เข้าแข่งขันในช่วงถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม ได้แก่
- Nene Royal
- Hundred Fingers
- Lai Noelle
- Unitree
- Acro Canine Crew
- Veronika Goroshkova
- Royal Lasers
- Olivia Befus
- Come Here
- Geno Ploeger
ผู้ชนะจะได้รับตำแหน่งแชมป์ America’s Got Talent ซีซัน 21 และเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เนเน่จัดเต็ม Seven Nation Army รอบชิง
ในการแสดงรอบไฟนอล เนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ของวง The White Stripes มาตีความใหม่ในสไตล์ร็อกของตัวเอง ปรากฏตัวในชุดสีแดงพร้อมกีตาร์ไฟฟ้า ก่อนระเบิดพลังเสียงและโชว์ลีลาบนเวทีจนกรรมการกับผู้ชมลุกขึ้นปรบมือ
เนเน่เริ่มต้นเส้นทางบนเวที AGT ด้วยเพลง Zombie ของ The Cranberries และได้รับคะแนน “Yes” จากกรรมการครบทั้ง 4 คน ก่อนผ่านรอบ Judges’ Callbacks ด้วยเพลง Hysteria ของ Muse
รอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟนอล เธอเลือกเพลง Black Hole Sun ของ Soundgarden พร้อมแสดงทักษะการร้องและโซโลกีตาร์ จนเมล บี กด Live Golden Buzzer ส่งเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที โดยไม่ต้องแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
เนเน่ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยบนเวที AGT
หากเนเน่ได้รับคะแนนสูงสุด เธอจะกลายเป็น คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ America’s Got Talent เวอร์ชันสหรัฐอเมริกา หลังสร้างชื่อจากนักดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ต ก้าวสู่เวทีประกวดระดับโลกด้วยวัยเพียง 16 ปี
คะแนนรอบชิงมาจากผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก โดยระบบปิดรับคะแนนตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 23 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย แฟนรายการในไทยจึงไม่สามารถโหวตอย่างเป็นทางการได้ และขณะนี้ทำได้เพียงร่วมติดตามผลและส่งกำลังใจให้ศิลปินสาวชาวไทยคนนี้
ไม่ว่าผลสุดท้ายจะออกมาเช่นไร การผ่านเข้าไปยืนในกลุ่ม 10 ทีมสุดท้ายของ AGT ซีซัน 21 ถือเป็นหมุดหมายครั้งสำคัญของเนเน่ และทำให้ชื่อของศิลปินเยาวชนจากภูเก็ตเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมระดับนานาชาติ