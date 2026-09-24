ช็อก! เด็กหญิงในอุดรธานีอายุ 9 ปี ตั้งใจท้อง หวังมัดใจแฟนหนุ่มอายุ 12 ปี
เด็กหญิงในอุดรธานีอายุ 9 ปี ตั้งใจท้อง หวังมัดใจแฟนหนุ่มอายุ 12 ปี กางสถิติในอุดรธานีมีแม่เด็กอายุ 10-14 ปี คลอดทารกออกมาแนวโน้มลดลงจากปี 2566
ผศ.ธีร์ธวัช สิงห์ศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ Safe Love Smart Life เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น ในนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้นักศึกษา ให้มีทักษะจัดการสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น มีนายภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 350 คนเข้าร่วมการอบรม
โดยช่วงหนึ่ง น.ส.สุกัญญา คณะวาปี ศูนย์อนามัยที่ 8 จ.อุดรธานี กล่าวว่า มีประสบการณ์ติดตามสถานการณ์ การตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นมามากกว่า 10 ปี เหตุการณ์ที่เป็นข่าวของมหาวิทยาลัยล่าสุด ไม่ได้เปิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ของเรา แต่การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นมีทั่วโลก และเป็นตัวชี้วัดสำคัญขององค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 1,000 คน ต้องมีแม่วัยรุ่นไม่เกิน 10 คน แต่ประเทศไทยของเราอยู่ที่ปีละ 21 คน การตั้งครรภ์ก็เกิดจากหลายสาเหตุ
พร้อมเล่าอีกด้วยว่า ที่ผ่านมาอุดรธานีมีหญิงตั้งครรภ์ อายุน้อยที่สุด 9 ขวบ ขณะที่พ่อเด็กอายุ 12 ปี โดยเด็กตั้งใจหรือยินยอมตั้งครรภ์เอง สาเหตุจากการจะมัดใจแฟนหนุ่ม
แม้ว่าในช่วงปี 2566-2569 อุดรธานีมีแม่เด็กอายุ 10-14 ปี คลอดทารกออกมาแนวโน้มลดลงจากปี 2566 จำนวน 20 ราย ในปี 2569 จำนวน 6 ราย หรือราว 20 เปอร์เซนต์ของแม่วัยรุ่น จากคำถามผ่านศูนย์ให้คำปรึกษา จะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำๆกัน เด็กไม่กังวลว่าเขาจะตั้งครรภ์หรือไม่ แต่กังวลว่าพ่อแม่จะรู้ว่ามีอะไรกับแฟน เราพร้อมรับฟัง และช่วยหาทางออกที่ดีที่สุด อยากบอกว่าร่างกายเรามีคุณค่า ควรดูแลและเคารพตัวเอง , การมีเพศสัมพันธุ์อาจจะเสี่ยงตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ หากมีปัญหามาปรึกษาได้เสมอ
การตั้งครรภ์ป้องกันได้ เริ่มจากความรู้ และการตัดสินใจที่รอบครอบ มี นร.-นศ.ไปปรึกษายุติการตั้งครรภ์ เพราะไม่ได้คุมกำเนิด และคุมกำเนิดผิดพลาด สาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด 1.มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ 55.3 % บรรยากาศมันพาไป อากาศหนาว , ฝนตก , แค้มป์ปิ้ง และเทศกาลออกจากบ้านมาเที่ยวได้ง่าย เช่นหลังงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 9 เดือน ก็จะมีเด็กเกิดมากขึ้น ที่เหลืออีก 20.5 % มีเพศสัมพันธ์ขณะเมา , 2.การตัดสินใจเกี่ยวกันการตั้งครรภ์ ไม่ตั้งใจ 64.5 % , ตั้งใจ 35.6 % , หยุดเรียน/ลาออก 28.1 % , เรียนในสถานศึกษาเดิม 27.3 % แต่ก็พบว่าต่อมาก็ต้องออก และเรียนนอกระบบ 20 %
การตั้งครรภ์หรือเป็นแม่วัยรุ่น ส่งผลกระทบทั้งด้านครอบครัว ความเครียด , ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนแปลง , ภาระค่าใช้จ่าย , รับบทพ่อแม่ก่อนวัย และเสี่ยงต่อครอบครัวไม่มั่นคง และผลกระทบด้านสังคม โอกาสการศึกษา-การทำงาน-รายได้อนาคตลดลง , ถูกเลือกปฏิบัติ และเสี่ยงปัญหาสังคม ศูนย์อนามัยที่ 8 จ.อุดรธานี พร้อมให้คำปรึกษาทั้งโดยตรง หรือการสื่อสารออนไลน์ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ จะต้องเป็นครรภ์อายุไม่เกิน 12 สัปดาห์ หากเกินกว่านั้นผิดกฎหมาย แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางประเด็น เช่นความเห็นของแพทย์ หรือหญิงถูกกระทำจนตั้งครรภ์
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