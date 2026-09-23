ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 23 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 47 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 5 ด้วย 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 5 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 106 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 47 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวม 77 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 15 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง รวม 66 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 32 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 5 ด้วย 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 4 คาซัคสถาน อยู่ 2 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 23 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|47
|20
|10
|77
|2
|ญี่ปุ่น
|15
|24
|27
|66
|3
|เกาหลีใต้
|8
|8
|24
|40
|4
|คาซัคสถาน
|7
|4
|7
|18
|5
|ไทย
|5
|3
|4
|12
|6
|ฮ่องกง
|3
|6
|6
|15
|7
|มาเลเซีย
|3
|0
|5
|8
|8
|อิหร่าน
|2
|3
|2
|7
|9
|คูเวต
|2
|1
|2
|5
|9
|เกาหลีเหนือ
|2
|1
|2
|5
|11
|กาตาร์
|2
|1
|1
|4
|11
|ทาจิกิสถาน
|2
|1
|1
|4
|13
|อินเดีย
|1
|5
|6
|12
|14
|อุซเบกิสถาน
|1
|4
|3
|8
|15
|มาเก๊า
|1
|4
|1
|6
|16
|ไชนีส ไทเป
|1
|3
|8
|12
|17
|สิงคโปร์
|1
|3
|2
|6
|18
|จอร์แดน
|1
|1
|1
|3
|18
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|20
|เวียดนาม
|1
|0
|5
|6
|21
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|2
|2
|4
|22
|บาห์เรน
|0
|2
|0
|2
|23
|อินโดนีเซีย
|0
|1
|9
|10
|24
|ฟิลิปปินส์
|0
|1
|4
|5
|25
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|26
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|27
|อัฟกานิสถาน
|0
|1
|0
|1
|27
|ศรีลังกา
|0
|1
|0
|1
|27
|เติร์กเมนิสถาน
|0
|1
|0
|1
|30
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|31
|คีร์กีซสถาน
|0
|0
|3
|3
|32
|ปากีสถาน
|0
|0
|2
|2
|33
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|33
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|33
|เนปาล
|0
|0
|1
|1
|33
|ซีเรีย
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 17.52 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ อยู่อันดับ 5 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 2 เหรียญทองแดง
- เหรียญทองแดง แบดมินตัน ทีมชาย ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 1-3 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
- เหรียญทองแดง คาราเต้ คูมิเต้ชาย +84 กก. Teerawat Kangtong ชนะ อินโดนีเซีย 6-3 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 2 เหรียญ
นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
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