ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:52 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 23 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 47 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 5 ด้วย 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 5 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 106 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 47 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวม 77 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 15 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง รวม 66 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 32 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดง

โฆษณา

ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 5 ด้วย 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ตามหลังอันดับ 4 คาซัคสถาน อยู่ 2 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 23 ก.ย. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 47 20 10 77
2 ญี่ปุ่น 15 24 27 66
3 เกาหลีใต้ 8 8 24 40
4 คาซัคสถาน 7 4 7 18
5 ไทย 5 3 4 12
6 ฮ่องกง 3 6 6 15
7 มาเลเซีย 3 0 5 8
8 อิหร่าน 2 3 2 7
9 คูเวต 2 1 2 5
9 เกาหลีเหนือ 2 1 2 5
11 กาตาร์ 2 1 1 4
11 ทาจิกิสถาน 2 1 1 4
13 อินเดีย 1 5 6 12
14 อุซเบกิสถาน 1 4 3 8
15 มาเก๊า 1 4 1 6
16 ไชนีส ไทเป 1 3 8 12
17 สิงคโปร์ 1 3 2 6
18 จอร์แดน 1 1 1 3
18 เมียนมา 1 1 1 3
20 เวียดนาม 1 0 5 6
21 ซาอุดีอาระเบีย 0 2 2 4
22 บาห์เรน 0 2 0 2
23 อินโดนีเซีย 0 1 9 10
24 ฟิลิปปินส์ 0 1 4 5
25 อิรัก 0 1 2 3
26 เลบานอน 0 1 1 2
27 อัฟกานิสถาน 0 1 0 1
27 ศรีลังกา 0 1 0 1
27 เติร์กเมนิสถาน 0 1 0 1
30 กัมพูชา 0 0 4 4
31 คีร์กีซสถาน 0 0 3 3
32 ปากีสถาน 0 0 2 2
33 บรูไน 0 0 1 1
33 มองโกเลีย 0 0 1 1
33 เนปาล 0 0 1 1
33 ซีเรีย 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 17.52 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวม 12 เหรียญ อยู่อันดับ 5 ของตารางเหรียญ

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไทยได้เพิ่ม 2 เหรียญทองแดง

  • เหรียญทองแดง แบดมินตัน ทีมชาย ทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 1-3 ในนัดชิงเหรียญทองแดง
  • เหรียญทองแดง คาราเต้ คูมิเต้ชาย +84 กก. Teerawat Kangtong ชนะ อินโดนีเซีย 6-3 ในนัดชิงเหรียญทองแดง

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญเงินของไทยเพิ่มอีก 2 เหรียญ

นอกจากนี้ ตารางเหรียญทางการยังบันทึกเหรียญทองแดงของไทยเพิ่มอีก 1 เหรียญ

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:52 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:52 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

เผยความในใจพ่อ เนเน่ รอยัล หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบอย่างสวยงาม

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงปมใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ใครถูกตัดสิทธิบ้าง

เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

24 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เผยความในใจพ่อ เนเน่ รอยัล หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบอย่างสวยงาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงปมใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69 ข่าว

เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “พอลินา วิลลาเรียล” มือกลอง The Warning หลังคนแห่เข้าใจผิดตีกลองให้เนเน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ ข่าวการเมือง

ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู ข่าวต่างประเทศ

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค ข่าวดารา

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น บันเทิง

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ข่าว

ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ CIB จับพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ ข่าว

นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขปฏิทินคำชะโนด 1/10/69 เผยเลขมงคลต้นเดือน 2-3 ตัวตรง 6 9 5 เข้าตาคอหวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ "เนเน่ รอยัล" รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT 2026 อดีตแดนเซอร์ Miley Cyrus

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา เสียชีวิต ข่าว

สุดเศร้า ‘ครูณัฐ’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเจ็บสาหัส เร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี ข่าว

หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด