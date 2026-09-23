มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:58 น.
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงปมใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร

กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026 ออกแถลงการณ์หลังถูกไทยทักท้วงกรณีนำภาพประวัติศาสตร์สตรีชาวกำแพงเพชร ไปเคลมเป็นคนกัมพูชา อ้างเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาไม่เพียงพอ ยืนยันไม่มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิด

วันที่ 23 กันยายน 2569 กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026 เผยแพร่แถลงการณ์ชี้แจงกรณีภาพที่ใช้ในงานนำเสนอของกองประกวด หลังได้รับเสียงวิจารณ์และความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง

แถลงการณ์ระบุว่า การนำภาพบางส่วนมาใช้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ แต่เป็นผลจากการตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพไม่เพียงพอ พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิด ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง หรือกระทบความรู้สึกของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โฆษณา

กองประกวดยังชี้แจงว่า จุดประสงค์ของการนำเสนอคือการแสดงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏผ่านความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “สไบ” โดยเรียกเครื่องแต่งกายดังกล่าวว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมร

พร้อมกันนี้ ทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026 ระบุว่าจะน้อมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียน และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพ และเนื้อหาให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และรับผิดชอบมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทย ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร หรือลายน้ำของกรมศิลปากรโดยตรง รวมทั้งไม่ได้ใช้ถ้อยคำขอโทษอย่างชัดเจน

เอกสารลงวันที่ 23 กันยายน 2569 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และลงนามในชื่อ Ms. Prasat Davin ผู้อำนวยการระดับชาติของ Miss Universe Cambodia 2026

แถลงการณ์ Miss Universe Cambodia 2026 ปมใช้ภาพประวัติศาสตร์ไทย
แถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ Miss Universe Cambodia 2026 ลงวันที่ 23 กันยายน 2569 ภาพจาก Miss Universe Cambodia

ไทยทักท้วงภาพประวัติศาสตร์ถูกใช้เป็นภาพวัฒนธรรมกัมพูชา

กระแสวิจารณ์เริ่มขึ้นหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026 นำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาในรอบ Preliminary เมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยบนจอแอลอีดีปรากฏภาพถ่ายประวัติศาสตร์จากประเทศไทย ขณะที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวถึงเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมเขมรโบราณ

โฆษณา

กระทรวงวัฒนธรรมไทยแถลงเมื่อวันที่ 21 กันยายนว่า หนึ่งในภาพที่ถูกนำไปใช้คือภาพ “สตรีชาวกำแพงเพชร” ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2449 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5

ภาพดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับส่วนพระองค์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี 2560 โดยต้นฉบับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาไว้มีลายน้ำของกรมศิลปากร แต่ภาพที่ปรากฏบนเวทีกัมพูชาไม่มีลายน้ำและไม่ระบุแหล่งที่มา

กระทรวงวัฒนธรรมมองว่า เหตุการณ์นี้ไม่อาจอธิบายว่าเป็นเพียงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมเรียกร้องให้กองประกวดยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบ

กรมศิลปากรเตรียมส่งหนังสือทักท้วงอย่างเป็นทางการไปยังกองประกวด หากยังมีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลดังกล่าวต่อ กระทรวงวัฒนธรรมสงวนสิทธิ์ยกระดับการดำเนินการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการทางกฎหมาย

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ใครถูกตัดสิทธิบ้าง

เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

34 นาที ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69 ข่าว

เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “พอลินา วิลลาเรียล” มือกลอง The Warning หลังคนแห่เข้าใจผิดตีกลองให้เนเน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ ข่าวการเมือง

ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู ข่าวต่างประเทศ

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค ข่าวดารา

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น บันเทิง

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ข่าว

ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ CIB จับพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ ข่าว

นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขปฏิทินคำชะโนด 1/10/69 เผยเลขมงคลต้นเดือน 2-3 ตัวตรง 6 9 5 เข้าตาคอหวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT 2026 อดีตแดนเซอร์ Miley Cyrus

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา เสียชีวิต ข่าว

สุดเศร้า ‘ครูณัฐ’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเจ็บสาหัส เร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี ข่าว

หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปโอกาสชนะ 95% “เนเน่ รอยัล” จ่อคว้าแชมป์ AGT 2026 รู้ผลพรุ่งนี้