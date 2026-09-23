มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ
กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026 ออกแถลงการณ์หลังถูกไทยทักท้วงกรณีนำภาพประวัติศาสตร์สตรีชาวกำแพงเพชร ไปเคลมเป็นคนกัมพูชา อ้างเกิดจากการตรวจสอบแหล่งที่มาไม่เพียงพอ ยืนยันไม่มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิด
วันที่ 23 กันยายน 2569 กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026 เผยแพร่แถลงการณ์ชี้แจงกรณีภาพที่ใช้ในงานนำเสนอของกองประกวด หลังได้รับเสียงวิจารณ์และความสนใจจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง
แถลงการณ์ระบุว่า การนำภาพบางส่วนมาใช้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ แต่เป็นผลจากการตรวจสอบแหล่งที่มาดั้งเดิมของภาพไม่เพียงพอ พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาสร้างความเข้าใจผิด ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง หรือกระทบความรู้สึกของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กองประกวดยังชี้แจงว่า จุดประสงค์ของการนำเสนอคือการแสดงความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏผ่านความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “สไบ” โดยเรียกเครื่องแต่งกายดังกล่าวว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติเขมร
พร้อมกันนี้ ทีมงาน Miss Universe Cambodia 2026 ระบุว่าจะน้อมรับคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียน และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพ และเนื้อหาให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และรับผิดชอบมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทย ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร หรือลายน้ำของกรมศิลปากรโดยตรง รวมทั้งไม่ได้ใช้ถ้อยคำขอโทษอย่างชัดเจน
เอกสารลงวันที่ 23 กันยายน 2569 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และลงนามในชื่อ Ms. Prasat Davin ผู้อำนวยการระดับชาติของ Miss Universe Cambodia 2026
ไทยทักท้วงภาพประวัติศาสตร์ถูกใช้เป็นภาพวัฒนธรรมกัมพูชา
กระแสวิจารณ์เริ่มขึ้นหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026 นำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาในรอบ Preliminary เมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยบนจอแอลอีดีปรากฏภาพถ่ายประวัติศาสตร์จากประเทศไทย ขณะที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวถึงเครื่องแต่งกายและวัฒนธรรมเขมรโบราณ
กระทรวงวัฒนธรรมไทยแถลงเมื่อวันที่ 21 กันยายนว่า หนึ่งในภาพที่ถูกนำไปใช้คือภาพ “สตรีชาวกำแพงเพชร” ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2449 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5
ภาพดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับส่วนพระองค์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี 2560 โดยต้นฉบับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเก็บรักษาไว้มีลายน้ำของกรมศิลปากร แต่ภาพที่ปรากฏบนเวทีกัมพูชาไม่มีลายน้ำและไม่ระบุแหล่งที่มา
กระทรวงวัฒนธรรมมองว่า เหตุการณ์นี้ไม่อาจอธิบายว่าเป็นเพียงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมเรียกร้องให้กองประกวดยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพประวัติศาสตร์อย่างรอบคอบ
กรมศิลปากรเตรียมส่งหนังสือทักท้วงอย่างเป็นทางการไปยังกองประกวด หากยังมีการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลดังกล่าวต่อ กระทรวงวัฒนธรรมสงวนสิทธิ์ยกระดับการดำเนินการและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
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