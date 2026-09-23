โอกาสชนะ 95% “เนเน่ รอยัล” จ่อคว้าแชมป์ AGT 2026 รู้ผลพรุ่งนี้
ตลาดทำนายผล Polymarket ดันโอกาสคว้าแชมป์ของ เนเน่ รอยัล (แพรว รัตติกานต์ อำลอย) ขึ้นแตะ 95% หลังจบโชว์ Seven Nation Army รอบ Final ขณะที่คู่แข่งรายอื่นตามหลังห่าง เตรียมรู้ผลเช้าวันที่ 24 กันยายน ตามเวลาไทย
Polymarket เป็นตลาดทำนายผลที่เปิดให้ผู้ใช้นำเงินจริงเข้าซื้อขายตามผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตัวเลขเปอร์เซ็นต์จึงมาจากราคาที่นักเทรดซื้อขายกัน ไม่ใช่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือคะแนนโหวตอย่างเป็นทางการของ America’s Got Talent
ตลาดหัวข้อ America’s Got Talent S21: Winner มียอดซื้อขายรวมประมาณ 55,393 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่ตรวจสอบ เนเน่นำอยู่ที่ 95% ตามด้วย จีโน โพลเกอร์ (Geno Ploeger) 3.6% และ Hundred Fingers 2.4% ส่วน Unitree อยู่ต่ำกว่า 1%
ตัวเลขบน Polymarket สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามแรงซื้อขาย เนเน่เคยอยู่ที่ประมาณ 81% และขยับผ่านระดับ 90% ก่อนขึ้นถึง 95% หลังจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เนเน่ขึ้นเวที Final เมื่อเช้าวันที่ 23 กันยายน ตามเวลาไทย ด้วยเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes เธอร้องเพลงและเล่นกีตาร์ในสไตล์ร็อกที่ใช้มาตลอดการแข่งขัน ก่อนรับเสียงชื่นชมจากกรรมการทั้ง เมล บี, โซเฟีย เวอร์การา และโฮวี แมนเดล
เส้นทางของเนเน่ใน AGT ซีซันนี้เริ่มจากเพลง Zombie ของ The Cranberries ในรอบออดิชัน ก่อนผ่านเข้าสู่รอบ Judges’ Callbacks ด้วยเพลง Hysteria ของ Muse จากนั้นเธอเลือก Black Hole Sun ของ Soundgarden ในรอบไลฟ์และได้รับโกลเดนบัซเซอร์จากเมล บี ส่งตรงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 95% บน Polymarketไม่ได้หมายความว่าเนเน่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชม 95% ผู้ชนะ AGT ซีซัน 21 ตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก ส่วน Polymarket เป็นเพียงตลาดที่นักเทรดประเมินว่าผู้เข้าแข่งขันคนใดมีโอกาสชนะมากที่สุด
America’s Got Talent จะประกาศผู้ชนะซีซัน 21 ในรายการผลการแข่งขันคืนวันพุธที่ 23 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ ตรงกับช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับตลาด Polymarket ชื่อของเนเน่จึงอยู่ในตำแหน่งนำก่อนประกาศผล แต่คำตอบสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตจริงของผู้ชม America’s Got Talent เท่านั้น
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Polymarket: America’s Got Talent S21 Winner
- Nation Thailand: Nene Royal rocks AGT 2026 final with Seven Nation Army
- Prime Minister Congratulates Nene Royal on Reaching AGT 2026 Finale