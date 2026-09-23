เผยความในใจพ่อ เนเน่ รอยัล หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบอย่างสวยงาม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 18:01 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 18:01 น.

เปิดความในใจพ่อ ของ เนเน่ รอยัล โพสต์เฟซบุ๊กครั้งแรก หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบลงอย่างสวยงาม และทรงพลัง

เชื่อว่าวันนี้คนไทยที่อยู่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็คงเปิดจอรอเชียร์สาวน้อยมหัศจรรย์ “เนเน่ รอยัล” ขึ้นโชว์บนเวที AGT 2026 ครั้งสุดท้ายในรอบไฟนอล ซึ่งการแสดงของเด็กสาววัย 16 ปี ในรอบไฟนอลนี้ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นตัวเองมาก ๆ กวาดคำชมจากคณะกรรมการทั้ง 4 ไปอย่างง่ายดาย งานนี้พี่น้องชาวไทยที่ส่งแรงใจ และแรงโหวตก็เริ่มใจชื้นกันแล้ว ไม่แน่ว่าแชมป์คนใหม่ของ AGT2026 อาจจะชื่อ เนเน่ รอยัล ก็เป็นได้

ล่าสุดหลัง เนเน่ รอยัล ทำการแสดงจบสิ้นลงแล้ว นอกจากจะได้คำชื่นชมจากคณะกรรมการ และกองเชียร์ทั่วโลกแล้ว ทางด้าน คุณพ่อณรงค์ พ่อของเนเน่ ก็แชร์คลิปโชว์ของลูกสาวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเผยความในใจผ่านแคปชั่นว่า “ลูกผมเองครับ ภูมิใจสุดๆ”

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พ่อ เนเน่ รอยัล โพสต์ความในใจ หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบ
ภาพจาก : FB ณรงค์ อำลอย
พ่อ เนเน่ รอยัล โพสต์ความในใจ หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบ-1
ภาพจาก : FB ณรงค์ อำลอย

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อ้างอิงจาก : FB ณรงค์ อำลอย

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 18:01 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 18:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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