เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69
ปภ. ประสาน 70 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 เช็กพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดได้ที่นี่
วันที่ 23 กันยายน 2569 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ประสานแจ้ง 70 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การแจ้งเตือนครั้งนี้อ้างอิงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ซึ่งระบุว่าช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
1. พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง
- ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทุกจังหวัด
- ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส
2. พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง
ภาคกลาง 6 จังหวัด
- ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี ศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง และสัตหีบ
- ระยอง อำเภอเมืองระยอง บ้านฉาง และแกลง
- จันทบุรี อำเภอนายายอาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์ และขลุง
- ตราด อำเภอเมืองตราด แหลมงอบ คลองใหญ่ เกาะช้าง และเกาะกูด
- เพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี บ้านแหลม ท่ายาง และชะอำ
- ประจวบคีรีขันธ์ ทุกอำเภอ
ภาคใต้ 3 จังหวัด
- ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร ปะทิว สวี ทุ่งตะโก หลังสวน และละแม
- สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง พุนพิน ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย และเกาะพะงัน
- นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง และหัวไทร
3. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ
บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา ได้แก่
- แม่น้ำเมย น้ำยวม และลำน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- แม่น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- แม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
- แม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก
- แม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- คลองพระสะทึงและคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว
- แม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- คลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง
- แม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
4. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
ปภ. คาดการณ์ว่าจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.75-1.25 เมตร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ได้แก่
- ชัยนาท อำเภอสรรพยา
- สิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี
- อ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง และวิเศษชัยชาญ
- พระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน และบางไทร
- ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี และสามโคก
ปภ. เตรียมรับมืออย่างไร
กอปภ.ก. สั่งการให้ทุกจังหวัดที่ได้รับแจ้ง รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยง เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตุ
โดยเน้นเป็นพิเศษที่จุดซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง และพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่เดิม ให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุด
สิ่งที่ประชาชนควรทำในช่วง 23-27 ก.ย.
- ติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยและสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำ และเชิงเขา ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้า
- ชาวเรือและผู้ประกอบกิจการชายฝั่งในพื้นที่คลื่นลมแรง เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” เพื่อรับการแจ้งเตือนภัย
- แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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