เปิดวาร์ป “พอลินา วิลลาเรียล” มือกลอง The Warning หลังคนแห่เข้าใจผิดตีกลองให้เนเน่
เปิดประวัติ พอลินา วิลลาเรียล มือกลองและนักร้องนำ The Warning วงร็อกเม็กซิโก เจ้าของรางวัล Rock Drummer of the Year จากเด็กเล่น Rock Band สู่ศิลปินระดับโลก
พอลินา วิลลาเรียล (Paulina Villarreal) มือกลองวง The Warning กลายเป็นอีกชื่อที่แฟนชาวไทยสนใจ หลังวงได้พบกับ เนเน่ รอยัล ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent 2026
เนเน่ได้แจมเพลง Kerosene กับสมาชิก The Warning ก่อนขึ้นเวทีรอบ Final ขณะที่พอลินารับหน้าที่ตีกลองตามตำแหน่งของเธอในวง
ก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจว่าพอลินาคือมือกลองที่เล่นให้เนเน่ในเพลง Seven Nation Army แต่ภายหลังพบว่าคือ แอชลี นีโน (Ashlee Nino) มือกลองของทีมดนตรี AGT
พอลินา วิลลาเรียล คือใคร
พอลินาเกิดในปี 2002 ที่เมืองมอนเตร์เรย์ รัฐนวยโวเลออง ประเทศเม็กซิโก ปัจจุบันอายุ 24 ปี เธอเป็นพี่น้องคนกลางในสามสาวตระกูล Villarreal Vélez และรับหน้าที่หลักเป็น มือกลอง นักร้อง และเล่นเปียโน ให้กับ The Warning ส่วนพี่สาว ดาเนียลา “Dany” วิลลาเรียล รับหน้าที่กีตาร์และร้องนำ ขณะที่น้องสาว อเลฮันดรา “Ale” วิลลาเรียล เล่นเบสและร้องประสาน
เส้นทางของพอลินาเริ่มจากเปียโนตั้งแต่อายุประมาณ 4 ขวบ แต่เครื่องดนตรีที่เปลี่ยนชีวิตกลับมาจากสิ่งที่ธรรมดากว่านั้นมาก นั่นคือเกม Rock Band
บริษัทฉาบ Sabian ซึ่งมีพอลินาเป็นศิลปินในสังกัด ระบุว่า พ่อแม่เห็นว่าเธอจับจังหวะและเล่นกลองจำลองในเกมได้ดี จึงซื้อกลองจริงให้ หลังจากนั้นเธอเริ่มตีกลองตั้งแต่ปี 2009 ขณะอายุประมาณ 7 ขวบ และยก นีล เพิร์ต (Neil Peart) มือกลองระดับตำนานของ Rush เป็นอิทธิพลสำคัญ
ความชอบเกม Rock Band ไม่ได้เกิดกับพอลินาคนเดียว สามพี่น้องเล่นเกมนี้ด้วยกันแทบทุกวัน ดาเนียลาเลือกกีตาร์ พอลินาเลือกกลอง ก่อนอเลฮันดราจะเข้ามารับหน้าที่เบสเมื่อโตพอ จากกิจกรรมของเด็กในบ้านค่อย ๆ พัฒนาเป็นวงดนตรีจริง และ The Warning ถือกำเนิดขึ้นในเมืองมอนเตร์เรย์เมื่อปี 2013
ชื่อของสามพี่น้องเริ่มดังออกนอกเม็กซิโกในปี 2014 หลังพวกเธออัปโหลดคลิปคัฟเวอร์เพลง Enter Sandman ของ Metallica ลง YouTube
ตอนแรกพวกเธอตั้งใจส่งคลิปให้เพื่อนและครอบครัวดู แต่ยอดชมกลับเพิ่มจากหลักร้อยเป็นหลักล้านอย่างรวดเร็ว คลิปนี้พา The Warning ไปปรากฏตัวในรายการ The Ellen DeGeneres Show และได้รับความสนใจจากสื่อระดับโลกหลายแห่ง
ปี 2015 สามพี่น้องระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนของ วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี (Berklee College of Music) ในบอสตัน โดยพอลินาอายุเพียง 13 ปีในเวลานั้น เบิร์กลียังบันทึกถึงลีลาการตีกลองที่หนักแน่นของเธอ และการสื่อสารทางดนตรีระหว่างสามพี่น้องที่สามารถจับทางกันได้โดยแทบไม่ต้องพูด
จากวงเด็กที่ดังบน YouTube พวกเธอเริ่มสร้างเพลงของตัวเองอย่างจริงจัง ก่อนออกผลงานทั้ง XXI Century Blood, Queen of the Murder Scene, ERROR และ Keep Me Fed พร้อมเซ็นสัญญากับ Lava/Republic และเดินสายแสดงร่วมกับวงระดับโลกอย่าง Muse, Foo Fighters, Guns N’ Roses, Royal Blood และ The Pretty Reckless
ปี 2026 The Warning กลับมาพร้อมสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 5 Everything’s Falling วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม มีเพลงอย่าง Kerosene, Ego และ Ritual ซึ่งพาพวกเธอเดินหน้าทัวร์ทั้งยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
ส่วนพอลินาไม่ได้มีชื่อเพียงเพราะอยู่ในวงดัง ฝีมือกลองของเธอได้รับการยอมรับในวงการโดยตรง ปี 2023 ผู้อ่านนิตยสาร Modern Drummer โหวตให้เธอชนะรางวัลประเภท Up and Coming โดยนิตยสารชื่นชมทั้งพลังและความหลากหลายในการเล่นของเธอ
ต่อมาเธอยังคว้ารางวัล Rock Drummer of the Year ประจำปี 2023 จาก Drumeo Awards โดยประกาศผลช่วงต้นปี 2024 พอลินาเคยให้สัมภาษณ์ว่า การได้รับรางวัลจากแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลต่อเส้นทางการตีกลองของตัวเองเป็นเรื่องที่มีความหมายมาก โดยเฉพาะการได้เข้าชิงร่วมกับมือกลองที่เธอชื่นชม
ความสามารถของพอลินายังไม่ได้หยุดอยู่ที่การนั่งหลังกลอง เพราะเธอร้องเพลงให้ The Warning เป็นประจำ เล่นเปียโน และมีส่วนในการแต่งเพลงของวง จึงมีหลายเพลงที่แฟน ๆ จะเห็นเธอตีกลองไปพร้อมกับรับหน้าที่ร้องนำ
สรุปแล้ว สาวผมแดงที่หวดกลองอยู่ด้านหลังเนเน่ในเพลง Seven Nation Army คือ Ashlee Nino ไม่ใช่ Paulina Villarreal แต่ความเข้าใจผิดครั้งนี้ก็พาแฟนเพลงชาวไทยไปเจอกับมือกลองอีกคนที่มีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กัน จากเด็กหญิงวัย 7 ขวบที่เริ่มตีกลองเพราะเล่น Rock Band วันนี้ Paulina Villarreal กลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของ The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่เดินทางขึ้นเวทีใหญ่ทั่วโลกมาแล้ว
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Berklee College of Music: School’s in for Summer: Metalhead Sisters the Warning Hone Chops at Berklee
- The Warning Official Store: ประวัติสมาชิกและเส้นทางของวง
- Sabian: Paulina Villarreal Artist Profile
- Modern Drummer: Paulina Villarreal ชนะ Readers Poll 2023 ประเภท Up and Coming
- Revolver: เส้นทาง The Warning จาก Rock Band สู่เวทีระดับโลก
- Louder: The Warning และอัลบั้ม Everything’s Falling