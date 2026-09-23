เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่
เช็ก 5 กลุ่มถูกตัดสิทธิไทยช่วยไทย พลัส ได้รับเงิน 1000 บาท ใช้จ่ายตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ เคลียร์ชัดเงินเหลือเดือน ก.ย. ทบยอดได้ไหม
ชัดเจนแล้ว สำหรับ โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) เตรียมเปิดให้ประชาชนรับเงินสนับสนุน 1,000 บาท เพื่อชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด สามารถใช้สิทธิได้เป็นระยะเวลา 2 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ผู้มีสิทธิจะต้องกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2569 เท่านั้น
หลังประกาศเปิดให้กดยืนยันสิทธิ หลายคนเกิดความกังวลว่าจะได้รับสิทธิในรอบนี้ต่อเนื่องหรือไม่ วันนี้เราได้รวบรวมคุณสมบัติของ 5 กลุ่มที่ไม่ได้รับวงเงิน 1,000 บาท ในรอบเพิ่มเติม ดังนี้
เช็ก 5 กลุ่มถูกตัดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส ชวด 1,000 บาท
1. ผู้ที่ไม่กดยืนยันสิทธิวันที่ 1 – 15 ต.ค. 69
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกดรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังภายในช่วงเวลาดังกล่าว แม้จะเคยได้รับสิทธิในรอบก่อนหน้าก็ไม่ได้วงเงินอัตโนมัติ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
2. ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปี
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยืนยันสิทธิจะไม่ผ่านเกณฑ์
3. ผู้ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยและไม่มีบัตรประชาชนจะไม่สามารถเข้าร่วมได้
4. ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 ต.ค. 69 จะไม่ได้รับวงเงินรูปแบบร่วมจ่าย 60/40 เนื่องจากรัฐจัดความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน โดยในเดือนตุลาคม 2569 กลุ่มนี้จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคน (รวมจากวงเงินเดิม 300 บาท และเพิ่มให้อีก 700 บาท) จึงเป็นการเปลี่ยนมาตรการช่วยเหลือแทนการถูกตัดสิทธิ
5. ผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืน
ผู้มีประวัติถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐ ได้แก่ โครงการคนละครึ่งทุกระยะ, คนละครึ่ง พลัส และโครงการไทยช่วยไทย พลัส รอบก่อนหน้า จะไม่ผ่านคุณสมบัติ
เงื่อนไขใช้จ่ายรอบนี้ เปลี่ยนจากรอบเดิมไหม?
สำหรับเงื่อนไขการใช้จ่ายในรอบนี้ยังคงรูปแบบเดิมเหมือนช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา (มิ.ย.-ก.ย.) ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำวงเงินไปใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง ได้ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 ตามช่วงเวลาดังนี้
- ร้านค้าทั่วไป : ใช้สิทธิได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
- บริการฟู้ดเดลิเวอรี : สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น.
ตอบชัด เงินเหลือจากเดือน ก.ย. ใช้ต่อ ต.ค. ได้ไหม
ใกล้ช่วงสิ้นเดือนกันยายนแล้ว ประชาชนหลายคนอาจยังใช้สิทธิไทยชวยไทย 1,000 บาท ของเดือนนี้ไม่หมด หลายคนสงสัยว่าสิทธิคงเหลือของเดือนนี้สามารถนำไปใช้รวมกันสิทธิอีก 1,000 บาทของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนได้หรือไม่
มีคำตอบชัดเจนแล้วว่า สิทธิ 1,000 บาทของเดือนกันยายนไม่สามารถนำไปทบกับเดือนถัดไปได้ เพราะกระทรวงการคลังกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าสิทธิของเดือนกันยายนต้องใช้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 เวลา 23.00 น.
ฉะนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน แนะนำให้ทุกท่านใช้จ่ายร้านค้าในโครงการก่อนหมดเขต เพื่อไม่ให้เป้นการพลาดใช้สิทธิในเดือนนี้
ไทม์ไลน์ ไทยช่วยไทย พลัส กดยืนยันรับสิทธิ-ใช้จ่ายวันไหน?
ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนีร้ต้องตรวจสอบไทม์ไลน์การใช้ให้ดี ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าใช้สิทธิเกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่
1 – 15 ตุลาคม 2569 : กดยืนยันรับสิทธิและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 : เริ่มใช้จ่ายวงเงินในโครงการได้ทุกวัน
30 พฤศจิกายน 2569 : สิ้นสุดโครงการอย่างเป็นทางการในเวลา 23.00 น.
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส
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