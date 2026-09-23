ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ
สภาฯ มีมติเอกฉันท์ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ข้าราชการไม่ต้องพ้นตำแหน่ง “อภิสิทธิ์” จี้รัฐออกกฎหมายกลาง
23 กันยายน 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ
สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือการยืนยันเนื้อหาตามที่สภาผู้แทนราษฎรเคยเห็นชอบไว้ ให้ข้าราชการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการ หลังจากที่วุฒิสภาเคยมีการตัดเนื้อหาดังกล่าวออกไปก่อนหน้านี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 444 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง
ในช่วงการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ตนสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบทางการเงินสามารถฟื้นฟูตนเองและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
แต่ในรายละเอียด นายอภิสิทธิ์เห็นว่ามาตราที่แก้ไข ซึ่งกำหนดให้ลูกหนี้ล้มละลายที่เข้าสู่กระบวนการและได้รับการอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการไม่ขาดคุณสมบัติรับราชการ แม้ต่อมาจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม อาจสร้างปัญหาและเกิดความลักลั่นในระบบราชการ เนื่องจากเท่ากับให้สิทธิ์เฉพาะผู้ล้มละลายที่ได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้น ขณะที่กลุ่มผู้ล้มละลายสุจริตในกรณีอื่น หรือกรณีที่ศาลไม่อนุมัติแผน จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความลักลั่นและเลือกปฏิบัติ
นายอภิสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเชิงหลักการ รัฐธรรมนูญและกฎหมายปัจจุบันยังคงจำกัดสิทธิ์ผู้ล้มละลายในบางตำแหน่งราชการ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาระหน้าที่และการดูแลทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางในการแก้ไขเรื่องคุณสมบัติผู้ล้มละลายรับราชการในภายหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและสับสนต่อการบังคับใช้กฎหมาย
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลควรตรากฎหมายกลางเป็นการเร่งด่วน โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ควรผลักดันการออกกฎหมายกลางความยาวเพียง 2-3 มาตรา เพื่อแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายสิบฉบับพร้อมกัน ซึ่งจะครอบคลุมและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ล้มละลายโดยสุจริตทุกคนอย่างเท่าเทียม
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