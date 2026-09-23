ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:10 น.
ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ

สภาฯ มีมติเอกฉันท์ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ข้าราชการไม่ต้องพ้นตำแหน่ง “อภิสิทธิ์” จี้รัฐออกกฎหมายกลาง

23 กันยายน 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย ตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ

สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือการยืนยันเนื้อหาตามที่สภาผู้แทนราษฎรเคยเห็นชอบไว้ ให้ข้าราชการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่ต้องพ้นจากการเป็นข้าราชการ หลังจากที่วุฒิสภาเคยมีการตัดเนื้อหาดังกล่าวออกไปก่อนหน้านี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 444 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

โฆษณา

ในช่วงการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ตนสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบทางการเงินสามารถฟื้นฟูตนเองและกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

แต่ในรายละเอียด นายอภิสิทธิ์เห็นว่ามาตราที่แก้ไข ซึ่งกำหนดให้ลูกหนี้ล้มละลายที่เข้าสู่กระบวนการและได้รับการอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการไม่ขาดคุณสมบัติรับราชการ แม้ต่อมาจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็ตาม อาจสร้างปัญหาและเกิดความลักลั่นในระบบราชการ เนื่องจากเท่ากับให้สิทธิ์เฉพาะผู้ล้มละลายที่ได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้น ขณะที่กลุ่มผู้ล้มละลายสุจริตในกรณีอื่น หรือกรณีที่ศาลไม่อนุมัติแผน จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความลักลั่นและเลือกปฏิบัติ

นายอภิสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเชิงหลักการ รัฐธรรมนูญและกฎหมายปัจจุบันยังคงจำกัดสิทธิ์ผู้ล้มละลายในบางตำแหน่งราชการ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับภาระหน้าที่และการดูแลทรัพย์สินของรัฐ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางในการแก้ไขเรื่องคุณสมบัติผู้ล้มละลายรับราชการในภายหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและสับสนต่อการบังคับใช้กฎหมาย

โฆษณา

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลควรตรากฎหมายกลางเป็นการเร่งด่วน โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ควรผลักดันการออกกฎหมายกลางความยาวเพียง 2-3 มาตรา เพื่อแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายสิบฉบับพร้อมกัน ซึ่งจะครอบคลุมและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ล้มละลายโดยสุจริตทุกคนอย่างเท่าเทียม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:10 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

เผยความในใจพ่อ เนเน่ รอยัล หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบอย่างสวยงาม

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงปมใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ใครถูกตัดสิทธิบ้าง

เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เผยความในใจพ่อ เนเน่ รอยัล หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบอย่างสวยงาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงปมใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ใครถูกตัดสิทธิบ้าง การเงิน

เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล ลุ้นเต็งแชมป์ ชาวคริปโตให้โอกาส 95% คว้าชัย America’s Got Talent ซีซันนี้ บันเทิง

โอกาสชนะ 95% “เนเน่ รอยัล” จ่อคว้าแชมป์ AGT 2026 รู้ผลพรุ่งนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69 ข่าว

เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค ข่าวดารา

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น บันเทิง

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ข่าว

ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ CIB จับพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ ข่าว

นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขปฏิทินคำชะโนด 1/10/69 เผยเลขมงคลต้นเดือน 2-3 ตัวตรง 6 9 5 เข้าตาคอหวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT 2026 อดีตแดนเซอร์ Miley Cyrus

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา เสียชีวิต ข่าว

สุดเศร้า ‘ครูณัฐ’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเจ็บสาหัส เร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี ข่าว

หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม