แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.
แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู
ภาพจำลองเหตุการณ์

โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย เมืองร็อกแฮมป์ตัน จัดแข่งเรือพายและแคนู แม้เป็นถิ่นจระเข้น้ำเค็ม ฝ่ายจัดยันผ่านการประเมินสภาพน้ำ พร้อมแผนหยุดแข่งทันทีหากเจอตัว

เรียกได้ว่านักกีฬาอาจมีเหตุผลให้ไม่อยากตกเรือ เมื่อแม่น้ำฟิตซ์รอย เมืองร็อกแฮมป์ตัน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ผ่านการประเมินให้ใช้เป็นสนามแข่งขันเรือพายและแคนูสปรินต์ในโอลิมปิกและพาราลิมปิก บริสเบน 2032 แม้พื้นที่แห่งนี้จะอยู่ในเขตที่มีจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่

เวิลด์ โรวิง (World Rowing) สหพันธ์เรือพายนานาชาติ และแพดเดิล เวิลด์ไวด์ (Paddle Worldwide) รับรองสนามหลังผลการประเมินทางเทคนิคโดยบริษัท WaterProof ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Games Independent Infrastructure and Coordination Authority หรือ GIICA

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ผลประเมินระบุว่าเส้นทางแข่งขันในแม่น้ำฟิตซ์รอยสามารถให้สภาพการแข่งขันที่ปลอดภัย ยุติธรรม และสม่ำเสมอภายใต้เงื่อนไขที่ศึกษา เหมาะสำหรับจัดการแข่งขันเรือพายและแคนูสปรินต์ระดับโอลิมปิกและพาราลิมปิก

อย่างไรก็ตาม คำว่า “ปลอดภัย” ในผลประเมินครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามีการตรวจความเสี่ยงจากจระเข้แล้ว เพราะการศึกษาครอบคลุมสภาพพื้นแม่น้ำ กระแสน้ำ ระดับน้ำ การทำงานของเขื่อนฟิตซ์รอย สภาพลม อากาศ และความเสี่ยงจากน้ำท่วม ไม่ได้ประเมินจำนวนหรือพฤติกรรมของจระเข้โดยตรง

ประเด็นจระเข้กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกหลัง BBC รายงานว่าแม่น้ำฟิตซ์รอยเป็นบ้านของจระเข้น้ำเค็มประมาณ 500 ตัว แต่ตัวเลขนี้มีข้อโต้แย้งในออสเตรเลีย

ข้อมูลโครงการติดตามจระเข้น้ำเค็มของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ระหว่างปี 2016 ถึง 2019 พบความหนาแน่นในแม่น้ำฟิตซ์รอยบริเวณร็อกแฮมป์ตันประมาณ 0.2 ตัวต่อกิโลเมตร ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับพื้นที่ทางเหนือของรัฐ

ABC News รายงานว่า หากนำอัตรานี้ไปคำนวณกับความยาวแม่น้ำฟิตซ์รอยประมาณ 480 กิโลเมตร จะได้ประมาณ 96 ตัว ขณะที่ จอห์น ลีเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้และเจ้าของ Koorana Crocodile Farm ประเมินว่าจำนวนจริงอาจอยู่ราว 50 ตัว และมองว่าตัวเลข 500 ตัวสูงเกินจริง

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ส่วนสนามโอลิมปิกจะใช้พื้นที่เพียงประมาณ 2 กิโลเมตรของแม่น้ำบริเวณร็อกแฮมป์ตัน ซึ่งปัจจุบันถูกใช้สำหรับฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันเรือพายอยู่แล้ว

มาตรการความปลอดภัยของการแข่งขันในพื้นที่มีแนวทางรับมือจระเข้โดยเฉพาะ ตัวอย่างจากการแข่งขันเรือพายระดับโรงเรียน หากมีผู้พบจระเข้ เจ้าหน้าที่ต้องประกาศคำว่า “crocodile” สามครั้ง หยุดการแข่งขัน และให้นักกีฬาออกจากพื้นที่จนกว่าจะประเมินความเสี่ยงเรียบร้อย

หน่วยงานสิ่งแวดล้อมรัฐควีนส์แลนด์ให้ข้อมูลกับ ABC ว่า ไม่พบหลักฐานบันทึกเหตุจระเข้ทำร้ายมนุษย์ในพื้นที่ร็อกแฮมป์ตัน อย่างไรก็ตาม พื้นที่นี้ยังอยู่ในเขต Croc Country และทางการแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนเกี่ยวกับจระเข้เสมอ

การรับรองสนามครั้งล่าสุดยังไม่ได้หมายความว่าทุกขั้นตอนของโครงการเสร็จสิ้น World Rowing ระบุว่ายังต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับการให้บริการ และองค์ประกอบทางเทคนิคสำหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิกเพิ่มเติม

ABC รายงานเมื่อวันที่ 22 กันยายนว่า รายงานการประเมินทางเทคนิคฉบับเต็มยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ และกระบวนการตรวจสอบด้านความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อ

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อย่างน้อยในตอนนี้ นักพายเรือสามารถรู้ได้อย่างหนึ่งว่า หากมีจระเข้โผล่มาระหว่างการแข่งขัน กติกาไม่ได้กำหนดให้พายหนี แต่เจ้าหน้าที่ต้องหยุดการแข่งขันก่อน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • BBC Sport: รายงานการเลือกแม่น้ำฟิตซ์รอยและข้อถกเถียงเรื่องจระเข้ BBC Sport
  • World Rowing: แถลงการณ์รับรองผลการประเมินสนาม World Rowing
  • GIICA: รายละเอียดการประเมินทางเทคนิคของสนามฟิตซ์รอย GIICA
  • ABC News: ตรวจสอบจำนวนจระเข้ ความปลอดภัย และมาตรการของสนาม ABC News
  • Queensland Government: รายงานสำรวจประชากรจระเข้น้ำเค็ม ซึ่งระบุความหนาแน่นในฟิตซ์รอย 0.2 ตัวต่อกิโลเมตร Queensland Government

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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