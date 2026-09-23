ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถาม ปัญหาเงิน กยศ. ล่าช้า หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผู้ปกครองยอมติดหนี้เพิ่ม สำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในกลุ่ม กยศ. มารวมตรงนี้ โดยเป็นการสอบถามประชาชน ระบุว่า “มีน้อง ๆ คนไหนที่รอเงินเข้าไม่ไหวแล้วถึงขนาดต้องลาออกบ้างไหมคะ ตอนนี้ทุกคนที่รอค่าเทอมแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันยังบ้าง”
จากนั้นได้มีผู้ใช้เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน กยศ. อาทิ “จ่ายเทอมแรกไปแล้วสำรองจ่ายไปก่อนทำเรื่องกู้ไม่ผ่านแต่น้องเป็นผู้กู้รายเก่าช่วงม 4 ม. 5 ม 6 พอเข้าปี 1 มหาวิทยาลัยเป็นรายใหม่กู้ไม่ผ่านกลัวเทอม 2 จะไม่ได้เรียน”
“แม่ต้องเป็นหนี้เพื่อให้ลูกได้เรียน เพราะคิดว่ากู้กยศ.ได้ แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสถานศึกษาตรวจสอบ ไปต่อไม่ถูกเลยค่ะ จะจบเทอม 1 แล้ว เทอม 2 จะเอาค่าเทอมที่ไหนมาจ่าย”
“แม่กู้เงินจากที่ทำงาน หักผ่านเงินเดือนแม่ในแต่ละเดือน เงินเดือนแม่แทบไม่เหลือ ได้ยืมเงินแม่ตัวเองและพี่สาวเพื่อเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายก่อนเทอมแรกนี้ ค่ะ รอค่ะ”
“รายได้ครอบครัวเกินค่ะ ครอบครัวมีภาระหนี้สิน ได้รายเดือนค่าครองชีพเดือน 3000 เราเก็บ ๆ ไว้จ่าย จ่ายค่าเทอมส่วนต่างทุกเทอม ค่าหอ ค่าชุดขึ้นฝึก ทั้ง ๆ ที่กู้ได้ตั้งแต่ปี 1 แต่ตอนนี้โดนระงับ ยื่นอุธรณ์แล้วก็รอลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ เขาคิดแต่รายรับไม่คิดรายจ่าย เครียดเหมือนกันค่ะ”
“ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบอยู่เลยค่ะ ค่าเทอมกู้มาจ่ายแล้ว 1 เทอม เทอม 2 กำลังมา ที่กู้มายังไม่ได้คืนเลยค่ะ หวังว่ากู้ได้แล้วจะได้ไปคืน ตอนนี้ก็ต้องทยอยจ่ายหนี้เก่าก่อน ค่าเทอม + ค่าหอ 5x,xxx +”
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