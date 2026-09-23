ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถาม ปัญหาเงิน กยศ. ล่าช้า หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผู้ปกครองยอมติดหนี้เพิ่ม สำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อน

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในกลุ่ม กยศ. มารวมตรงนี้ โดยเป็นการสอบถามประชาชน ระบุว่า “มีน้อง ๆ คนไหนที่รอเงินเข้าไม่ไหวแล้วถึงขนาดต้องลาออกบ้างไหมคะ ตอนนี้ทุกคนที่รอค่าเทอมแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันยังบ้าง”

โพสต์ของ ไอซ์ รักชนก
FB/ กยศ. มารวมตรงนี้

จากนั้นได้มีผู้ใช้เข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมกับสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน กยศ. อาทิ “จ่ายเทอมแรกไปแล้วสำรองจ่ายไปก่อนทำเรื่องกู้ไม่ผ่านแต่น้องเป็นผู้กู้รายเก่าช่วงม 4 ม. 5 ม 6 พอเข้าปี 1 มหาวิทยาลัยเป็นรายใหม่กู้ไม่ผ่านกลัวเทอม 2 จะไม่ได้เรียน”

โฆษณา

“แม่ต้องเป็นหนี้เพื่อให้ลูกได้เรียน เพราะคิดว่ากู้กยศ.ได้ แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสถานศึกษาตรวจสอบ ไปต่อไม่ถูกเลยค่ะ จะจบเทอม 1 แล้ว เทอม 2 จะเอาค่าเทอมที่ไหนมาจ่าย”

“แม่กู้เงินจากที่ทำงาน หักผ่านเงินเดือนแม่ในแต่ละเดือน เงินเดือนแม่แทบไม่เหลือ ได้ยืมเงินแม่ตัวเองและพี่สาวเพื่อเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายก่อนเทอมแรกนี้ ค่ะ รอค่ะ”

“รายได้ครอบครัวเกินค่ะ ครอบครัวมีภาระหนี้สิน ได้รายเดือนค่าครองชีพเดือน 3000 เราเก็บ ๆ ไว้จ่าย จ่ายค่าเทอมส่วนต่างทุกเทอม ค่าหอ ค่าชุดขึ้นฝึก ทั้ง ๆ ที่กู้ได้ตั้งแต่ปี 1 แต่ตอนนี้โดนระงับ ยื่นอุธรณ์แล้วก็รอลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ เขาคิดแต่รายรับไม่คิดรายจ่าย เครียดเหมือนกันค่ะ”

“ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบอยู่เลยค่ะ ค่าเทอมกู้มาจ่ายแล้ว 1 เทอม เทอม 2 กำลังมา ที่กู้มายังไม่ได้คืนเลยค่ะ หวังว่ากู้ได้แล้วจะได้ไปคืน ตอนนี้ก็ต้องทยอยจ่ายหนี้เก่าก่อน ค่าเทอม + ค่าหอ 5x,xxx +”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:49 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

38 นาที ที่แล้ว
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น บันเทิง

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

40 นาที ที่แล้ว
ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ข่าว

ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ CIB จับพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ ข่าว

นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขปฏิทินคำชะโนด 1/10/69 เผยเลขมงคลต้นเดือน 2-3 ตัวตรง 6 9 5 เข้าตาคอหวย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มมือปืนบุกกราดยิงงานเลี้ยงในแอฟริกาใต้ เสียชีวิต 11 ศพ มีหญิงท้องรวมอยู่ด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ &quot;เนเน่ รอยัล&quot; รอบชิง AGT ที่แท้คือร็อกเกอร์สาวระดับโลก บันเทิง

เปิดวาร์ปมือกลอง ร่วมโชว์ “เนเน่ รอยัล” รอบชิง AGT 2026 อดีตแดนเซอร์ Miley Cyrus

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูณัฐนันท์ โอมเพียร ครูจิตอาสา เสียชีวิต ข่าว

สุดเศร้า ‘ครูณัฐ’ ครูจิตอาสา ประสบอุบัติเหตุเจ็บสาหัส เร่งช่วยชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” เผยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัน “Traffy Fondue” เป็นพื้นที่รับฟังปัญหาทั่วประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี ข่าว

หนุ่มไทย งง โดนคนจีนมองแรง เหตุใส่หมวกเขียว คนพื้นที่แนะให้ถอด บอกความหมายไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทยาศาสตร์ เสียชีวิตในบ้าน คาดจากไปไม่ต่ำกว่า 10 ปี ข่าว

อาลัย ครูไพรินทร์ อดีตครูวิทย์ สิ้นใจในบ้านพัก 10 ปีไม่มีใครรู้ หัวขโมยผงะเจอศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรยากาศการแข่งขันมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 กำปั้นไทยชก 2 คู่วันนี้ 15.30 น. และ 17.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถึงกับร้องห๊ะ! ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น สุดท้ายเข้าเนื้อเต็มๆ ข่าว

ไรเดอร์หนุ่ม ดีใจเก้อ นึกว่าได้ทิปเป็นเงินญี่ปุ่น ชาวเน็ตเฉลยความจริง ถึงกับร้องห๊ะ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ของทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 3 นัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตสภาพอากาศวันนี้ เฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนัก ช่วงบ่ายนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี ฟุตบอล

โจนาธาร เข็มดี บาดเจ็บเข่ารุนแรง พักยาว 6–12 เดือน ชวดช่วยช้างศึก ปิดเทอมช่วยราชบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทีมกฎหมายช่างภาพ เตรียมสุ่มเอกสารดำเนินคดีในสัปดาห์นี้ โดนกล่าวหาลวนลามคอสเพลย์สาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ &quot;มหาอุทกภัย&quot; น้ำมาจากไหน? ข่าว

บางบาล อยุธยา น้ำพุ่ง 79 ซม. หลังกรมอุตุฯ ยันไม่ใช่ “มหาอุทกภัย” น้ำมาจากไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง ข่าว

คลิปไวรัล! ลูกค้าต่างชาติ ขอผ้าเช็ดตัวรูปสัตว์ แม่บ้านโรงแรมดังภูเก็ตจัดให้เต็มเตียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีดา อาเมลี รอบซาห์ม นักวิ่งเทรลชาวนอร์เวย์ เสียชีวิตจากการพลัดตกสันเขารอมส์ดาลเซกเกน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักวิ่งเทรลดาวรุ่งโลก พลัดตกสันเขานอร์เวย์ดับ เพิ่งผ่านวันเกิดแค่ 4 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สมาคมฟุตบอลฯ ปรับ “ปัตตานี เอฟซี” 50,000 บาท กรณีปล่อยรถบดชน “ทาวน์เซนด์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” อธิบายชุดสีแดงใส่ขึ้นแสดงรอบชิง AGT เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว