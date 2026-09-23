แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:38 น.

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อยขมับบาดเจ็บ ผู้ปกครองแห่แชร์ข้อมูล พบนร.โดนอีกเพียบ ล่าสุด รร.ดังนครสวรรค์ ร่อนจดหมายชี้แจง

กำลังเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อมีคุณแม่รายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม ธุรกิจนครสวรรค์ ระบุว่า “มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง คนไหนลูกถูกครูทำร้ายที่โรงเรียนโชติไหมคะ ครูต่อยเด็ก ม.2 จิตวิญญาณของความเป็นครูไม่มีเลย”

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว-2

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ขณะที่ทางทีมข่าวได้ลองจตรวจสอบเฟซบุ๊กของคุณแม่รายดังกล่าว พบว่า ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 69 คุณแม่โพสต์ข้อความหลังทราบเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “เป็นครูแล้วจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มาต่อยลูก..ู. ลูก..ู.ไม่ผิด เดียว..ึ.งได้รู้กัน”

ต่อมาคุณแม่ก็โพสต์ภาพใบหน้าลูกชาย ระดับชั้นม.2 โดยมีร่องรอยแดงช้ำบริเวณเหนือคิ้วข้างซ้าย พร้อมระบุข้อความ “เด็ก ผญ โดนตบ เด็ก ผช โดนต่อย ครูเ..ี้ยๆ”

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว-3

นอกจากนั้นยังมีโพสต์อื่น ๆ ที่พูดถึงการกระทำอันไร้จรรยาบรรณของครูรายนี้ถูกโพสต์ลงเรื่อย ๆ อาทิ โดยนิสัยไม่ใช่คนเข้าข้างลูกนะ หลายคนเห็นเหตุการณ์ เด็กหลายคนเป็นพยาน ถ้าลูกไม่ผิด เราหัวอกแม่ก็บู้เต้มที่ ทำร้ายเด็กไม่พอ ข่มขู่เด็กอีก!!!! ใจ…ึงมันเหี้ยมมากนะไอ้เลว ทำร้ายเด็ก ผญ ตัวเล็กนิดเดียวไม่สาแกใจ เย็นมาทำร้ายลูกเราอีก เด็กผิดจะไม่โวยวายเลย นี่สาวมัดแบบไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้อารมณ์ขึ้นได้ มันต้องเป็นคนแบบไหน, วีรกรรมกับลูกคนอื่นเยอะนะ…ึง!!!! ทำลูกเค้าแล้วข่มขู่!!!, ครูต่อยเด็ก ไม่ใช่ ผึ้งต่อย ต่อย =ทำร้ายร่างกาย ต่อยเด็ก เด็กมันยังงงอยู่เลยว่าต่อยมันเรื่องอะไร!!!

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พร้อมกันนี้คุณแม่ยังขอบคุณข้อมูลจากผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันกับลูกชายของตนและถูกครูทำร้ายร่างกายเช่นกันติดต่อให้ข้อมูลหลังบ้านเยอะมาก “ขอบคุณทุกข้อมูลที่ส่งเข้ามาทางแชต แม่จะเก็บหลักฐานนี้ไว้ในขั้นตอนต่อไปคะ ทุกข้อมูลที่ให้มาตอนนี้มีค่ามาก ขอบคุณผปค ทุกคนที่เข้าใจและร่วมใจกัน”

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว-5 แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว-6 แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว-10

ล่าสุด 23 กันยายน 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน…นครสวรรค์ได้มีการโพสต์จดหมายเพื่อชี้แจงและขอโทษกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ระบุว่า

“ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจและอุบัติเหตุในระหว่างการเรียนการสอน วิชา พลศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและกระทบกระเทือนต่อจิตใจ รวมถึงสร้างความวิตกกังวลให้แก่ท่านผู้ปกครองและครอบครัวเป็นอย่างมากนั้น ในนามของโรงเรียน…นครสวรรค์ คณะภราดา คณะผู้บริหาร และครูทุกท่าน รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาแห่งนี้ และต้องขออภัยต่อตัวนักเรียนรวมถึงท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูง ทางโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนทุกคนเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของเรา และจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของนักเรียน

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เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางโรงเรียนจึงได้มีคำสั่งให้ครูผู้สอน วิชา พลศึกษา คนดังกล่าว หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่และการทำงานในโรงเรียนโดยทันที พร้อมกันนี้ โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาต่อไป สำหรับการดูแลรักษานักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ ทางโรงเรียนยินดีและพร้อมที่จะประสานงานดูแลรับผิดชอบ เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล/การเคลมประกันอุบัติเหตุ อย่างเต็มที่ ตลอดจนจัดให้มีครูแนะแนวและผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนและใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้กรุณาแจ้งและสะท้อนปัญหานี้ให้ทางโรงเรียนทราบ และขอให้ท่านมั่นใจและให้ความไว้วางใจโรงเรียนว่า โรงเรียน…นครสวรรค์ จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรการความปลอดภัยและคัดกรองบุคลากรอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก หากท่านผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อทางโรงเรียนได้โดยตรง

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สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา โรงเรียน…นครสวรรค์ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพทางจิตใจของนักเรียนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือสื่อมวลชน ประชาชน และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม งดเผยแพร่ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลแวดล้อมใด ๆ ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของเด็กและเยาวชนผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการนำเสนอข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น ข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โรงเรียน…นครสวรรค์ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปกป้องสภาพจิตใจและอนาคตของเด็กและเยาวชนมา ณ โอกาสนี้”

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แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว-1

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 17:38 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 17:38 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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