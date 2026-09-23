ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:42 น.
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค

โซเชียลแห่ชม “ตั๊ก บริบูรณ์” โพสต์ภาพอาบน้ำสายยางอวดกล้ามแน่นซิกแพ็กชัด สมฉายาหนุ่มร่างทอง

ถือเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ ตั๊ก บริบูรณ์ นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีในวัย 46 ปี เจ้าตัวตอกย้ำให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ ด้วยการโพสต์ภาพขณะอาบน้ำโดยใช้สายยางราดตัวบริเวณหน้าบ้าน แต่สิ่งที่ทำเอาหลายคนต้องฮือฮาและอึ้งไปตาม ๆ กัน คือรูปร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามแน่นและซิกแพ็กชัดเจน

รูปร่างที่สมส่วนและเต็มไปด้วยมัดกล้ามนี้ เป็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายอย่างจริงจังและการมีวินัยในการดูแลสุขภาพร่างกายมาอย่างสม่ำเสมอ ภาพชุดดังกล่าวเผยให้เห็นความฟิตเฟิร์มของร่างกาย ทั้งช่วงลำตัว แขน และกล้ามเนื้อหน้าที่ชัดเจน

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หลังเซตภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตและแฟน ๆ ต่างเข้ามาชื่นชมความมีวินัยที่สามารถรักษาหุ่นให้ออกมาได้ดีเยี่ยม

“หนุ่มร่างทองงงงงง”

“โครตเท่เลยครับนายย”

“เมากล้ามกลางแดดเลยคะพี่ตั๊ก มีวินัยมาก ๆ ถึงได้มานะคะเนี่ย เท่ห์สุดดดด”

“สุดยอดเลยครับพี่ตั๊ก”

“วินัยดีมาก ๆ”

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดกล้ามแน่น-3
ภาพจาก Facebook : ตั๊ก บริบูรณ์ แฟมิลี่ (Boriboon Family)
ตั๊ก บริบูรณ์ อวดกล้ามแน่น-2
ภาพจาก Facebook : ตั๊ก บริบูรณ์ แฟมิลี่ (Boriboon Family)
ตั๊ก บริบูรณ์ อวดกล้ามแน่น-3
ภาพจาก Facebook : ตั๊ก บริบูรณ์ แฟมิลี่ (Boriboon Family)

 

ชาวเน็ตชม ตั๊ก บริบูรณ์ อวดกล้ามแน่น
ภาพจาก Facebook : ตั๊ก บริบูรณ์ แฟมิลี่ (Boriboon Family)
ชาวเน็ตชม ตั๊ก บริบูรณ์ อวดกล้ามแน่น-2
ภาพจาก Facebook : ตั๊ก บริบูรณ์ แฟมิลี่ (Boriboon Family)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 16:42 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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