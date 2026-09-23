ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง
โซเชียลแห่ชม “ตั๊ก บริบูรณ์” โพสต์ภาพอาบน้ำสายยางอวดกล้ามแน่นซิกแพ็กชัด สมฉายาหนุ่มร่างทอง
ถือเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ ตั๊ก บริบูรณ์ นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีในวัย 46 ปี เจ้าตัวตอกย้ำให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง ๆ ด้วยการโพสต์ภาพขณะอาบน้ำโดยใช้สายยางราดตัวบริเวณหน้าบ้าน แต่สิ่งที่ทำเอาหลายคนต้องฮือฮาและอึ้งไปตาม ๆ กัน คือรูปร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามแน่นและซิกแพ็กชัดเจน
รูปร่างที่สมส่วนและเต็มไปด้วยมัดกล้ามนี้ เป็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายอย่างจริงจังและการมีวินัยในการดูแลสุขภาพร่างกายมาอย่างสม่ำเสมอ ภาพชุดดังกล่าวเผยให้เห็นความฟิตเฟิร์มของร่างกาย ทั้งช่วงลำตัว แขน และกล้ามเนื้อหน้าที่ชัดเจน
หลังเซตภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตและแฟน ๆ ต่างเข้ามาชื่นชมความมีวินัยที่สามารถรักษาหุ่นให้ออกมาได้ดีเยี่ยม
“หนุ่มร่างทองงงงงง”
“โครตเท่เลยครับนายย”
“เมากล้ามกลางแดดเลยคะพี่ตั๊ก มีวินัยมาก ๆ ถึงได้มานะคะเนี่ย เท่ห์สุดดดด”
“สุดยอดเลยครับพี่ตั๊ก”
“วินัยดีมาก ๆ”
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