ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 19:01 น.
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 กันยายน 2569 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติผลรางวัลย้อนหลังวันพุธ

วันนี้ 23 กันยายน 2569 กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลหวยลาวพัฒนา หรือ สลากพัฒนา งวดประจำวันพุธ คอหวยลาวเตรียมรับชมถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ได้ที่ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย หลังจากการหมุนวงล้อ The Thaiger จะอัปเดตผลรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว ถึง 1 ตัวให้ทันที ทุกท่านสามารถเข้ามาตรวจรางวัลได้ที่นี่

ชมถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 23/9/69

ผลสลากพัฒนา งวด 23 ก.ย. 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

สถิติหวยลาวออกย้อนหลังวันพุธ

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
16/9/69 8902 902 02 02
9/9/69 3816 816 16 6
2/9/69 5351 351 51 1
26/8/69 5523 523 23 3
19/8/69 6063 063 63 3
12/8/69 9718 718 18 8
5/8/69 2222 222 22 2
29/7/69 1480 480 80 0
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0
29/4/69 7768 768 68 8
22/4/69 8257 257 57 7
8/4/69 8977 977 77 7
1/4/69 6810 810 10 0

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 19:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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