อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ปอป้อ เผยหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น ลั่นแฟนคลับบางคนเปลี่ยนไป ทำเจ็บปวดเหมือนคนอกหัก
อิงฟ้า เผยว่า ช่วงที่ผ่านมาพยายามหาความสุขในชีวิตจริงให้ได้ นอกเหนือจากในโลกออนไลน์ โชคดีที่ตอนนี้เปิดร้านคาเฟ่ พอเป็น CEO ต้องดูแลลูกน้องและแก้ปัญหาในร้าน พอเริ่มจะเศร้าก็มีสายเข้าเรื่องงาน ทำให้ไม่มีเวลาเครียดเรื่องส่วนตัว ถือเป็นข้อดี
สำหรับประเด็นของคู่กรณี (ปอป้อ ทรัพย์สิรี) อิงฟ้า เผยว่า อีกฝ่ายได้ขอโทษแล้วขอโทษอีก จนไม่รู้จะต้องรับคำขอโทษอีกกี่ครั้ง เพราะตนมองว่าเรื่องมันเกิดความผิดพลาดขึ้นไปแล้ว ก็ควรจะจบได้แล้ว การมานั่งด่าซ้ำเติมไม่ได้ช่วยอะไร เรื่องความรักคือเรื่องส่วนตัว อิงฟ้าในวัย 31 ปี มีสิทธิ์ที่จะพูดคุยหรือใช้ชีวิตไปไหนมาไหนกับใครก็ได้ สิ่งที่ทำให้อิงฟ้าเจ็บปวดและเสียใจที่สุด ไม่ใช่คำด่าจากกลุ่มแอนตี้ แต่เป็นแอคหลุมที่เกิดจากแฟนคลับบางคนที่อยู่ด้วยกันมานานถึง 5 ปีแต่กลับเปลี่ยนไป และหวนมาทำร้ายกันเอง
อิงฟ้า อธิบายความหมายที่ “พี่ซัน” (ผู้จัดการ) โพสต์เรื่องการซัพพอร์ตของแฟนคลับว่า ถูกคนนำไปบิดเบือนความหมาย ความหมายที่แท้จริงคือ การที่แฟนคลับซัพพอร์ตด้วยเงินมหาศาล ก็เหมือนการส่งเด็กคนหนึ่งเรียนจนจบ ศิลปินจึงต้องทุ่มเทพัฒนาศักยภาพตัวเองให้คุ้มค่ากับแรงซัพพอร์ตนั้น เพื่อไม่ให้เงินทุกบาทสูญเปล่า และเพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ ไม่ใช่ว่าดังแล้วจะไม่แคร์แฟนคลับ
ส่วนข่าวลือที่ว่ามีผลกระทบเรื่องงาน หรือโดนแคนเซิลงานคู่นั้น ยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เพราะได้สอบถามไปทางกองมิสแกรนด์ที่เป็นผู้รับงานแล้ว ทุกอย่างยังปกติ ไม่มีใครทำให้อิงฟ้าเดือดร้อนเรื่องงาน แถมยังมีงานเข้ามาเยอะมากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาทำ
ประเด็นคลิปที่ปารีส อิงฟ้า วราหะ ชี้แจงว่า ณ ตอนนั้นตนเองมีสถานะโสด จึงเป็นการทำตามหัวใจและความรู้สึกของตัวเองในเวลานั้น ส่วนคำว่า 2 ปี ที่ปอป้อเขียนชี้แจงมันแปลว่า รู้จักกันมาเกือบ 2 ปี ไม่ใช่คบกันมา 2 ปี บางคนตีความไปเองจนเรื่องลุกลามใหญ่โต
อิงฟ้า เน้นย้ำอย่างจริงจังถึงจุดยืนเรื่องเพศสภาพว่า ลุคการแต่งตัวเท่ ๆ ใส่สูท หรือใส่กางเกง ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเขาจะต้องมีรสนิยมแบบไหน ตนไม่ใช่ทอม ไม่ได้เป็นผู้ชาย ไม่ได้เป็นเลสเบี้ยน แต่ตนคือมนุษย์คนหนึ่ง ที่ถ้ารู้สึกดีกับใครก็พร้อมจะเปิดใจให้คนนั้น ไม่ชอบให้ใครมาดูถูก เหยียดเพศ หรือ make fun คำว่า “ทอม” ทอมก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่จุดต่ำสุดของห่วงโซ่เพศ ไม่อยากเห็นแฟนคลับต้องมาเหยียดเพศสภาพกันเอง
อิงฟ้าร้องไห้และบอกว่านี่คือน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจที่เห็นแฟนคลับยังอยู่ตรงนี้ ไม่ทิ้งกันไปไหน เช่น โปรเจกต์ Food truck 27 คันในวันที่เจอดราม่า แต่การที่แฟนคลับบางคนเปลี่ยนไปทำให้รู้สึกเหมือนคนอกหัก แต่หากใครจะเดินจากไปซัพพอร์ตคนอื่นก็ขอให้ไปอย่างมีความสุข แต่ขออย่ากลับมาทำร้ายกัน
สำหรับแอคปั่นที่คอมเมนต์ล้ำเส้น อิงฟ้า ยืนยัน จะจัดการด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ส่วนเรื่องความรัก ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ให้ชัวร์ และด้วยความที่เป็นคนขี้อวด ถ้าชัวร์และมั่นใจเมื่อไหร่ จะเป็นคนเปิดเผยให้แฟน ๆ ได้ทราบด้วยตัวเองแน่นอน
จากนั้นอิงฟ้าอัปเดตตารางชีวิต ช่วงเดือนตุลาคม จะงดรับงาน 15 วัน เพื่อไปผ่าตัดแก้ไขหน้าอกให้ปลอดภัยและเซฟกับร่างกายมากขึ้น รวมถึงเตรียมจะจัดงานอีเวนต์ฮาโลวีนและคริสต์มาสที่ร้านคาเฟ่ เพื่อเป็นพื้นที่อบอุ่นให้แฟน ๆ ได้มาฉลองร่วมกัน
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส