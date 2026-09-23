มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 15:36 น.

วงการข่าวต่างประเทศสูญเสีย มาร์ก ดอยล์ (Mark Doyle) นักข่าวรุ่นใหญ่และอดีตผู้สื่อข่าวประจำแอฟริกาของบีบีซี (BBC) หลังเสียชีวิตในวัย 67 ปี จากอาการป่วยช่วงสั้น ๆ เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2026

ดอยล์เป็นที่รู้จักจากการรายงานข่าวความขัดแย้งในแอฟริกาตลอดช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 โดยเฉพาะเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อปี 1994 สงครามกลางเมืองในเซียร์ราลีโอน และสถานการณ์ในไลบีเรีย

เขาเข้าร่วมงานกับ BBC ในปี 1986 หลังเคยใช้ชีวิตและทำงานในแอฟริกา ก่อนรับตำแหน่งผู้สื่อข่าวประจำแอฟริกาตะวันออกในปี 1993

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หนึ่งปีต่อมา รวันดาเข้าสู่เหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ ดอยล์เดินทางเข้าไปยังกรุงคิกาลีและรายงานสถานการณ์จากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหนึ่งเขาเป็นผู้สื่อข่าวต่างชาติเพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่ในเมือง ขณะที่นักข่าวจำนวนมากเดินทางออกจากประเทศพร้อมการอพยพชาวต่างชาติ

เบรนต์ เบียร์ดสลีย์ อดีตนายทหารในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในรวันดา เคยเล่าว่า เมื่อผู้สื่อข่าวต่างชาติทยอยออกจากพื้นที่ พลโท โรเมโอ ดัลแลร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติ ขอให้นักข่าวอยู่รายงานสถานการณ์ต่อ และดอยล์เป็นคนที่ตัดสินใจอยู่

เขาพักอยู่กับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ใช้น้ำและอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกับพวกเขา ออกไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ช่วงกลางวัน และรายงานสดกลับไปยัง BBC ทางโทรศัพท์ในตอนกลางคืน

ดอยล์เคยให้สัมภาษณ์กับรายการ FRONTLINE ของสถานี PBS ถึงสิ่งที่พบเห็นในรวันดา ตั้งแต่ด่านตรวจติดอาวุธ การตรวจบัตรประชาชน ไปจนถึงการทำร้ายผู้คนต่อหน้า เขายอมรับว่าช่วงแรกยังไม่ใช้คำว่า “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” ในรายงาน เพราะต้องการข้อมูลและหลักฐานมากพอก่อน จนรูปแบบการสังหารชาวทุตซีและชาวฮูตูสายกลางเริ่มชัดเจนขึ้น

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อีกเหตุการณ์ที่เขาจดจำคือการได้พบ กัปตันเอ็มบาย ดิอาญ (Mbaye Diagne) ทหารรักษาสันติภาพชาวเซเนกัล ซึ่งลอบช่วยประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่อันตราย ก่อนเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในปี 1994

หลังจากรวันดา ดอยล์รับตำแหน่งผู้สื่อข่าว BBC ประจำแอฟริกาตะวันตกระหว่างปี 1997 ถึง 2002 และรายงานสงครามกลางเมืองในเซียร์ราลีโอน รวมถึงความขัดแย้งและสถานการณ์หลังสงครามในไลบีเรีย

เซอร์เดวิด ริชาร์ดส์ อดีตผู้บัญชาการกองกำลังอังกฤษในเซียร์ราลีโอน เคยกล่าวถึงผลงานของดอยล์ว่า การรายงานจากพื้นที่มีส่วนช่วยให้รัฐบาลอังกฤษเข้าใจว่าจำเป็นต้องเข้าจัดการสถานการณ์อย่างจริงจัง ก่อนอังกฤษส่งกำลังเข้าแทรกแซงในปี 2000

ปี 2004 ดอยล์ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก สมาคมผู้สื่อข่าวประจำสหประชาชาติและมูลนิธิสหประชาชาติ จากผลงานรายงานสถานการณ์ในไลบีเรียหลังสงครามร่วมกับโปรดิวเซอร์ แดน แมคมิลแลน (Dan McMillan)

ต่อมาเขารับหน้าที่เป็น ผู้สื่อข่าวกิจการโลกของ BBC (World Affairs Correspondent) เดินทางรายงานทั้งการเมือง ความขัดแย้ง สงคราม และเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ก่อนยุติการทำงานกับ BBC ในปี 2015 หลังอยู่กับองค์กรมาเกือบสามทศวรรษ

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ดอยล์เคยบอกว่าไม่สบายใจเมื่อถูกเรียกว่าเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านแอฟริกา” เพราะยิ่งทำงานในทวีปนี้นานเท่าไร ยิ่งเห็นว่าแอฟริกามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างแต่ละประเทศ และไม่ควรถูกมองเหมือนเป็นภูมิภาคที่มีลักษณะเดียวกันทั้งหมด

หลังข่าวการเสียชีวิต พอล ดานาฮาร์ (Paul Danahar) บรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ BBC เรียกดอยล์ว่าเป็นบุคคลระดับตำนานขององค์กร พร้อมยกย่องว่าเป็นนักข่าวที่เก่ง กล้าหาญ และมีความเข้าอกเข้าใจผู้คน

ด้าน เฟอร์กัล คีน (Fergal Keane) ผู้สื่อข่าว BBC ซึ่งเคยทำงานในรวันดาช่วงเวลาเดียวกัน เคยกล่าวถึงดอยล์เมื่อเขาออกจาก BBC ในปี 2015 ว่า “เขาอยู่นานกว่าพวกเราทุกคน” พร้อมยกย่องสิ่งที่ดอยล์ทำเพื่อการรายงานความจริงจากพื้นที่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์รวันดา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 15:36 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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